Encontro de Arqueologia discute existência do patrimônio cultural capixaba

Encontro ainda trará dados arqueológicos, além de discutir elementos culturais capixabas e arquitetura e preservação Crédito: Reprodução/YouTube

A existência do patrimônio cultural capixaba será um dos assuntos abordados pelo III Encontro Capixaba de Arqueologia (ENCA). O evento acontece de segunda (22) a sexta-feira (26), em formato totalmente on-line. O público poderá acompanhar o encontro pelo canal do Instituto de Pesquisa Arqueológica e Etnográfica (IPAE) no YouTube

Além do patrimônio cultural, o evento ainda trará como temáticas antropologia-histórica, os dados arqueológicos, elementos culturais capixabas e arquitetura e preservação. O objetivo é dar visibilidade aos trabalhos arqueológicos desenvolvidos pelos capixabas e despertar na população capixaba o interesse em conhecer e divulgar esses bens.

As apresentações serão realizadas em mesas de debates, palestras temáticas e mesas de comunicações com resultados de pesquisas arqueológicas, educação patrimonial e gestão do patrimônio cultural. Assim, o evento contará com grandes nomes da Arqueologia, Museologia, Ciências da Saúde, Educação, História, Ciências Sociais e áreas afins, atuantes no Espírito Santo e em nível nacional.

Neste ano, o evento conta com o apoio da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do edital de Artes Integradas da Lei Aldir Blanc 2020. Confira abaixo a programação.

*Com informações do Enca e da Secult

SERVIÇO

III Encontro Capixaba de Arqueologia – ENCA ONLINE

Data: 22 a 26/03 (segunda a sexta-feira)



22 a 26/03 (segunda a sexta-feira) Local: Canal do IPAE no Youtube



Canal do IPAE no Youtube Inscrições: gratuitas pelo site (www.even3.com.br/iiienca).



gratuitas pelo site (www.even3.com.br/iiienca). Informações: (27) 3019-4771.



PROGRAMAÇÃO