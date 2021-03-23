Fafi retoma aulas dos cursos e oficinas de Música e Dança de forma remota

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (FAFI) optou por não adiar sua volta às atividades. Previstas para iniciarem nesta segunda-feira (22), as aulas foram mantidas, mas de maneira on-line devido ao decreto do Governo do Estado, que desde o último dia 18 estabeleceu o período de quarentena em todo o Espírito Santo até o próximo dia 31 de março.

A medida da instituição visa o não prejuízo coletivo do aprendizado, a continuidade das ações e metas pré-estabelecidas pela diretriz da FAFI e também o fortalecimento dos vínculos afetivos com a escola mesmo com os alunos à distância. “Vamos contar muito com o apoio das famílias nesse processo. Essa ajuda é essencial para o bom aproveitamento dos cursos de forma disciplinada e contínua. A formação cultural do cidadão não pode parar”, avalia a gerente da instituição, Zila Nascimento.

Segundo a Prefeitura de Vitória, a decisão afeta cerca de 400 alunos matriculados nos cursos Básico e Técnico em Dança e nas oficinas de Dança e Música. "Os instrutores estarão atendendo através de diferentes plataformas digitais. Serão aulas on-line de uma hora e meia a até duas horas de duração via Google Meet e também grupos de WhatsApp", detalhou Zila.

As aulas são realizadas nos mesmos dias e horários das presenciais. “Nossa expectativa é que haja o mesmo entusiasmo e empenho, apresentado nas aulas presenciais, por parte dos alunos nesse formato virtual, que também está a cada dia mais comum”, completou a gerente.