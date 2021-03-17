Capixabas se unem a Fagner e mais famosos em clipe para exaltar a solidariedade

A dupla Thiarlys e Melina, do Espírito Santo, no clipe de "Oração de São Francisco", gravação que uniu católicos, evangélicos e simpatizantes de outras crenças em meio à pandemia da Covid-19 Crédito: Reprodução/YouTube Pr. Francisco Ribeiro Oficial

A dupla sertaneja Thiarlys e Melina e o músico Elias Belmiro são dois dos 22 artistas que participaram do clipe especial de “Oração de São Francisco”, já disponível no YouTube. A gravação, de pouco mais de 3 minutos, quer transmitir paz, união, esperança e propagar o sentimento de solidariedade em meio à pandemia da Covid-19, momento em que as desigualdades sociais ficaram ainda mais eminentes no Brasil.

A filmagem, fruto de iniciativa do pastor Francisco Ribeiro, do Rio de Janeiro, uniu os capixabas de forma remota, assim como os outros convidados, e também contou com participação de outros grandes nomes da música religiosa, como o padre Reginaldo Manzotti. Católicos, evangélicos e simpatizantes de outras crenças deixaram as diferenças de lado para, unidos, celebrarem a canção.

“Foi algo completamente diferente para a gente participar de um clipe gravado de forma remota, mas foi um convite muito especial. E a oração tem uma letra muito impactante. Principalmente para esse tempo que estamos vivendo. Acho que é a hora mesmo de todo mundo se unir para um bem maior”, opina Melina, dupla de Thiarlys, que participaram da canção.

Além deles, outro destaque da cena artística do Espírito Santo também cantou os versos que transmitem paz e sentimento de solidariedade. Elias Belmiro, o músico que chegou a morar na rua e conseguiu se livrar do vício pela bebida depois da insistência de uma amiga que ele fez no Centro de Vitória, também protagonizou no clipe.

LUTA NA PANDEMIA

Isolados pela quarentena e respeitando os protocolos de saúde impostos pela pandemia do coronavírus, Thiarlys e Melina estão há praticamente um ano sem fazer evento. Nesse meio tempo, se dedicaram à família, em suas cidades natais (Alfredo Chaves e Iconha, respectivamente), e realizaram poucas apresentações em eventos privativos.

“Está, realmente, muito complicado para todos do setor de eventos. Nessa quarentena, que começa nesta quinta (18), por exemplo, os lojistas sabem que depois de 14 dias as regras vão voltar a como estão e eles poderão reabrir. Mas isso não acontece com a gente. A gente não sabe quando vai voltar”, lamenta.

Nesse período, a dupla também tem usado o tempo para gravar os singles e o EP que deve sair ainda neste ano como prêmio do Palco Litoral, que eles venceram no ano passado. “A expectativa é sempre alta e estamos trabalhando nisso, apesar de não termos data. Ainda vamos filmar o clipe do single principal também”, finaliza.

De “Oração de São Francisco” participaram: Fagner, Padre Reginaldo Manzotti, Gabriel Martins, Soliana, Eliane Faria, Marcos Rossi, José Milton Pinho, Duda Ribeiro, Izaú Gonçalves, Francisco Alves, Alberto Ribeiro, Mari de Miranda Campos, Elias Belmiro, Nonato Luiz, Rafael Vasconcelos (Rafa Fau), Luis Antonio Martins, Adelson Viana, Renato Sorriso (Gari Sorriso), Edu Coimbra, Thiarlys e Melina, Rondinelli Deus da Raça e Evando dos Santos.

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