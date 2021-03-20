Artistas do ES disputam voto para realização de lives com grande produção

Casa Bravo vai receber 20 artistas e bandas para gravações de lives Crédito: Instagram/@estudiobravo

Mais de 100 artistas capixabas disputam o voto popular num concurso que promete entregar uma live session com grande produção e participação numa coletânea que será distribuídas nas plataformas de streaming musical. Trata-se da Casa Bravo, projeto do Estúdio Bravo, que conta com artistas de todos os gêneros e popularidade.

Para se ter uma ideia, nomes conhecidos como André Prando, Cinco Nós, Macucos e Dan Abranches disputam com outras bandas e artistas, que iniciam a carreira, a oportunidade de ter uma live com grande produção. As votações acontecem neste link até a próxima terça-feira, dia 23 , com possibilidade de ampliação, segundo o sócio do Estúdio Bravo, Derick Brumatte.

"Devido a quarentena, a gente está pensando em colocar mais dois dias de votação, mas ainda não está garantido", diz o produtor.

As inscrições aconteceram ainda em março e não houve curadoria para a seleção dos concorrentes. No total, 20 artistas e bandas serão selecionados para participar do projeto.

"A Casa Bravo foi desenhada como se fosse um programa de TV, porém para internet, sendo um programa de verão. Iria juntar apresentações musicais com entrevistas", explica Derick sobre o projeto.

"A gente sempre teve vontade de trazer esse material num formato diferente. O projeto que achamos diferente e acessível foi transformar uma casa, que estamos alugando, num palco. Todos os cômodos da casa vão ser contemplados com shows de artistas. Sala, cozinha, jardim. Ainda não sabemos se vamos ter show no banheiro, mas se tiver algum corajoso, a gente vai fazer também", continua.

Além das lives, os vencedores terão uma das músicas gravadas na apresentação ao vivo registradas numa coletânea que será lançada nas principais plataformas de streaming do país.

"Serão live sessions editadas com qualidade. Teremos 20 episódios de uma hora. Além das entrevistas e shows, cada live vai gerar uma música ao vivo que vamos juntar e transformar numa coletânea, que será lançada em todas as mídias de streaming. É um projeto de reality show que a gente tem e que em breve deve soltar alguma coisa", detalha o produtor.

Segundo Derick, os artistas estão empolgados. "Como falamos de vídeo - uma live -, achamos que não fosse ter muita demanda, porém surpreendeu. Já temos mais de 40 mil votos e muito engajamento dos artistas. Estamos falando de artistas de todos os gêneros: do sertanejo ao rap, do rock ao pagode... tem de tudo. Vale lembrar que são de artistas iniciantes aos consagrados na cena capixaba", comemora.

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