The Voice Kids terá Gaby Amarantos, Teló e Brown como jurados

A cantora Gaby Amarantos Crédito: Instagram/@gabyamarantos

A Globo anunciou na noite desta segunda-feira (15) Michel Teló e Carlinhos Brown como técnicos do The Voice Kids. A novidade desta temporada é a chegada da cantora e apresentadora paraense Gaby Amarantos no time dos jurados.

Gaby já participou do The Voice Brasil, em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos na fase das batalhas. "Não é só uma expectativa, é uma realidade poder desfrutar desse sonho junto dessas crianças e jovens que vão nos fazer reconectar - através da música - com o que é ter sonhos e voltar a acreditar que o mundo é belo e, principalmente, trazer essa representatividade do Norte, da Amazônia", diz.

Marcio Garcia, 50, que herdou o The Voice Kids, anteriormente apresentado por André Marques, 40, diz que está contente com o novo desafio de apresentar o reality musical. "Estou muito feliz com o convite para apresentar a próxima temporada do The Voice Kids", disse.

"Adoro crianças e vou matar um pouco das saudades do Gente Inocente", disse, referindo-se ao programa que apresentou entre 2000 e 2002 na emissora. "Trabalhar com jovens talentos é fascinante, então será um prazer enorme estar nesse programa. Diretamente do Tamanho Família para a família The Voice. E desejo toda sorte do mundo nessa nova aventura do meu parceiro André."

Marques vai apresentar a nova temporada do No Limite, reality show de sobrevivência que foi comandado por Zeca Camargo no começo dos anos 2000. A informação foi confirmada pela emissora nesta quarta-feira (10), após muita especulação por parte da imprensa especializada. O nome de Marcos Mion, 41, que deixou A Fazenda (Record), era dado como certo no programa de sobrevivência.

No Limite coloca um grupo de pessoas em um ambiente inóspito e com recursos limitados. Eles precisam superar uma série de desafios, além de conviverem por vários dias. Na nova temporada, serão aproveitados participantes de edições passadas do Big Brother Brasil, que ficarão isolados em uma praia deserta.

"É uma grande responsabilidade, um super-convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o No Limite, porque amo demais o que eu faço", disse André Marques. "Agradeço a confiança e esse presentão que recebi."