Museu da Igreja dos Reis Magos, na Serra, será reformado por R$ 4 milhões

Vista aérea da Igreja dos Reis Magos no bairro de Nova Almeida, Serra Crédito: Luciney Araújo

O Museu Residência Reis Magos, espaço que fica anexo à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra, está em vias de ser totalmente reformado. Com projeto orçado em R$ 4 milhões, a prefeitura da cidade está em processo de captação do recurso com empresas privadas e uma mineradora já até manifestou interesse em participar do patrocínio. A obra, apesar de não ter data, deve ser iniciada em breve.

Segundo o próprio prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), só falta a prefeitura conseguir aportar o restante do valor para conseguir colocar prazos nos andamentos do processo de recuperação do sítio histórico. “Nós já temos essa mineradora, que garantiu um aporte bastante robusto, e agora devemos contar com o apoio de empresas menores. Estamos fazendo essa captação de recursos e, assim que isso for concluído, podemos partir para a obra propriamente dita”, adianta.

Ao Divirta-se, o chefe do Executivo municipal também diz que o projeto contempla não só a revitalização do museu por si só, mas também o entorno do imóvel histórico. “O museu fica anexo à igreja e ele abriga importantes obras. O primeiro quadro a óleo pintado no Brasil, por exemplo, faz parte da exposição permanente de lá. E tanto as vias de acesso ao local quanto as casas históricas que são vizinhas à construção também estão no projeto de recuperação que foi feito”, explica.

Vidigal detalha que a área verde que fica à frente da igreja também será preservada. “Aquele terreno é mantido como um campo de contemplação, como se fosse uma praça, e isso será mantido. Mas a pavimentação dos acessos será totalmente refeita e as fachadas dessas casas do entorno, que fazem parte da cena histórica, também. Muitas casas ali são antigas, da mesma época de construção do imóvel do museu e da igreja, e merecem ter essa reforma para comporem o visual”, opina.

Atualmente, o museu não está aberto para visitação por conta da quarentena imposta pela pandemia da Covid-19. Para as obras, o espaço, que deve ser reformado sob a administração de uma entidade terceirizada do terceiro setor, permanecerá fora de operação.