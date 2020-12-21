Elias Belmiro tem sua história de superação contada no Fantástico

A história de superação do capixaba Elias Belmiro tomou conta da tela da TV Globo neste domingo (20). A luta do músico contra o alcoolismo foi mostrada durante matéria do "Fantástico" e terminou com um reencontro emocionante: o de Elias com o palco do teatro num concerto.
"O Elias está de volta, graças a Deus", disse Elias ao jornalista Mário Bonella.
Na plateia do teatro, estava a amiga e comerciante Marilene de Miranda Campos. Ela é quem incentivou o violonista a entrar na reabilitação e chegou a dar abrigo durante o momento difícil que passou em 2018. "Nunca tive dúvidas que ia ver este espetáculo", disse Mariliene, emocionada.
A história de Elias Belmiro vem sendo contada pelos veículos da Rede Gazeta desde 2018. A mais recente parte foi apresentada em agosto deste ano, quando o capixaba anunciou o retorno à música com direito a uma live solidária.
"Agora que estou sóbrio, quero voltar a dar aulas para crianças em situação de risco social. É uma forma de contribuir para que eles não cometam os mesmos erros que eu, fugindo da bebida e das drogas. O amor pela música me livrou do vício em álcool. A força dessa arte pode transformar a vida de todos eles", disse ele ao repórter Gustavo Cheluje.
Na época, ele já falava do retorno ao teatro. "Estou superfeliz, pois conversei com o maestro Helder Trefzger e recebi um convite para me apresentar com a Orquestra Sinfônica do ES, assim que os teatros reabrirem. Minha vida está voltando ao normal. Voltei a ter esperança", comemorava, dizendo, também, que pretende continuar fazendo lives.
SUPERAÇÃO
Elias é um grande artista da música capixaba referenciado até no Dicionário da Música Brasileira como solista. Ele chegou a tocar com grandes orquestras e gravou três CDs, além de ter sido professor da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES).
Em 2018, ele voltou aos holofotes em um triste cenário: morando nas ruas e com dependência em álcool. A situação, que o acompanhava há sete anos, parecia ter finalmente encerrado. Belmiro aceitou ajuda e foi internado em clínica de reabilitação.
Um ano depois, o músico foi achado novamente nas ruas pedindo dinheiro. "Eu me vejo numa situação muito ruim. Eu toquei fora do Brasil, na França, Itália, Santiago de Compostela, na Espanha e toquei no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Campos, aqui mesmo, com a Orquestra Filarmônica Junto com o maestro Helder Trefzger, gravei três CD's, então eu não acreditei na queda, ainda estou desacreditado. Mas eu vou voltar aos palcos ainda", disse à época.
E a volta por cima veio. Em agosto deste ano, ele marcou o retorno ao mundo da música com a realização de uma live solidária em prol do instituto que o ajudou. "Estou usando a música, o que de melhor sei fazer, para agradecê-los e dizer que sempre estaremos juntos", afirmou Elias, muito emocionado, em entrevista ao portal A Gazeta.