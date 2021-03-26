Governo vai pagar cachê de até R$ 7 mil para lives culturais

Governo do ES anunciou lives culturais para abril, com cachês até R$ 7 mil Crédito: Suvan Chowdhury/Pexels

Espírito Santo será contemplado no pacote de medidas de proteção social de enfrentamento à pandemia da Covid-19, Com as atividades paralisadas há um ano, e impossibilitados de gerar renda, o setor cultural doserá contemplado no pacote de medidas de proteção social de enfrentamento à pandemia da Covid-19, anunciado na tarde desta sexta-feira (26), pelo governador Renato Casagrande (PSB)

"Através da Secretaria de Cultura e usando recurso da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, estamos fazendo as lives de apresentações culturais de todo o Estado pelas redes da secretaria e TVE. Serão 200 apresentações, nós pagamos os cachês. As inscrições começam no dia 2 de abril. Os cachês vão até R$ 7 mil", afirmou Casagrande, durante pronunciamento.

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As apresentações estarão incluídas do projeto "ES Solidário" e o governo estadual deverá investir R$ 1,579 milhão na cultura até junho de 2021, de acordo com dados divulgados previamente.

Os recursos serão usados para pagar cachês de lives com participação de artistas capixabas, sejam bandas, grupos de teatro e de dança e grupos de cultura popular, entre outros escopos. Cada artista deverá receber pagamentos que variam de R$ 2.200,00 até R$ 7 mil.

Com o suporte da Secretaria Estadual de Cultura, deverão ser realizadas cerca de 200 lives, com transmissões semanais pelas redes sociais da Secult/ES e pela TVE.

Os espetáculos também participarão da campanha "ES Solidário", que visa arrecadar doações em dinheiro, cestas básicas e kits de limpeza e de higiene pessoal, que serão doados às pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras por conta crise sanitária.