5 dicas de como usar iluminação de LED na decoração da casa

Além de serem modernas, as iluminações de LED são econômicas e sustentáveis, já que o tempo de vida útil é bem maior do que as lâmpadas tradicionais. Crédito: Camila Santos

Você sabia que a iluminação também faz parte da decoração? O conforto do ambiente pode ser diretamente alterado de acordo com o jogo de luz. Por isso, na hora de montar um projeto é importante ir além da funcionalidade das lâmpadas. Segundo especialistas, uma boa pedida tem sido a iluminação com LED. Além de econômicas, essas lâmpadas combinam design com utilidade e têm se tornado as queridinhas nos projetos arquitetônicos e decorativos das casas.

“As lâmpadas de LED são vantajosas por questões financeiras e sustentáveis. Elas possuem uma vida útil bem maior do que as fluorescentes e incandescentes”, explica a arquiteta Carol Zamboni.

Além da funcionalidade, a especialista observa que há diferentes possibilidades de cores das lâmpadas para tornar um ambiente mais aconchegante. Para a arquiteta, a recomendação para quartos e espaços mais íntimos é de luzes amareladas que são mais confortáveis.

A empresária Juliana Novaes conta que o melhor resultado de ter aderido às lâmpadas de LED foi no consumo de energia que ficou muito mais em conta. "Além disso, quando comprei a minha casa o espaço não era tão apaixonante. Hoje me sinto muito mais confortável e acolhida."

Ela ainda confessa que quando procurou a arquiteta para projetar a reforma do espaço, não entendia muito bem da importância de um jogo de luz. Hoje, Juliana recomenda atenção a esses detalhes, que precisam combinar estética e funcionalidade.

Por isso, a designer de interiores Flávia Dadalto conta que, ao iniciar um projeto, trabalha com a especificação das lâmpadas como uma das primeiras etapas. “É muito importante possuir esse olhar diferenciado porque a iluminação é a cereja do bolo, ela valoriza muito o ambiente. Se você tem uma parede que não é uniforme, um jogo de luzes pode tanto disfarçar, quanto deixar isso mais visível”, explica a designer.

CONFIRA CINCO DICAS PARA UTILIZAR A ILUMINAÇÃO DE LED EM CASA:

Ambientes íntimos Uma das dicas da arquiteta Carol Zamboni é utilizar a iluminação de LED para pontuar nichos decorativos e quadros, além de escadas. Ela afirma que a iluminação pode ressaltar detalhes e tornar o ambiente mais confortável. A designer de interiores Flávia Dadalto indica que as fitas de LED em armários superiores são uma boa pedida entre os clientes. Ela explica que nesse caso, a iluminação combina a funcionalidade com a decoração, já que auxilia na iluminação das bancadas e torna o ambiente mais confortável. Flávia Dadalto também indica a utilização de uma iluminação de LED em armários de roupa ou cabideiros iluminados. Isso porque evita acender a luz do quarto ao se arrumar. Como recomendação, Flávia também indica a instalação de um sensor ao abrir a porta do guarda-roupa. A arquiteta Carol Zamboni também recomenda utilizar esse tipo de iluminação para valorizar os revestimentos. Uma dica é aplicar fitas de LED em sancas de gesso. Flávia Dadalto também destaca espaços com textura, brilho, volume e revestimentos em 3D. Para ambientes mais íntimos, Carol Zamboni recomenda lâmpadas de LED com cores mais amareladas. A indicação é tornar espaços como quartos e escritórios mais aconchegantes.

Crédito das imagens: Camila Santos e Giovanna Gonçalves.