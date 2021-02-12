Elias Belmiro lança vinil por meio de projeto de financiamento coletivo

Novo disco do músico capixaba Elias Belmiro Crédito: Márcio Vaccari

"Reencontro": o novo vinil do músico capixaba Elias Belmiro, de 52 anos, tem nome sugestivo. Propõe um resgate à trajetória na arte, reaproximando-o do público e da própria história após vencer a luta contra o alcoolismo - história que foi contada no programa Fantástico da TV Globo, em dezembro de 2020 . O novo LP será lançado com o apoio de um projeto de financiamento coletivo organizado pelo grupo 'Amigos do Vinil ES'.

Segundo o músico, a mixagem das gravações ficou pronta nesta sexta-feira (12). "Está pronta a parte de áudio e a capa está a caminho. São só músicas de minha autoria", descreveu.

Your browser does not support the video tag.

De acordo com o microempresário Valdir Santuzzi, um dos fundadores do grupo, o disco deve ficar pronto até o final março.

"O vinil do Elias Belmiro é o nosso terceiro projeto e tem arte do Márcio Vaccari na capa. Em 2017 lançamos o da banda Lordose pra Leão e em 2019 o do Big Bat Blues Band. No caso do Elias, serão prensadas 300 cópias, sendo que, dessas, 200 já estão encomendadas. O valor unitário saiu a R$ 60 e é pago assim que as capas do disco ficam prontas. Com o valor arrecadado é feita a prensagem do disco e, então, entregue ao participante da ação", contou Santuzzi.

Para o sócio do estabelecimento este projeto é gratificante devido ao resgate do artista capixaba de renome internacional. "Ele só precisava de uma ajuda para seguir em frente. Nossa colaboração com certeza vai ajudar muito nisso. O Elias está muito empolgado. Já concluiu as gravações no estúdio e as capas estão sendo impressas. Quem tiver interesse em adquirir o disco, é só entrar em contato comigo", acrescentou.

Elias Belmiro fez live solidária para celebrar a recuperação do vício em álcool Crédito: Adam Soares

O PROJETO "AMIGOS DO VINIL ES"

O grupo "Amigos do Vinil ES" conta com cinco anos de existência e surgiu de encontros de colecionadores de discos. "Hoje é uma loja de discos de vinil em um shopping de Vila Velha. Atualmente conta com um público, que chamamos de amigos, de mais ou menos 700 pessoas de várias cidades do Espírito Santo e de outros Estados. Eu e Nerildo Loyola somos os donos da loja e responsáveis pelos projetos de financiamentos coletivos para lançamento de discos de vinil de artistas e bandas capixabas que têm interesse em lançar seus trabalhos no formato LP", afirmou o empresário.

Segundo Valdir Santuzzi, a opção pelo vinil se deve à crescente demanda de apreciadores do formato, apesar do mercado digital. "Sendo assim, nosso público já tornaria viável cada projeto. O financiamento coletivo é hoje uma das melhores formas de arrecadação de recursos para financiar estas iniciativas e consiste em ratear os custos de produção do disco entre os interessados em adquirir os resultados finais", disse.

HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

Elias é um grande artista da música capixaba, referenciado até no Dicionário da Música Brasileira como solista. Ele chegou a tocar com grandes orquestras e gravou três CDs, além de ter sido professor da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES).

Em 2018, ele voltou aos holofotes em um triste cenário: morando nas ruas e com dependência em álcool. A situação, que o acompanhava há sete anos, parecia ter finalmente encerrado. Belmiro aceitou ajuda e foi internado em clínica de reabilitação.

Um ano depois, o músico foi achado novamente nas ruas pedindo dinheiro. "Eu me vejo numa situação muito ruim. Eu toquei fora do Brasil, na França, Itália, Santiago de Compostela, na Espanha e toquei no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Campos, aqui mesmo, com a Orquestra Filarmônica Junto com o maestro Helder Trefzger, gravei três CD's, então eu não acreditei na queda, ainda estou desacreditado. Mas eu vou voltar aos palcos ainda", disse, à época.