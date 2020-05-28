Conheça 10 jogos feitos por capixabas para se divertir na quarentena

Jogos desenvolvidos por capixabas. Crédito: Montagem/ Canva/ Por Sarah Bichara

Os games fazem parte da diversão mundial desde a década de 70. Com aventuras, ação, referências e trilhas sonoras, esse meio de entretenimento é bastante popular e tem diferentes facetas. Em época de pandemia e isolamento social, como a que passamos, eles se tornam grandes aliados para passar o tempo.

Muito se fala sobre grandes empresas desenvolvedoras, como a japonesa Sega, dona do icônico Sonic e seus jogos derivados, e a americana Eletronic Arts, dona do "Plants vs. Zombies" e do "The Sims", versão freeplay e mobile. No entanto, quando se trata do mercado de jogos a nível nacional e estadual, o assunto tem pouca informação circulando. Foi pensando nisso, que o Divirta-se resolveu trazer um pouco do que está sendo produzido por capixabas.

No Espírito Santo, temos a empresa Mito Games, desenvolvedora de jogos educativos, casuais e advergames (jogos que promovem marcas) localizada em Itararé, na Capital. Ela fez sucesso no Brasil com o ENEM GAME, jogo de perguntas e respostas que auxilia os vestibulandos a aprender de forma descomplicada e divertida. O jogo tem mais de 100.000 instalações na Play Store. Outro trabalho da Mito Games é o jogo WarDogs, produzido para a marca de roupas e calçados Red Nose.

Equipe da desenvolvedora de jogos capixaba Mito Games Crédito: Reprodução/ Site oficial Mito Games

Além de empresas da área, as terras capixabas também abrigam diversos desenvolvedores independentes. Walter Machado é um dos de maior destaque. Largou 7 anos de carreira como cirurgião dentista para se dedicar exclusivamente aos jogos. No total, tem 14 games publicados na Steam. Entre eles, se destaca o UBERMOSH, com seus 8 volumes.

Machado trabalha em todas as áreas de suas produções, o que inclui arte, código, trilha sonora e outras. Dessa forma eles [os jogos] ganham um caráter bem pessoal, isso faz com que sejam absorvidos pelo mundo todo, explica o criador sobre a imensa aceitação do público. Com inspirações no cinema, na música e nos quadrinhos alternativos, o desenvolvedor comenta que talvez suas maiores referências estejam na ficção científica da década de 90.

Sobre o caminho que um produtor de jogos independente percorre, o capixaba afirma que é semelhante à trajetória de um músico. Você pode aprender a técnica do instrumento, mas aquilo ali vai ser só uma ferramenta, explica Machado, frisando que o trabalho depende das referências pessoais, assim como em outras produções artísticas.

Desenvolvedor de jogos Walter Machado Crédito: Acervo Pessoal/ Walter Machado

Já Marcel Stein, formado em Ciência da Computação, diferentemente de Walter Machado, leva o desenvolvimento de jogos como hobby. Seu jogo de estratégia "Antbuster", onde o objetivo é proteger um bolo do ataque de formigas, ficou em sétimo lugar em uma competição internacional de jogos em Flash no ano de 2007.

Marcel Stein (à direita) ao lado de Nolan Bushnell, fundador dos videogames Atari, na Brasil Game Show Crédito: Acervo Pessoal/ Marcel Stein

Stein faz experiências com games desde a infância. Chegou a produzir em uma das suas experimentações o jogo  Pedro e o Chip , uma releitura do episódio em que houve uma gritaria nas ruas de Vitória por conta de um chip de celular. O ocorrido virou um grande meme capixaba.

Luiz Felipe Andrade, também é desenvolvedor independente. Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, leva a produção de jogos como um passatempo. Atualmente está produzindo um mini-game temático, chamado Corona Bird, uma versão do popular Fly Bird. O game contém apenas uma fase infinita, que vai aumentando a dificuldade conforme o jogador prossegue no trajeto.

O MERCADO

Andrade acredita que os produtores de jogos capixabas tem um mega potencial de decolar. Tenho diversos amigos que são desenvolvedores de games por hobby, e no dia a dia trabalham com desenvolvimento de sistemas, mas se houvesse um incentivo do Estado, com certeza migrariam para games exclusivamente, pontua o cachoerense.

Luiz Felipe estaca ainda que o Espírito Santo tem games famosos e já teve empresas que, por falta de incentivo, fecharam as portas. Outras foram para diferentes lugares, como São Paulo e Rio de Janeiro. Estamos perdendo os profissionais ativos nessa área para outros Estados e, com isso, o ES perde faturamento, imposto, publicidade, completa o desenvolvedor.

Na visão do sócio da Mito Games, Rafael Lontra, outro problema no mercado é a falta de formalização. Apesar de afirmar que entende as vantagens no trabalho independente, o especialista em jogos digitais frisa que, como indústria, a formalização dos desenvolvedores é muito importante.

Marcel Stein ressalta um ponto positivo, o retorno financeiro. É possível, sim, tirar grana com isso", defende. O dono do Antbuster também acredita no potencial do mercado capixaba "Tem muita gente boa no desenvolvimento de softwares, na área de tecnologia", pondera Stein.

Para ficar por dentro dos detalhes dos jogos citados e de outros desenvolvidos por capixabas, se ligue na lista:

UBERMOSH OMEGA

No jogo estilo arcade desenvolvido por Walter Machado, os jogadores têm que fazer seus personagens sobreviverem, para isso, é possível cortar balas com espadas e usar poderes. O Ubermosh Omega é a última versão da saga Ubermosh, composta por 7 edições anteriores. Todas as versões estão disponíveis na Steam de forma paga. Recentemente, o Omega passou a estar disponível também para o console Nintendo Switch, custando US$4,99.

ANTBUSTER

O jogo de estratégia desenvolvido por Marcel Stein desafia o player a salvar um belo bolo de piquenique. O formigueiro começa a atacar o doce e o desafio do jogador é posicionar os canhões de forma que impeça os insetos de levarem as fatias, no estilo defense tower. "Antbuster" está disponível para acesso gratuito online, em versão em Flash . Uma versão mobile paga está disponível para Android.

JOGO DA MEMÓRIA DIVERSAS FASES

Um game que reúne vários universos de combinação de cards para memorizar. Tem com temática animal, natalina, oceânica, de países, placas e até emojis. Nele você pode exercitar sua capacidade de memorizar. Já teve mais de 100.000 instalações na Play Store. Está disponível para Android de forma gratuita. É do desenvolvedor Joéver Silva Hoffman.

ROCPAIN

"Rocpain" foi desenvolvido pelo mestre em arte e conhecedor do designer gráfico Felipe Mattar. O jogo é uma reconstrução da brincadeira amplamente conhecida "Pedra, papel e tesoura". Como no jogo original, os inimigos são destruídos apenas com o tiro certo. Para acabar com uma pedra, o jogador deve atirar o papel. Já o papel é derrotado pela tesoura. Esta última só pode ser vencida pela pedra. O game vai testar a rapidez dos seus reflexos e está disponível apenas para Android, de forma gratuita.

WARDOGS: A VOLTA DO RED

O game Wardogz foi desenvolvido pela Mito Games para a marca de roupas e calçados Red Nose. O game tem estilo beat 'em up, inspirado nos clássicos do gênero . Seu modo é em histórias, onde os personagens lutam contra hordas de inimigos. Também existem missões a serem cumpridas. Um jogo de luta com pegada retrô, em que o player vai poder descontar os seus estresses devido à pandemia nas disputas virtuais. Está disponível gratuitamente para iOS e Android.

ENEM GAME

Neste jogo de perguntas e respostas, os estudantes podem estudar de forma descontraída. Seu banco de perguntas é formado pelas questões das provas do ENEM dos anos anteriores e também dos principais vestibulares do país. O Enem Game possui uma série de ferramentas gamificadas, que tornam a resolução de exercícios mais divertida. Está disponível para as plataformas Android, iOS e também para a web, gratuitamente.

O CAMINHO DO COELHO

Jogo "O caminho do Coelho", disponível na Play Store de forma gratuita. Crédito: Reprodução/ Jogo O caminho do Coelho

O game de estética fofinha e classificação livre pode ser uma opção para todas as idades. Ele apresenta três modos de jogo: Tradicional - Onde v ocê precisa ajudar o coelho a encontrar as suas cenouras. Só existe um caminho correto e se você errar terá de voltar ao primeiro nível; Sobrevivência I - É mais simples, nele você deve ir clicando nas novas superfícies de forma ágil, para que o coelho não caia. Sobrevivência II- As coisas ficam mais complicadas, para conseguir capturar as cenouras, o coelho tem que se mover identificando em qual plataforma deverá saltar. Mas cuidado, alguns dos blocos são buracos que te levam para o início do nível. "O Caminho do Coelho" f oi desenvolvido por Joéver Silva Hoffman e está disponível gratuitamente para Android.

TRIP TO VINELANDS

O game de ação do desenvolvedor Walter Machado tem estilo arcade retrô. Apresenta um ritmo acelerado, que desafia o jogador e o instiga a tentar mais e mais partidas. Em um labirinto móvel de vegetação, o personagem tem que fugir da relva que o cerca. Indie, o jogo tem sonoplastia marcante, que leva a experiência a um patamar diferenciado. Está disponível na Steam de forma paga. O TTV ganhou também mais duas versões, a 2 e a 3, ambas pagas.

LINCOLN RHYME EXPERIENCE

Jogo inspirado na série Lincoln Rhyme Crédito: Reprodução/ Lincoln Rhyme Expiriense

"Lincoln Rhyme Experiense" é um jogo que simula os acontecimentos da série da AXN. Um serial Killer está à solta e você tem que seguir as pistas para capturá-lo. O jogo tem quatro fases, que estão sendo liberadas a cada segunda-feira, quando vai ao ar um novo episódio da série inspirada no best-seller 'O Colecionador de ossos". Em cada fase há um cenário diferente da cena do crime. O game desenvolvido pela Mito Games para promover a série está disponível de forma gratuita em seu site oficial

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