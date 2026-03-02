Caminhão com carga de acetona pega fogo na BR 262 em Domingos Martins

Um incêndio atingiu um caminhão que transportava carga de propanona (acetona) no km 34 da BR 262, na descida da Serra da Boa Vista, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de domingo (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, a substância transportada pelo veículo é altamente inflamável.

Equipes da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar e da 1ª Companhia do 6º Batalhão foram acionadas, totalizando 10 militares no atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestou apoio na segurança e na sinalização da via.

De acordo com o sargento Jack, chefe da guarnição de Domingos Martins, o incêndio já estava em estágio avançado quando as equipes chegaram ao local. Durante a operação, os bombeiros utilizaram líquido gerador de espuma (LGE) para abafar as chamas e interromper o processo de combustão.