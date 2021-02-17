Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Imoveis
  • 5 dicas de como usar iluminação de LED na decoração da casa
Funcional e moderna

5 dicas de como usar iluminação de LED na decoração da casa

Além de funcionais, as lâmpadas de LED também são econômicas. Segundo especialistas, o conforto do ambiente pode ser alterado de acordo com o jogo de luz
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:00

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:00

Além de serem modernas, as iluminações de LED são econômicas e sustentáveis, já que o tempo de vida útil é bem maior do que as lâmpadas tradicionais.
Além de serem modernas, as iluminações de LED são econômicas e sustentáveis, já que o tempo de vida útil é bem maior do que as lâmpadas tradicionais. Crédito: Camila Santos
Você sabia que a iluminação também faz parte da decoração? O conforto do ambiente pode ser diretamente alterado de acordo com o jogo de luz. Por isso, na hora de montar um projeto é importante ir além da funcionalidade das lâmpadas. Segundo especialistas, uma boa pedida tem sido a iluminação com LED. Além de econômicas, essas lâmpadas combinam design com utilidade e têm se tornado as queridinhas nos projetos arquitetônicos e decorativos das casas.
 “As lâmpadas de LED são vantajosas por questões financeiras e sustentáveis. Elas possuem uma vida útil bem maior do que as fluorescentes e incandescentes”, explica a arquiteta Carol Zamboni.
Além da funcionalidade, a especialista observa que há diferentes possibilidades de cores das lâmpadas para tornar um ambiente mais aconchegante. Para a arquiteta, a recomendação para quartos e espaços mais íntimos é de luzes amareladas que são mais confortáveis.
A empresária Juliana Novaes conta que o melhor resultado de ter aderido às lâmpadas de LED foi no consumo de energia que ficou muito mais em conta. "Além disso, quando comprei a minha casa o espaço não era tão apaixonante. Hoje me sinto muito mais confortável e acolhida."
Ela ainda confessa que quando procurou a arquiteta para projetar a reforma do espaço, não entendia muito bem da importância de um jogo de luz. Hoje, Juliana recomenda atenção a esses detalhes, que precisam combinar estética e funcionalidade.
Por isso, a designer de interiores Flávia Dadalto conta que, ao iniciar um projeto, trabalha com a especificação das lâmpadas como uma das primeiras etapas. “É muito importante possuir esse olhar diferenciado porque a iluminação é a cereja do bolo, ela valoriza muito o ambiente. Se você tem uma parede que não é uniforme, um jogo de luzes pode tanto disfarçar, quanto deixar isso mais visível”, explica a designer.

CONFIRA CINCO DICAS PARA UTILIZAR A ILUMINAÇÃO DE LED EM CASA: 

Ambientes íntimos

Uma das dicas da arquiteta Carol Zamboni é utilizar a iluminação de LED para pontuar nichos decorativos e quadros, além de escadas. Ela afirma que a iluminação pode ressaltar detalhes e tornar o ambiente mais confortável.
A designer de interiores Flávia Dadalto indica que as fitas de LED em armários superiores são uma boa pedida entre os clientes. Ela explica que nesse caso, a iluminação combina a funcionalidade com a decoração, já que auxilia na iluminação das bancadas e torna o ambiente mais confortável.
Flávia Dadalto também indica a utilização de uma iluminação de LED em armários de roupa ou cabideiros iluminados. Isso porque evita acender a luz do quarto ao se arrumar. Como recomendação, Flávia também indica a instalação de um sensor ao abrir a porta do guarda-roupa.
A arquiteta Carol Zamboni também recomenda utilizar esse tipo de iluminação para valorizar os revestimentos. Uma dica é aplicar fitas de LED em sancas de gesso. Flávia Dadalto também destaca espaços com textura, brilho, volume e revestimentos em 3D.
Para ambientes mais íntimos, Carol Zamboni recomenda lâmpadas de LED com cores mais amareladas. A indicação é tornar espaços como quartos e escritórios mais aconchegantes.
Crédito das imagens: Camila Santos e Giovanna Gonçalves. 

Como usar iluminação de LED na decoração da casa

Veja Também

6 dicas para renovar a decoração da casa gastando pouco

Vale a pena comprar um imóvel antigo para reformar?

Vale a pena investir na reforma de um imóvel alugado?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura decoracao imoveis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados