BBB 21: Após suspeita de Covid, Globo faz teste nos participantes

BBB 21: Caio disse que não estava sentindo o gosto da comida Crédito: TV Globo/Reprodução

Todos os participantes do BBB 21 receberam diagnóstico negativo para Covid-19 após fazerem testes para detectar a doença na quarta-feira (24). "Por precaução e seguindo o protocolo de segurança, todos foram testados [...], algo que já aconteceu anteriormente e pode se repetir, garantindo que a rotina de cuidados e protocolos preventivos à COVID-19 sejam respeitados", informou a assessoria de imprensa da Globo, por meio de nota enviada neste domingo (28).

O comunicado reforça, ainda, que a produção do programa preza pela saúde dos confinados. "Todos os resultados apontaram que os participantes negativaram para a presença de Covid-19. Lembramos que os brothers seguem sendo acompanhados pela equipe médica do programa durante todo o confinamento", finaliza.

As suspeitas dos telespectadores a respeito da saúde dos participantes do reality começou quando Caio e Arthur se machucaram durante a realização da prova que tornou Sarah a quarta líder desta edição do programa, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro. O professor de crossfit precisou ser levado ao hospital para ter o ombro colocado no lugar e o fazendeiro passou por exames, que constataram que ele havia quebrado o quinto metatarso, que é o dedinho do pé.