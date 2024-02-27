Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guia Tech

Buscando um Smartwatch? Confira os 7 mais vendidos online

Descubra os relógios inteligentes favoritos dos consumidores e escolha o seu próximo gadget

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 17:42

Imagem meramente ilustrativa Crédito: Google
Em alta, os smartwatches, ou relógios inteligentes, são responsáveis por uma nova visão de rotina e tecnologia, tudo ao alcance do seu pulso. Com funcionalidades que vão desde rastreamento de rotina (os famosos habit trackers), que incluem monitoramento da qualidade do sono, frequência cardíaca e passos dados, até pagamento por NFC e notificações instantâneas. 
Seja para manter o seu corpo no ritmo, ajudar em emergências médicas, se manter atualizado ou ainda não precisa se preocupar em ter esquecido o celular ou cartão, essa é uma tendência que tem se mostrado muito prática e útil, sendo uma mão na roda para diversas situações e estilos de vida.

Mas o que preciso saber antes de comprar um smartwatch?

A dica do Clube para que faça essa escolha é entender como os diferentes aspectos do relógio se encaixam nas suas necessidades, como tela sensível ao toque ou até à prova d’água, design, quantidade de aplicativos acessíveis, duração da bateria e diversas outras possíveis funcionalidades, assim como o custo-benefício. E claro, é importante também estar muito atento a compatibilidade: um Applewatch só vai ser compatível com outros dispositivos da marca. Conheça alguns dos modelos mais procurados:

Apple Watch SE GPS

Um dos mais vendidos no mercado dos smartwatches. Ele mantém a conexão com o celular mesmo sem estar perto, é resistente à agua e ideal para nadar (aguenta até 50m de profundidade), tem 18 horas de bateria, GPS, acompanhamento do sono, da frequência cardíaca e do ciclo menstrual. Sem contar um ótimo custo-benefício da Apple. Compre.

Amazfit GTS 4 MINI

O melhor custo-benefício. Compatível tanto com Android quanto com IOS, conta com mais de 120 modos esportivos, é integrado com Alexa e tem até 15 dias de bateria. Além de ser leve (19 g) e possuir um design fino. Veja.

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular)

Com uma tela acima da média (1.69"), esse Apple Watch mantém as tecnologias do Apple Watch SE, adicionando tecnologia retina sempre ativa, monitoramento de níveis de oxigênio no sangue e sensor de temperatura, também sendo mais leve e possuindo recarga rápida.  Acesse.

Samsung Smartwatch Galaxy Watch6 BT 40mm

Com design circular e minimalista, esse smartwatch une estilo e funcionalidade. Seu sensor BioActive combina três poderosos sensores de saúde, faz e recebe chamadas e notificações de mensagens, e tem diferentes tipos de conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Sem contar com controlador de câmera e músicas remoto e pagamento móvel por meio do Samsung Pay. Compre.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular • Caixa de titânio

O mais completo relógio inteligente da Apple: feito para atender às demandas de quem faz treinos de resistência, aventuras ao ar livre e pratica esportes aquáticos. Ele oferece até 72 horas de bateria, mantendo os recursos do Apple Watch Series 8, mas aumentando a profundidade que consegue resistir para 100m e é feito de titânio, melhorando sua resistência e durabilidade. Veja.

Samsung Galaxy Watch4 BT 40mm

Compatível com outros dispositivos Samsung, tem acesso a uma variedade de aplicativos, dentre eles a Play Store, Google Map, G Pay, G Assistant e YouTube Music. Não fica para trás na questão de monitoramento do batimento cardíaco, sono e pressão. Além de ser também resistente à água e à poeira. Compre.

Amazfit GTR MINI Smartwatch

Em comparação ao Amazfit GTS 4 MINI, este tem uma maior duração de bateria (sendo até 4h de diferença). Também possibilita o carregamento sem fio, tem uma resolução melhor (416 x 416 px) e além das funcionalidades de monitoramento de saúde, tem também GPS e continua compatível tanto com Android como com IOS. Acesse.
Os smartwatches evoluíram para facilitar a vida e manter tudo em um só lugar. Com funções como health tracking, é mais simples estar atento a diversos sinais e até ser alertado deles, sendo um verdadeiro salva-vidas, principalmente para aqueles que já sofrem de alguma doença ou sintoma recorrente. Enquanto isso, para os aventureiros, a resistência à água e durabilidade são vantagens inegociáveis. Com tantos benefícios em um dispositivo compacto, a opinião do Clube é que vale a pena experimentar um smartwatch, se divertir com suas funcionalidades e ainda trazer um toque de elegância e modernidade à rotina. 

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados