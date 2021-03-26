AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pandemia

Governo vai pagar cachê de até R$ 7 mil para lives culturais

Investimento será de R$ 1,5 milhão - oriundo da Lei Aldir Blanc - e será usado para realizar cerca de 200 apresentações on-line a partir de abril, com transmissões semanais pelas redes sociais da Secult/ES e pela TVE

Publicado em 26 de Março de 2021 às 17:33

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

26 mar 2021 às 17:33
Governo do ES anunciou lives culturais para abril com cachês até R$ 7 mil
Governo do ES anunciou lives culturais para abril, com cachês até R$ 7 mil Crédito: Suvan Chowdhury/Pexels
Com as atividades paralisadas há um ano, e impossibilitados de gerar renda, o setor cultural do Espírito Santo será contemplado no pacote de medidas de proteção social de enfrentamento à pandemia da Covid-19, anunciado na tarde desta sexta-feira (26), pelo governador Renato Casagrande (PSB)
"Através da Secretaria de Cultura e usando recurso da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, estamos fazendo as lives de apresentações culturais de todo o Estado pelas redes da secretaria e TVE. Serão 200 apresentações, nós pagamos os cachês. As inscrições começam no dia 2 de abril. Os cachês vão até R$ 7 mil", afirmou Casagrande, durante pronunciamento.
Governo vai pagar cachê de até 7 mil reais para lives culturais
As apresentações estarão incluídas do projeto "ES Solidário" e o governo estadual deverá investir R$ 1,579 milhão na cultura até junho de 2021, de acordo com dados divulgados previamente.
Os recursos serão usados para pagar cachês de lives com participação de artistas capixabas, sejam bandas, grupos de teatro e de dança e grupos de cultura popular, entre outros escopos. Cada artista deverá receber pagamentos que variam de R$ 2.200,00 até R$ 7 mil.   

Veja Também

Sem trabalho, professor e artista plástico rifa quadro para se manter na pandemia

Casa da Memória deve ser reaberta em maio após um ano de reforma

Com lives gratuitas, II Festival Rota Imperial enaltece a música autoral capixaba

Com o suporte da Secretaria Estadual de Cultura, deverão ser realizadas cerca de 200 lives, com transmissões semanais pelas redes sociais da Secult/ES e pela TVE.
Os espetáculos também participarão da campanha "ES Solidário", que visa arrecadar doações em dinheiro, cestas básicas e kits de limpeza e de higiene pessoal, que serão doados às pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras por conta crise sanitária. 
Os artistas serão selecionados por meio de edital, a ser lançado no dia 2 de abril, dentro do projeto "Cultura em Toda a Parte". Podem participar pessoas de todo o Espírito Santo. Até o início da próxima semana, a Secult/ES deve lançar as normas e exigências relacionadas ao processo seletivo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Arte Covid-19 Lei Aldir Blanc
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quatro adolescentes confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20)
Adolescentes confessam incêndio que destruiu veículos em São Mateus
Imagem de destaque
Força muscular: entenda a importância dela para a saúde dos idosos
Imagem de destaque
6 benefícios do mel para a saúde e como consumi-lo com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados