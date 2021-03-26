Sem trabalho, professor e artista plástico rifa quadro para se manter na pandemia

O professor e artista plástico Gustavo Gomes posa com esposa e filho em frente a suas obras. O quadro do centro está sendo rifado para manter as contas em dia Crédito: Arquivo Pessoal

A crise na economia gerada pela pandemia afetou grande parte da população. Para se ter uma ideia, o PIB do Espírito Santo caiu 5,1% e o desemprego no país subiu para 13,5% em 2020. Um dos afetados é o professor e artista plástico Gustavo Gomes . Para manter o básico em casa - ele mora com uma esposa que também ficou sem trabalho e filho de três anos -, resolveu fazer uma rifa de uma de suas obras.

A tela intitulada "Casal de Araras" será sorteada entre as pessoas que adquirirem uma cota de R$ 10 da rifa. Com tamanho 80X60, a obra é feita em acrílica com verniz e acabamento nas laterais.

Os interessados devem fazer as contribuições por meio de Picpay (@gustavogomes1978) ou Pix (27999760259). A cada R$ 10, uma ficha é gerada. Após o pagamento, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (27 99976-0259) para receberem o retorno com o número. O sorteio será no dia 30 de abri, às 19h.

"Sou professor de artes e artista plástico. Ano passado, estava dando aula e meu contrato acabou. Houve um processo seletivo, mas a maioria foi renovado e o meu não. Então, desde dezembro estou sem emprego. Como artista, não recebo encomenda de pinturas pois as pessoas priorizam outras coisas. Mas trabalho com desenhos artísticos, caricaturas digitais, artes gráficas, desenho mangá, quadrinhos e aceito encomendas", explica o artista, que também apresenta um pouco do currículo.

"Já participei de exposições internacionais na França e em Portugal, levando a arte capixaba em uma das telas que retratei o Convento da Penha. Em 2017, fui selecionado para participar da XI edição da Florence Biennale – Mostra internacional de Arte Contemporânea na Itália -, porém não consegui patrocínio para custos com a viagem e despesas de hospedagem. Foram 462 artistas selecionados de 72 paises", detalha Gustavo, que está vivendo com doações de vizinhos, já que não conseguiu receber o auxílio do Governo Federal.

Ele conta que a dificuldade é maior porque a família, que mora no andar debaixo da casa em Ataíde, Vila Velha, sobrevive apenas com o salário mínimo do sogro. "Moro com esposa e filho de 3 anos em cima da casa de meus sogros e um tio. Eles tinham um bar há 40 anos que precisou fechar devido à pandemia, pois eles são idosos e possuem comorbidades. Minha sogra é diabética e hipertensa, já meu sogro é cardíaco e o único aposentado - recebendo um salário mínimo. Foi preciso vender o mobiliário do bar, freezers, balcões, mesas e cadeiras. Acabamos ficando sem a renda do estabelecimento", complementa.