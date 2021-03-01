Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música está curando

Participante do The Voice + perdeu filho um dia antes de gravar estreia

"Adoraria ganhar esse prêmio para o meu filho, mas sei que tenho concorrentes muito fortes, maravilhosos. Aconteça o que acontecer, sei que Ricardo já está orgulhoso de mim", disse, emocionado, Ronaldo Barcellos

Publicado em 01 de Março de 2021 às 08:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 08:29
Ronaldo Barcellos participa da primeira temporada do The Voice Mais, na Globo
Ronaldo Barcellos participa da primeira temporada do The Voice Mais, na Globo Crédito: Gshow/Gabriel Nascimento
Ronaldo Barcellos, 67, um dos participantes mais carismáticos da primeira edição do The Voice 60+, teve um grande teste de superação antes de se apresentar pela primeira vez no reality musical. Um dia antes da tão sonhada gravação de sua estreia, um dos filhos do artista, Ricardo, 46, morreu vítima de uma doença cardíaca. Apesar da enorme perda, ele diz não ter pensado em desistir, mas afirma ter sido inevitável chorar nos ensaios ao cantar os versos "impossível te esquecer", da música "A Namoradeira", que cantou para os jurados da atração.
"Eu me apresentei com o coração em pedaços. Ao mesmo tempo, eu lembrava do Ricardo falando para mim que tinha certeza que eu ia ganhar, que eu mereço muito. Agradeço demais a [preparadora vocal do programa] Nina Pancevski , que me ensinou a não chorar, apesar do sentimento que estava apertando o meu peito", disse o cantor em entrevista so jornal O Globo, revelando que ,além de exercícios para controlar o cérebro, ele recebeu a dica de se beliscar enquanto cantava para desviar o pensamento.
"Adoraria ganhar esse prêmio para o meu filho, mas sei que tenho concorrentes muito fortes, maravilhosos. Aconteça o que acontecer, sei que Ricardo já está orgulhoso de mim", disse, emocionado. Ronaldo relembrou também a infância pobre em Duque de Caxias, quando começou a cantar em uma igreja evangélica.
"A igreja tem grande participação na minha formação porque lá comecei a estudar os fundamentos da música. Um tempo depois me tornei aluno da Escola Nacional de Música. Nesta época, era tão pobre que pensava que uma tia era rica só porque ela tinha panela de pressão em casa. Na verdade, ela lavava roupas para fora para pagar as minhas passagens para que assim eu pudesse estudar", relembrou.

Veja Também

Monique Evans faz harmonização no ES, fala de BBB e casamento da filha

Projota, Arthur e Lumena estão no paredão do "BBB 21"

BBB 21: Após suspeita de Covid, Globo faz teste nos participantes

Nos anos 90, ele era o líder da banda Ronaldo e os Barcellos, que ficou conhecida pelo hit "Feliz Aniversário". O artista também compôs outros pagodes de sucesso, entre os quais "Desliga e Vem", "Marrom Bombom", "Eu e Ela", "Paparico" e "Cilada". O talento para compor fez com que cantar perdesse um pouco de espaço na vida dele. A participação no The Voice + é uma retomada dessa faceta de Ronaldo.
"Quando eu me inscrevi no programa, pensei 'se nada der certo, pelo menos eu ressuscito esse cantor que estava apagado dentro de mim'. Era difícil me conformar em não voltar a estar à frente de um palco. No exterior, tem tanto cantor fazendo show com 80 anos. Então, eu também posso", conclui, animado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo the Voice Globoplay
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados