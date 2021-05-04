Empresa do ES lança game nas principais plataformas internacionais

A publicação do jogo é uma parceria da Mito com a publisher Qubyte e a marca de roupas e acessórios para esportes radicais Rednose, fortalecendo o mercado capixaba de produção de games.

Rafael Lontra, diretor da Mito Games, explica que o mercado de games para consoles cresceu no Brasil e no mundo em função do tempo de permanência das pessoas em casa por causa da pandemia. “Por isso vamos investir cada vez mais neste segmento, e nosso próximo empreendimento é uma parceria com uma publisher de Londres especialista em jogos de Realidade Virtual”.