Qual celular topo de linha comprar? Veja 5 modelos para escolher

Escolher um celular novo é sempre desafiador. Com a quantidade de modelos disponíveis, tem opções para todos os gostos. Mas o que costuma fazer os olhos brilharem são os chamados 'topo de linha'. Ter um iPhone de última geração ou um Galaxy com tela dobrável muitas vezes pode ser o objeto de desejo para muita gente. Os aparelhos vêm com câmeras com qualidade muito boa, telas de alta resolução, componentes avançados e desempenho que nunca trava.
De acordo com o Tecmundo, a principal característica para quem deseja um celular top de linha é o processador poderoso, que garante uma maior agilidade para rodar aplicativos e realizar comandos mais exigentes, como pós-processamento de fotos, por exemplo.
Um smartphone de última geração também conta com um bom conjunto de câmeras, bastante memória RAM, para conseguir lidar melhor ao trabalhar com vários aplicativos, e ter uma vida útil maior.
HZ fez uma seleção de celulares premium lançados no mercado brasileiro. Os preços começam em R$ 3.909,15, dependendo da configuração do smartphone. Veja abaixo.
Modelo tope de linha da Apple, o aparelho tem uma das melhores câmeras entre os smartphones. É o "modelo padrão" da geração 2021 de smartphones da Apple. Ele tem um design bastante similar ao do iPhone 12, mas conta com melhorias em câmera, bateria e um notch menor.
A família iPhone 13 é equipada com o novo chipset A15 Bionic da Apple, que apesar de manter o processo de fabricação de 5 nm, promete melhorias substanciais de desempenho frente ao A14 Bionic. A solução conta com 15 bilhões de transistores e 6 núcleos, sendo 2 de alto desempenho e 4 de baixo consumo, redesenhados para oferecer performance "até 50% superior" comparado aos concorrentes. Com um processador mais poderoso, tela mais brilhante e compatibilidade com a conexão 5G (que está presente desde o iPhone 12), os aparelhos têm mais autonomia de bateria. Os aparelhos não vêm com o carregador de parede e o fone de ouvido na caixa – o cabo USB é o único acessório incluso. Na Amazon, o Apple iPhone 13 Pro Max (128 GB) custa R$ 7.298,99. (COMPRE AQUI)
O Galaxy S22 Ultra é o modelo mais avançado da família de carro-chefe da Samsung. O modelo chega com o suporte à S Pen, que vem com o aparelho na caixa. O design foi remodelado, trazendo ângulos mais retos e uma traseira minimalista, com o conceito de lentes “flutuantes”.
A bateria possui 5.000 mAh com a possibilidade de carregamento rápido de até 45 W, porém sem carregador na caixa. Os destaques deste modelo, além da esperada S Pen, são as lentes fotográficas, seguindo a tendência do S21 Ultra, com quatro lentes: uma principal de 108 MP, uma telefoto com zoom de 10x, outra telefoto com zoom de 3x e a ultrawide. Ele é o primeiro aparelho da linha a contar com a caneta S Pen integrada, como o que acontecia com o Galaxy Note. O celular tem tela de 6,8 polegadas com resolução Quad HD+. Na Amazon, o Galaxy S22 Ultra 256GB custa R$7.999,90. (COMPRE AQUI)
O smartphone 5G mais fino do mundo, com apenas 6,79 mm de espessura. O novo integrante da família premium da Motorola vem com um sistema avançado de câmeras, que inclui dois sensores de 50 MP e estabilização óptica. A experiência imersiva é potencializada por uma tela Full HD+ pOLED, taxa de atualização de 144 Hz e dois alto-falantes estéreo com som tridimensional do Dolby Atmos 2.
O aparelho permite gravar em 4K utilizando os sensores da câmera principal, sensor híbrido ultra-wide e macro e da selfie. O smartphone também grava vídeos no formato HDR103, que oferece mais de um bilhão de tonalidades. Além disso, o novo Edge vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento4, o dobro de memória em relação à geração anterior. Na Americanas, o Edge 30 Pro custa R$ 4.499,00. (COMPRE AQUI)
Novo celular top de linha da ASUS busca entregar o que há de mais moderno em termos de hardware em um corpo compacto, com tela 120 Hz de 5,9 polegadas, Snapdragon 888 e câmera dupla na traseira, além de sensor frontal com autofoco.
As funcionalidades oferecidas são muitas, começando pelo 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, e bluetooth. E excelente memória interna de 128 GB mas sem a possibilidade de expansão. Na Americanas, o Asus Zenfone 8 custa R$ 3.399,00. (COMPRE AQUI)
É a versão mais polida de um smartphone dobrável já lançada no mercado. O aparelho tem resistência à água mesmo com várias partes móveis. O conjunto de câmeras é poderoso, ficando mais equiparado com os modelos da linha Galaxy S21 da própria Samsung. O aparelho não tem suporte à S Pen e foca mais no visual, em vez de muitas funcionalidades.
A tela externa tem 1,9 polegada. Isso permite visualizar uma notificação completa sem precisar abrir o telefone, por exemplo. A tela interna continua com 6,7 polegadas. O modelo é uma aposta da marca em um mercado que não apresenta grandes revoluções em termos de design há alguns anos. Na Amazon, o Galaxy Z Flip3 custa R$ 4.799,00. (COMPRE AQUI)