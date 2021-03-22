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Encontro de Arqueologia discute existência do patrimônio cultural capixaba

Evento acontece até sexta-feira (26) com palestras apresentadas no YouTube. Saiba como participar

Publicado em 22 de Março de 2021 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2021 às 10:33
Encontro capixaba de Arqueologia
Encontro ainda trará dados arqueológicos, além de discutir elementos culturais capixabas e arquitetura e preservação Crédito: Reprodução/YouTube
A existência do patrimônio cultural capixaba será um dos assuntos abordados pelo III Encontro Capixaba de Arqueologia (ENCA). O evento acontece de segunda (22) a sexta-feira (26), em formato totalmente on-line. O público poderá acompanhar o encontro pelo canal do Instituto de Pesquisa Arqueológica e Etnográfica (IPAE) no YouTube.
Além do patrimônio cultural, o evento ainda trará como temáticas antropologia-histórica, os dados arqueológicos, elementos culturais capixabas e arquitetura e preservação. O objetivo é dar visibilidade aos trabalhos arqueológicos desenvolvidos pelos capixabas e despertar na população capixaba o interesse em conhecer e divulgar esses bens.
As apresentações serão realizadas em mesas de debates, palestras temáticas e mesas de comunicações com resultados de pesquisas arqueológicas, educação patrimonial e gestão do patrimônio cultural. Assim, o evento contará com grandes nomes da Arqueologia, Museologia, Ciências da Saúde, Educação, História, Ciências Sociais e áreas afins, atuantes no Espírito Santo e em nível nacional.
As palestras podem ser assistidas pelo YouTube do IPAE gratuitamente. Os interessados em ganhar certificado de participação no ENCA, deve realizar as inscrições no site do encontro até às 17h desta segunda-feira (22).
Neste ano, o evento conta com o apoio da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do edital de Artes Integradas da Lei Aldir Blanc 2020. Confira abaixo a programação.
*Com informações do Enca e da Secult

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO

  • SEGUNDA-FEIRA (22)
  • 15h - Abertura
  • 16h - O impacto da pandemia do Covid-19 nas relações socioculturais do Brasil
  • 18h - Desafios das Ciências e da Educação num cenário negacionista do século XXI

  • TERÇA-FEIRA (23)
  • 14h - Vídeos - Formação e composição dos diversos povos do ES
  • 15h - Formação e composição dos diversos povos do Espírito Santo: Suas Etnicidades
  • 17h30 - Comunicações - Formação e composição dos diversos povos do Espírito Santo
  • 19h - Arqueologia e Contexto: Os tupis no Brasil (titulo temporário)

  • QUARTA-FEIRA (24)
  • 14h - Educação patrimonial e suas práticas em sala de aula
  • 15h - Gestão do Patrimônio cultural
  • 17h30 - Comunicações - Educação patrimonial e suas práticas em sala de aula Gestão do Patrimônio cultural
  • 19h - Arqueologia e Contexto: Arqueologia em DNA antigo nos sítios arqueológicos do Brasil e Espírito Santo

  • QUINTA-FEIRA (25)
  • 14h - Comunicações - Arqueologia e Contexto - 1
  • 15h - Arqueologia e Contexto: Arqueologia Clássica
  • 17h30 - Comunicações - Arqueologia e Contexto - 2
  • 19h - Síntese sobre a Arqueologia Pré colonial no Sudeste Brasileiro

  • SEXTA-FEIRA (26)
  • 15h - Arqueologia e contexto: arqueologia como produtor de conhecimento para a restauração de monumentos arquitetônicos
  • 17h30 - Desafios das Ciências e da Educação num cenário negacionista do século XXI
  • 19h10 - Encerramento

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