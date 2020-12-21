Elias Belmiro tem sua história de superação contada no Fantástico

Elias Belmiro chegou a tocar com grandes orquestras e gravou três CDs Crédito: Adam Soares

A história de superação do capixaba Elias Belmiro tomou conta da tela da TV Globo neste domingo (20). A luta do músico contra o alcoolismo foi mostrada durante matéria do "Fantástico" e terminou com um reencontro emocionante: o de Elias com o palco do teatro num concerto.

"O Elias está de volta, graças a Deus", disse Elias ao jornalista Mário Bonella.

Na plateia do teatro, estava a amiga e comerciante Marilene de Miranda Campos. Ela é quem incentivou o violonista a entrar na reabilitação e chegou a dar abrigo durante o momento difícil que passou em 2018. "Nunca tive dúvidas que ia ver este espetáculo", disse Mariliene, emocionada.



"Agora que estou sóbrio, quero voltar a dar aulas para crianças em situação de risco social. É uma forma de contribuir para que eles não cometam os mesmos erros que eu, fugindo da bebida e das drogas. O amor pela música me livrou do vício em álcool. A força dessa arte pode transformar a vida de todos eles", disse ele ao repórter Gustavo Cheluje.

Na época, ele já falava do retorno ao teatro. "Estou superfeliz, pois conversei com o maestro Helder Trefzger e recebi um convite para me apresentar com a Orquestra Sinfônica do ES, assim que os teatros reabrirem. Minha vida está voltando ao normal. Voltei a ter esperança", comemorava, dizendo, também, que pretende continuar fazendo lives.

SUPERAÇÃO

Elias é um grande artista da música capixaba referenciado até no Dicionário da Música Brasileira como solista. Ele chegou a tocar com grandes orquestras e gravou três CDs, além de ter sido professor da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES).