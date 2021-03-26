Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Sem trabalho, professor e artista plástico rifa quadro para se manter na pandemia

Gustavo Gomes realiza rifa de R$ 10 que dá direito a participar do sorteio de uma de suas obras

Publicado em 26 de Março de 2021 às 09:00

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

26 mar 2021 às 09:00
O professor e artista plástico Gustavo Gomes posa com esposa e filho em frente a suas obras. O quadro do centro está sendo rifado para manter as contas em dia
O professor e artista plástico Gustavo Gomes posa com esposa e filho em frente a suas obras. O quadro do centro está sendo rifado para manter as contas em dia Crédito: Arquivo Pessoal
A crise na economia gerada pela pandemia afetou grande parte da população. Para se ter uma ideia, o PIB do Espírito Santo caiu 5,1% e o desemprego no país subiu para 13,5% em 2020. Um dos afetados é o professor e artista plástico Gustavo Gomes. Para manter o básico em casa - ele mora com uma esposa que também ficou sem trabalho e filho de três anos -, resolveu fazer uma rifa de uma de suas obras.
A tela intitulada "Casal de Araras" será sorteada entre as pessoas que adquirirem uma cota de R$ 10 da rifa. Com tamanho 80X60, a obra é feita em acrílica com verniz e acabamento nas laterais.
Os interessados devem fazer as contribuições por meio de Picpay (@gustavogomes1978) ou Pix (27999760259). A cada R$ 10, uma ficha é gerada. Após o pagamento, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (27 99976-0259) para receberem o retorno com o número. O sorteio será no dia 30 de abri, às 19h.
"Sou professor de artes e artista plástico. Ano passado, estava dando aula e meu contrato acabou. Houve um processo seletivo, mas a maioria foi renovado e o meu não. Então, desde dezembro estou sem emprego. Como artista, não recebo encomenda de pinturas pois as pessoas priorizam outras coisas. Mas trabalho com desenhos artísticos, caricaturas digitais, artes gráficas, desenho mangá, quadrinhos e aceito encomendas", explica o artista, que também apresenta um pouco do currículo.
"Já participei de exposições internacionais na França e em Portugal, levando a arte capixaba em uma das telas que retratei o Convento da Penha. Em 2017, fui selecionado para participar da XI edição da Florence Biennale – Mostra internacional de Arte Contemporânea na Itália -, porém não consegui patrocínio para custos com a viagem e despesas de hospedagem. Foram 462 artistas selecionados de 72 paises", detalha Gustavo, que está vivendo com doações de vizinhos, já que não conseguiu receber o auxílio do Governo Federal.
Ele conta que a dificuldade é maior porque a família, que mora no andar debaixo da casa em Ataíde, Vila Velha, sobrevive apenas com o salário mínimo do sogro. "Moro com esposa e filho de 3 anos em cima da casa de meus sogros e um tio. Eles tinham um bar há 40 anos que precisou fechar devido à pandemia, pois eles são idosos e possuem comorbidades. Minha sogra é diabética e hipertensa, já meu sogro é cardíaco e o único aposentado - recebendo um salário mínimo. Foi preciso vender o mobiliário do bar, freezers, balcões, mesas e cadeiras. Acabamos ficando sem a renda do estabelecimento", complementa.
Interessados em fazer doações ou encomendar quadros, desenhos, caricaturas, logomarcas e artes gráficas do artista também podem entrar em contato pelo telefone (27) 99976-0259.

Veja Também

Grafite em homenagem a Lula Rocha chama atenção na Vila Rubim

Com lives gratuitas, II Festival Rota Imperial enaltece a música autoral capixaba

Museu da Igreja dos Reis Magos, na Serra, será reformado por R$ 4 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura solidariedade Arte Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES
Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados