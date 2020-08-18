Elias Belmiro anuncia retorno à música com live solidária no fim do mês

Elias Belmiro faz live solidária e fala da recuperação do vício em álcool Crédito: Adam Soares

Elias Belmiro se considera um homem live do vício em álcool. Sóbrio há cerca de seis meses, e morando com amigos em um apartamento no centro da Capital, o instrumentista capixaba dá mais um passo em sua reabilitação. Ele planeja sua volta ao mundo da música em uma live solidária, a ser realizada no dia 25 de agosto, a partir das 20h, com transmissão Após abandonar uma carreira de sucesso e vagar pelas ruas de Vitória por cerca de sete anos, entre momentos sóbrios e de recaídas,se considera um homem live do vício em álcool. Sóbrio há cerca de seis meses, e morando com amigos em um apartamento no centro da Capital, o instrumentista capixaba dá mais um passo em sua reabilitação. Ele planeja sua volta ao mundo da música em uma live solidária, a ser realizada no dia 25 de agosto, a partir das 20h, com transmissão pelo canal UP Music Tella Video, no YouTube

A apresentação contará com a participação dos cantores Rovena e Luiz Guilherme, o Lula, um dos amigos que atualmente dá acolhida ao talentoso instrumentista. No repertório da live, clássicos de Heitor Villa-Lobos ("minha grande paixão", suspira) e músicas populares que, de acordo com Belmiro, servem para aliviar o tom classicista da apresentação.

"Vai ter clássicos contemporâneos também, especialmente faixas de Guilherme Arantes, como 'Amanhã' e 'Brincar de Viver'." Elias Belmiro - Músico

Quem se anima com o retorno do músico e quer colaborar com sua evolução, pode realizar doações durante a live. Elas serão viabilizadas por meio do PicPay. A verba arrecada será dividida entre Elias Belmiro e a fundação Instituto Grupo Ajude o Próximo (GAP), ONG sem fins lucrativos que foi fundamental para a reinserção social do artista, de 52 anos.

"Eles me ampararam nos vários momentos de situação de rua e foram mais importantes até do que muitos membros da família. Sempre acreditaram em mim e foram cruciais na minha tentativa de vencer o vício da bebida. Estou usando a música, o que de melhor sei fazer, para agradecê-los e dizer que sempre estaremos juntos", afirmou Elias, muito emocionado, em entrevista ao portal A GAZETA, afirmando que o dinheiro também vai servir para que o GAP continue com suas ações sociais.

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"Além disso, para o meu orgulho, a apresentação terá uma ponta dos meus alunos de música do CAJUN de Santo André (Vitória). Eles criaram uma orquestra de corda e de sopro. Aliás, agora que estou sóbrio, quero voltar a dar aulas para crianças em situação de risco social. É uma forma de contribuir para que eles não cometam os mesmos erros que eu, fugindo da bebida e das drogas", reflete. "O amor pela música me livrou do vício em álcool. A força dessa arte pode transformar a vida de todos eles", celebra.

SUPERAÇÃO

Elias Belmiro se consagrou na história da música capixaba como solista de violão, gravou dois CDs instrumentais, inclusive com composições próprias, e tocou no quinteto do violonista Maurício de Oliveira. Seu primeiro álbum, lançado em 1996, dedicado a Villa-Lobos, teve duas faixas compiladas no CD do grupo Time-Life, obra em que participaram artistas internacionais do porte do compositor e maestro americano John Williams.

Elias fez shows fora do Brasil, além de ter sido professor da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES). O vício por bebida alcoólica foi o motivo que o levou para as ruas, situação que, após sete anos, parece ter finalmente vencido.

"Ganhei essa batalha também pelos meus filhos, Pablo (22) e Emmanuelle (8). Foi por eles que sempre me perguntava: 'o que estou fazendo nesse círculo vicioso, jogado na rua, sem dignidade? Tinha vergonha e me afastei de todo mundo, do meu trabalho e da coisa que eu mais amo, que é a música", se declara.

Elias Belmiro faz live solidária e fala da recuperação do vício em álcool Crédito: Adam Soares

"Os médicos ficam surpresos com a minha evolução. Hoje, não tomo remédios, somente vitaminas. Fiz um trabalho muito firme no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), da Ilha de Santa Maria (Vitória). Um doutor chegou e falou: 'Elias, você está com cirrose grau três. Se não parar de beber agora, talvez nem um transplante de fígado possa te salvar. Bateu um estalo na minha cabeça, pois sabia que precisava ser um exemplo para as pessoas que querem vencer o vício", expõe.

Mesmo não sendo seguidor de nenhuma religião específica (afirma ter admiração pelos protestantes batistas e espíritas seguidores do Kardecismo), Elias Belmiro enfatiza que está limpo pela "força de Deus".

Não sinto vontade nenhuma de beber Ele (Deus) deletou 'essa coisa' da minha cabeça. Meus amigos podem tomar uma cerveja na minha frente sem medo. Encontrei com colegas que moravam comigo nas ruas e muitos me elogiaram, dizendo que sou exemplo para eles."

Pensar no futuro é o mantra a ser seguido. "Quero continuar estudando Villa-Lobos e me especializar cada vez mais. Por um tempo, fiquei com medo que o vício fizesse a minha mão ficar trêmula, ou mesmo que esquecesse as partituras. Estou superfeliz, pois conversei com o maestro Helder Trefzger e recebi um convite para me apresentar com a Orquestra Sinfônica do ES, assim que os teatros reabrirem. Minha vida está voltando ao normal. Voltei a ter esperança", comemora, dizendo, também, que pretende continuar fazendo lives.