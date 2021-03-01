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Projota, Arthur e Lumena estão no paredão do "BBB 21"

Arthur foi o mais votado da casa, ao ser indicado ao paredão por Camilla, Juliette, Lumena, Thaís, Viih e Fiuk

Publicado em 01 de Março de 2021 às 08:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2021 às 08:22
BBB 21: Lumena, Projota e Arthur
BBB 21: Lumena, Projota e Arthur Crédito: TV Globo/Reprodução
Aconteceu neste domingo (28) a formação do quinto paredão do BBB 21. Como os participantes desconfiavam após Carla atender ao Big Fone e ser orientada a indicar três pessoas à berlinda, que não poderiam ser o líder nem o anjo, Caio estava autoimune por ter vencido a prova do Anjo, a terceira consecutiva.
Seguindo o pensamento das últimas semanas, João colocou Projota no Paredão. "O Big Brother é um jogo sobre nossas relações e também sobre as decisões que precisamos tomar. A pessoa que indico hoje é aquela com quem tenho pequenos conflitos na casa", disse o professor de Geografia. Arthur foi o mais votado da casa, ao ser indicado ao paredão por Camilla, Juliette, Lumena, Thaís, Viih e Fiuk.

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Leifert, então, revelou a Projota, que ele teria a função de salvar um dos três indicados por Carla do paredão. O rapper tirou Fiuk da disputa. "Dentre as coisas que consigo enxergar aqui, coisas que aconteceram e conversamos é uma pessoa que ainda concordo mais nesse momento", justificou Projota, deixando Fiuk perplexo e emocionado.
Na dinâmica Bate e Volta, foram espalhados dezoito pirulitos gigantes no jardim da casa. Rodolffo se livrou do Paredão ao escolher o pirulito número um, que era o premiado.

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