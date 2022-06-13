Conheça as cinco TVs queridinhas do momento e o que levar em conta na hora de escolher

Entre as tecnologias disponíveis nas televisões modernas, estão a LED, QLED, Mini LED e OLED Crédito: Divulgação

Estamos na metade de 2022 e os amantes do futebol estão contando as horas para o início da Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro. Campeonato mundial do esporte bretão, quase sempre, rima com uma televisão "estalando" de nova para assistir aos jogos e curtir o hexa da seleção brasileira (que a gente espera que venha, né?).

Esperto, " HZ " dá dicas para você adquirir um aparelho que apresente um bom custo-benefício, pois existem várias as opções no mercado. Queremos uma TV que tenha boa qualidade de som e imagem, uma loja de aplicativos (sistema operacional) com os principais apps (Netflix, Disney +, HBO Max e Alexa, por exemplo) e que o preço caiba no bolso (esse item é importantíssimo). É preciso também prestar atenção na resolução, conectividades e recursos disponíveis.

Telas grandes (acima de 60 polegadas) em ambientes pequenos ou telas pequenas (abaixo de 40 polegadas) em espaços maiores, podem gerar desconforto na hora de assistir a seu programa favorito. Vá no básico: se o aparelho for para quartos pequenos ou cozinha, opte pela TV de até 40 polegadas. Esse tamanho também vale para escritórios. Na sala, e em ambientes maiores, um aparelho a partir de 50 polegadas é ideal. Atualmente, as famílias apostam em uma televisão de 50 polegadas, inclusive se forem instaladas na parede. Dá para encontrar ótimos televisores com preços bem justos.

Fique de olho nos modelos 4K (3840 x 2160 pixels), os mais procurados. Mesmo com a transmissão de programas da TV aberta normalmente sendo em HD (1280 x 720 pixels), presente nos televisores mais baratos, plataformas como Netflix, HBO Max e Disney + oferecem vários conteúdos em 4k, o que melhora consideravelmente a experiência de assistir a um filme.

Ah, sim: consoles como Playstation 4 e 5, assim como os Xbox One e Series, são perfeitos para esse tipo de TV. Fuja das 8k (7680 x 4320 pixels). Além de caríssimas, encontramos pouco conteúdo com esse tipo de definição no mercado.

O ideal é optar por uma TV 4K que tenha, no mínimo, 60 Hz. A taxa de atualização é suficiente para assistir filmes, séries, jogos e programas de TV com "suavidade". Quem deseja rodar jogos com gráficos mais pesados, escolha um modelo com 120 Hz.

QUAL TECNOLOGIA INVESTIR AO COMPRAR UMA TV? As principais encontradas no mercado são LED, QLED, Mini LED e OLED. A maioria das TVs têm display de LED. Nesse tipo de aparelho, as telas são de LCD (cristal líquido), com uma placa trazendo centenas de diodos emissores de luz localizados na parte traseira. Geralmente, esse tipo de tela tem resolução Full HD (1920 x 1080 pixels).

Os modelos Mini LED, QLED e OLED costumam ser bem mais caros, indicados para quem deseja uma experiência mais sofisticada. As mais atrativas do mercado, em termos de preço e custo benefício, são as QLED E OLED.

De acordo com o portal Techtudo, as TVs de QLED trazem um painel de LED e também diodos emissores de luz com pontos quânticos. Essa configuração de pontos filtra a luz, brilho e intensidade para oferecer maior quantidade de cor, além de brilho e qualidade mais próximas do real. Já a tecnologia OLED, também presente em alguns smartphones, possibilita a produção de TVs superfinas e de ângulos de visão mais abertos.

Em relação à conectividade, é essencial que uma TV tenha o Wi-Fi embutido Crédito: Divulgação

Em relação à conectividade, o Wi-Fi embutido é essencial. Conexão via cabo LAN é bacana, e, às vezes, traz menos travamentos enquanto você assiste a um programa na plataforma de streaming, mas é interessante que o roteador fique próximo ao televisor.

A conectividade via Bluetooth garante o pareamento com smartphones e computadores. Além disso, quanto maior o número de conexões HDMI 2.1 e USBs sua TV tiver, maior será a "ligação" com videogames, TV Box e HDs externos.

APLICATIVOS

Na "Era do Streaming", é importantíssimo ficar de olho no sistema integrado da sua nova TV. Ainda de cordo com o Techctudo, os principais sistemas disponíveis no mercado são o Tizen, da Samsung, o webOS, da LG, AOC Roku TV, de algumas TVs da Philips e da TCL, e o Android TV, do Google, disponível em televisores da Panasonic, TCL, Philco, Philips e Sony.

A maioria conta com Netflix, HBO, Disney +, Amazon Prime Video e YouTube em suas lojas de aplicativo, além do assistente inteligente Alexa, da Amazon, e seu tradicional comando de voz. As opções que trazem Android TV costumam ser mais completas neste quesito, mas o sistema webOS também traz várias opções de apps, não ficando muito atrás.

Ainda segundo o portal, há recursos tecnológicos que podem fazer a diferença, trazendo uma experiência mais imersiva, mas "pesando mais no bolso", ou seja, são TVs bem mais caras.

Tecnologias como HDR10, HDR10+ ou Dolby Vision trazem mais brilho e cor. A última, casa perfeitamente com as TVs de OLED. Para o som, o Dolby Atmos reforça a verticalidade das ondas sonoras.

QUAIS APARELHOS COMPRAR?

LG TV Smart 65'' 4K Nanocell

LG TV Smart 4K Nanocell - 65 polegadas Crédito: LG

Uma das melhores opções de custo-benefício do mercado, especialmente por se tratar de uma TV de 65 polegadas. O modelo possui tecnologia NanoCell, que utiliza nanopartículas para filtrar e refinar a cor da imagem, trazendo tons mais realistas. Ótima opção para os gamers, pois realça o jogo com cores vivas e ajustes automáticos, otimizando os gráficos e proporcionando uma imagem de alta qualidade. O som surround via Bluetooth proporciona imersão. O processador quad-core 4K permite imagens e áudios com maior qualidade. O sistema é webOS, com os principais aplicativos, como Netflix, Disney+, Apple TV e Amazon Prime, além do Alexa integrado. São 60Hz de atualização e conexões HDMI, USB, RF, Bluetooth e Óptica. Nas Lojas Americanas, o preço médio é 4.599,99 (COMPRE AQUI).

Smart TV 65" 4K Q60 - Samsung

Smart TV 65" 4K Q60 - Samsung Crédito: Samsung

Uma TV que proporciona a sofisticação e a nitidez da tecnologia QLED por um preço justo. É recomendado para quem quer desfrutar de imagens de alta qualidade, pois traz cerca de 1 bilhão de cores vibrantes, em qualidade de imagem em 4K. O potente processador Quantum Lite justa-se ao design Air Slim, garantindo uma tela superfina, com apenas 2,5 cm de espessura e sem bordas aparentes. Para quem procura uma TV para rodar jogos, o modelo possui tela ultra-wide, que fornece melhor visualização. Além disso, o som em movimento virtual proporciona uma experiência de áudio 3D. Ah, sim: o QLED garante que o aparelho não sofra de "burn in", um efeito que causa manchas permanentes na tela. São 60Hz de atualizações, sistema Tizen, com vários aplicativos, incluindo Bixby, Alexa e Google Assistant integrados. Conexões HDMI, USB, AV, Y, Pb, Pr, LAN, RF, eARC, Bluetooth, Wi-fi. Saindo por R$ 4.898,99, no Submarino (COMPRE AQUI).

Smart TV QLED 55" 4K TCL Android TV

Smart TV QLED 55" 4K TCL Android TV Crédito: TCL

Mesmo com a Samsung mantendo a tradição em fazer os melhores aparelhos com tecnologia QLED, a TV 55 polegadas da TLC não fica atrás em qualidade. É compatível com os padrões HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos, com sistema Android TV e interface familiar aos smartphones que usam o sistema operacional do Google. A TV da TCL suporta comandos de voz via Google Assistente. São três entradas HDMI e duas USB. O preço é bem convidativo, R$ 2.990,24, nas Lojas Americanas (COMPRE AQUI).

Smart TV UHD 55" AI thinQ - LG

Smart TV UHD AI thinQ - LG Crédito: LG

Essa TV é indicada para quem gosta de usar consoles de games, pois tem uma alta taxa de atualização de 120Hz. O aparelho conta com Alexa e com a assistente do Google no próprio sistema operacional webOS e seu interior é feito com iluminação por LED, tendo uma espessura maior. Além disso, conta com conexão Wi-fi e Bluetooth. A resolução é Ultra HD 4K, com três entradas HDMI e duas USB. Está sendo vendida no Shoptime, por R$ 2.999,00 (COMPRE AQUI).

Smart TV LG 65" 4K OLED65C1 120Hz G-Sync FreeSync

Smart TV LG 65" 4K OLED65C1 120Hz G-Sync FreeSync Crédito: LG

O aparelho para quem deseja uma experiência premium, com imagem com qualidade de cinema e visualização de conteúdos rápidos. A tecnologia é OLED, com pixels que se auto iluminam, capaz de produzir tons pretos puros e cores mais reais, garantindo contraste e imagens vibrantes. O Dolby Vision IQ ajusta a calibração da imagem com base na iluminação ambiente. Por sua vez, o Dolby Atmos proporciona som surround multidimensional. A marca traz também uma tecnologia de alcance dinâmico própria, o HDR 10 Pro. A taxa de atualização é 120Hz, perfeita para gamers. Sistema é WebOS, com satisfatória loja de aplicativos, e conexões em HDMI, USB, RF, Wifi, Bluetooth, Ethernet. O preço é salgado, mas vale a pena investir: R$ 9.699,90, na Amazon.