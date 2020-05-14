8 jogos gratuitos para celular que garantem diversão na quarentena

Hot Wheels, Stranger Things e The Sims Mobile Crédito: Montagem/ Divulgação

Neste período de isolamento social, o mundo digital tem sido um modo de nos distrair dos acontecimentos e, ao mesmo tempo, proporcionar diversão. Os jogos fazem parte desse universo do entretenimento na quarentena e você não precisa de um console para embarcar em aventuras, corridas ou batalhas, os celulares dispõem de diversos games gratuitos para serem explorados.

As opções vão além dos populares Subway Surfes, Temple Run, Candy Crush e Pou. Um exemplo de jogo fora do comum é o inspirado na série da Netflix Stranger Things. Nele o jogador pode explorar a cidade de Hawkins e o outro lado, onde os mostros da narrativa vivem. Com gráfico em pixels, a aventura traz os personagens tendo habilidades específicas, armas que auxiliam o gamer em sua trajetória.

Existem também jogos que envolvem política, uma temática muitas vezes fora da curva para os jogadores de plantão, como é o caso do Lawgivers. Neste jogo de simulação, o usuário é capaz de escolher um partido dentro do sistema democrático e fazer um governo onde deve cuidar das leis, de sua popularidade e das eleições. Ideal para aqueles que tem sede de poder.

Além desses citados, selecionamos mais alguns jogos interessantes de diferentes gêneros para que você se divirta nessa quarentena:

HOT WHEELS RACE OFF

Um jogo de corrida que dá vida aos brinquedos da infância. Tem uma variedade de carrinhos hot wheels nesse game, dos mais potentes aos mais extravagantes. São mais de 40 pistas com terrenos e loops perigosos, cheios de obstáculos. Por lá, você pode desafiar seus amigos e fazer coleções de carros. Bom para os amantes de velocidade aproveitarem um toque de nostalgia. O jogo da Hutch Games é gratuito e está disponível para Android e IOS.

THE SIMS MOBILE

O clássico jogo tem também uma versão para celular, ele é gratuito e permite a criação de personagens, famílias, casas e toda uma vida para cada um dos sims que você criar. Uma cidade inteira pode ganhar vida e fazer o jogador passear pelos lugares que tanto gostaria de ir se não estivesse em isolamento social. É um simulador de vida mais que bem-vindo nesse momento. Está disponível para Android e IOS.

CRIMINAL CASE

É fan de séries de insvestigação criminal como "Bones", "Criminal Minds" e "CSI"? Nesse jogo você soluciona crimes ao se juntar à polícia de Grimsborough. Para isso, o jogador investiga cenas, analisa evidências e interroga suspeitos. A aventura do game é instigante e foi um sucesso por volta do ano de 2014 como jogo social no Facebook. Está disponível para Android e IOS. O game é gratuito.

LAWGIVERS

E se você pudesse tomar as decisões governamentais? Nesse jogo você pode simular um governo, contando com eleições, promessas, proposição e derrubada de leis, além de outras ações que irão determinar como a sua atuação irá suceder. Ficar no poder pode se mostrar algo bastante complicado nesse jogo. É gratuito para Android, IOS, Microsoft, Linux e Mac OS. Também apresenta uma versão prêmium paga.

EPISODE

Episode permite que você assuma um personagem em diferentes histórias, podendo ela ser de comédia, romance, drama ou outros gêneros. Encarnando o papel, o jogador faz as escolhas que irão determinar o desfecho da trama. Algumas narrativas são de filmes conhecidos, como o clássico pop Meninas Malvadas e A Escolha Perfeita. Com 55 MB, o jogo é gratuito para IOS e Android.

STRANGER THINGS

O jogo de aventura te leva para o universo de Stranger Things em uma versão com gráfico em pixels. A experiência ocorre na cidade de Hawkins e no outro lado, usando dos personagens que vão sendo desbloqueados. O game tem início apenas com o Hooper. É gratuito para IOS e Android e pode ser uma boa opção para os amantes da série reviverem a trama.

MINION RUSH

O "Minion Rush" é como uma versão do Subway Surfers" ambientado na cidade desses personagens que conquistaram as telonas com suas risadas e trapalhadas. No jogo, você pode desbloquear novas roupas engraçadas para o seu Minion correr atrás da maior quantidade de bananas que conseguir. É gratuito para Android, Microsoft Windows, iOS, Windows Mobile.

LAPSE: A FORGOTTEN FUTURE