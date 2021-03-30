Mercado de games é tema de palestras e workshop de graça no ES

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Não é de hoje que a produção de games enche os olhos de quem tem criatividade, facilidade com computação e números. Mas é inegável que, de uns anos para cá, o interesse pelo tema só aumentou. Tanto que, entre os dias 16 e 18 de abril deste ano, um grupo de gamers e profissionais capixabas vai palestrar no Produzindo Games no ES, ciclo de debates que vão acontecer de graça pela internet.

Os convidados dos encontros digitais vão falar tanto para quem nunca se envolveu no mercado, sobre como produzir um jogo, por exemplo, quanto para quem já está na área, mas precisa de uma direção sobre como atuar, de fato, como um produtor de jogos.

“Nosso objetivo maior é falar dos games, é claro, mas também reunir todos os que já trabalham na área para que esse nicho no Estado seja fortalecido”, fala Bruno Hanstenreiter, um dos coordenadores da primeira edição do evento.

Segundo ele, que é músico e produz trilhas sonoras para jogos, apesar de o Espírito Santo não possuir uma formação forte de profissionais da área, o setor é bastante promissor, já que tem uma gama de frentes em que vários tipos de pessoas conseguem atuar. “Eu sou uma pessoa que vem da música e tem esse interesse de entrar no mundo dos games, como estou entrando, lentamente. E percebi que pouco se é falado no Estado, como se nada estivesse acontecendo, o que não é verdade”, diz.

O coordenador destaca que os convidados das palestras já atuaram para gigantes da tecnologia ao longo da carreira. “O Estado pode até não ter muitas pessoas, mas existe essa movimentação, que já é bem interessante. As pessoas que estão nas nossas palestras já trabalharam para grandes marcas, a Renata Machado, que vai falar no primeiro dia, já fez trabalho para a Samsung, então você percebe que grandes marcas já têm essa demanda”, avalia.

O aumento na busca por esses serviços, inclusive, é uma das apostas que Bruno faz para o futuro próximo. “Repare no ‘BBB’, por exemplo. Os jogos que estão lá são ao vivo, mas se fossem no computador, com todas aquelas marcas... Os jogadores não assistiriam às propagandas de forma passiva, eles veriam a publicidade de um outro jeito completamente diferente. A hora que as marcas todas enxergarem todas as possibilidades com os games... Imagina”, compara.

E continua: “Fora a imensidão de assuntos que dá para você tratar dentro desse universo dos jogos. Tivemos nesse período de pandemia vários jogos de prevenção ao coronavírus, por exemplo, até aqui no Estado. É um jogo educativo para isso, feito com um esforço de várias faculdades, para poder conscientizar e atingir um nicho completamente diferente”.

E finaliza: “Temos essa ideia de fazer uma comunidade forte dentro do Espírito Santo para esses assuntos e já estamos começando, até, com grupo no Facebook. O evento vai ajudar a reunir esse pessoal e a divulgar as possibilidades do trabalho para um amplo público. Além de ensinar, vamos reunir e fazer uma comunidade colaborativa. Só assim a gente vai fazer o Espírito Santo crescer nesse quesito”.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (16)



17h: Palestra sobre Concept Art, com Leo Amaral



O palestrante falará sobre sua área de atuação profissional, Concept Art, explicando o papel dessa atividade na indústria do entretenimento (especialmente games e filmes). Ele explicará que tipo de ferramentas e técnicas são utilizadas nessa área, e o que estudar para se tornar um concept artist. Além disso, apresentará sua trajetória profissional e explicará como funciona a interação entre artista e cliente, exemplificando com seus trabalhos realizados para estúdios de games. Ao final, responderá às perguntas do público.





19h: Games para treinamento corporativo, com Renata Machado e Anna Barbosa



Renata e Anna são sócias na LUDO Thinking, um estúdio especializado em jogos para treinamento corporativo. Na palestra, demonstrarão exemplos de como os games podem ser inseridos no contexto empresarial, destacando como esses jogos podem ser empregados especificamente no contexto da educação corporativa. As palestrantes ainda irão destacar quais elementos devem ser levados em conta na criação de jogos educativos para que sejam engajadores e gerem resultados na prática. Elas também mostrarão o percurso de desenvolvimento de um jogo de tabuleiro para treinamento de gestores, exemplificando o processo com um case real. No final, o público poderá fazer perguntas.





Sábado (17)



17h: Música para games, com Willians Rodrigues



O palestrante irá falar da experiência como compositor de músicas para game jams e diversos jogos eletrônicos (nacionais e internacionais). Apresentará técnicas usadas no seu processo de composição e selecionará músicas específicas para demonstrar o seu funcionamento no contexto do jogo eletrônico em questão. Num segundo momento, o palestrante abrirá um espaço para conversar sobre formas que pessoas do meio musical são inseridas no mercado de games, a partir de sua própria experiência.





19h: Realidade aumentada e inovação em indie games, com Gabriel “Nove”



O palestrante é programador e desenvolvedor do grupo de arte urbana “Made in China” e revelará como surgiu e se desenvolveu a ideia de implementar realidade aumentada e minigames nos grafites feitos pelo grupo, comentando sobre a relação que existe entre esses dois mundos tão diferentes. Gabriel vai explicar como foi desenvolvido o aplicativo que permite ao público interagir com os grafites e quais são os planos para o futuro dessa prática que vem dando destaque ao grupo. Nove ainda falará sobre como sua atuação em diversas áreas da tecnologia, como no carro autônomo da Universidade do Espírito Santo, o “IARA”, o levou ao desenvolvimento de games.





Domingo (18)



17h: Workshop de Modelagem 3D com ZBrush, com Gabriella Balista



Gabriella é Character Artist no estúdio Supersocial Inc. e professora no curso de games da Faesa. Ela irá ministrar um um workshop introduzindo ao público o software de modelagem 3D “ZBrush”, amplamente usado na indústria de games. Será apresentada uma introdução às ferramentas básicas do software e o público conhecerá técnicas e métodos para a modelagem de personagens 3D. Serão disponibilizadas 50 vagas a serem ocupadas, conforme o processo de seleção descrito no campo “Detalhamento das ações do projeto”. Todos os participantes selecionados que estiverem presentes receberão certificado.





19h: Desenvolvimento e publicação: por dentro do projeto de “O mundo de Augusto"! com Rafael Lontra



Sócio-diretor do Mito Games, Rafael Lontra irá abrir as portas do último projeto de sua equipe, o jogo sobre a prevenção ao coronavírus “O mundo de Augusto”, produzido em resposta às chamadas públicas da FAPES-ES e FINEP. A sua palestra irá cobrir desde a aplicação do projeto em editais até as etapas de idealização, produção (Game Design, Arte, Programação) e os diversos processos até a publicação do jogo, que precisou de autorizações especiais para poder ser publicado por conta do tema sensível.

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