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Renata Rasseli

Empresa do ES lança game nas principais plataformas internacionais

A Mito Games, empresa capixaba especializada em jogos digitais, lançou o game War Dogs nas plataformas Playstation, X-box, Nintendo Switch e Steam

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 11:59

Públicado em 

04 mai 2021 às 11:59
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Mito Games
A Mito Games, empresa capixaba especializada em jogos digitais, lançou o game War Dogs nas plataformas Playstation, X-box, Nintendo Switch e Steam Crédito: Divulgação
Mito Games, empresa capixaba especializada em jogos digitais, lançou o game War Dogs nas plataformas Playstation, X-box, Nintendo Switch e Steam. Disponível para os mercados brasileiros, americano e europeu pode ser jogado em computadores e consoles (vídeo games).
A publicação do jogo é uma parceria da Mito com a publisher Qubyte e a marca de roupas e acessórios para esportes radicais Rednose, fortalecendo o mercado capixaba de produção de games.
Rafael Lontra, diretor da Mito Games, explica que o mercado de games para consoles cresceu no Brasil e no mundo em função do tempo de permanência das pessoas em casa por causa da pandemia. “Por isso vamos investir cada vez mais neste segmento, e nosso próximo empreendimento é uma parceria com uma publisher de Londres especialista em jogos de Realidade Virtual”.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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