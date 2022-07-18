Conheça 4 modelos de assistente virtual para escolher

A Alexa, a assistente virtual da Amazon, se tornou um sucesso no Brasil Crédito: Freepik

A Alexa, a assistente virtual da Amazon, se tornou um sucesso no Brasil. As caixinhas têm o objetivo de facilitar a vida das pessoas por meio de comandos de voz. A assistente é capaz de interagir com voz, reproduzir música, fazer listas de afazeres, definir alarmes, transmitir podcasts e fornecer informações sobre o tempo, trânsito, esportes e outras informações em tempo real. Atualmente, há uma diversidade de modelos, que se dividem entre alto-falantes inteligentes (Echo, Echo Dot e Echo Studio) e telas inteligentes (Echo Show).

O Google Assistente também é um assistente virtual usado em sistemas de smart home. De acordo com o Tecmundo, apesar de ambos serem compatíveis com celulares Android, em casa eles são utilizados a partir dos smart speakers, que são caixas de som inteligentes justamente por conter a assistente inteligente, que permite comando de voz e controle de atividades de forma mais prática e automatizada.

Tanto os modelos da Amazon, que possuem a Alexa, quanto os modelos da Google, que possuem o Google Assistente, contam com funções semelhantes e a mesma ideias de uso, agilizar tarefas do dia a dia, auxiliar nas atividades e rotinas, facilitar buscas de informações e automatizar atividades em casa. Confira a seleção de HZ.

Echo Dot 4

É uma das opções mais populares entre os consumidores Crédito: Divulgação

É uma das opções mais populares entre os consumidores. De acordo com o Techtudo o modelo de quarta geração possui design de áudio direcional, ou seja, garante uma qualidade de som mais completa. A tecnologia proporciona uma reprodução de áudio com vocais nítidos e graves equilibrados para melhorar ainda mais a experiência de ouvir a sua música preferida.

Além da diversão, a assistente virtual da Amazon possui o recurso de voz, que permite criar alarmes e lembretes para ajudar a não esquecer dos compromissos do dia. Ela reproduz informações diárias como as notícias, previsão do tempo e até as novidades do mundo dos famosos. Com quatro microfones de longo alcance, essa caixinha inteligente te escuta - e responde aos seus comandos - mesmo se você estiver em outro cômodo. Na Amazon, a Echo Dot 4 custa R$ 379,05 (Compre aqui)

Echo Studio

É uma caixa de som inteligente com Alexa Crédito: Divulgação

É uma caixa de som inteligente com Alexa. O modelo promete maior qualidade na reprodução de músicas, trazendo cinco alto-falantes direcionais, 330 Watts de potência máxima e suporte às tecnologias Dolby Atmos e Dolby 5.1. O modelo vem com microfones de longo alcance para escutar os comandos à assistente de voz e permite controlar desde a música em si até outros dispositivos de casa conectada. O produto não traz bateria integrada e vem com quatro botões na parte superior, além de um anel em LED que indica quando a assistente está ouvindo. Na Amazon, a Echo Studio custa R$ 1.614,05. (Compre aqui)

Echo Show 5

A versão traz display de 5,5 polegadas para assistir a vídeos e acessar aplicativos Crédito: Divulgação

É uma caixa de som inteligente com tela que traz assistente de voz Alexa integrada. A versão traz display de 5,5 polegadas para assistir a vídeos e acessar aplicativos, além de câmera que permite realizar chamadas de vídeo. O dispositivo pode ser integrado com outros aparelhos conectados da casa, como câmeras de segurança ou lâmpadas inteligentes, por exemplo. Os alto-falantes têm 1,6 polegadas e o modelo traz saída de áudio P2 para ligar a caixas mais potentes – outra opção é conectar via Bluetooth. Na Amazon, a Echo Show 5 custa R$ 569,05 (Compre aqui)

Smart Speaker Google Nest Audio

É uma caixa de som inteligente Crédito: Divulgação