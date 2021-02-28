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Prevenção

BBB 21: Após suspeita de Covid, Globo faz teste nos participantes

Internautas levantaram suspeitas sobre contágio na casa após Caio dizer que não estava sentindo o gosto da comida e Carla ter dito que perdeu o paladar e o olfato

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2021 às 20:51
BBB 21: Caio conversa dentro da casa
BBB 21: Caio disse que não estava sentindo o gosto da comida Crédito: TV Globo/Reprodução
Todos os participantes do BBB 21 receberam diagnóstico negativo para Covid-19 após fazerem testes para detectar a doença na quarta-feira (24). "Por precaução e seguindo o protocolo de segurança, todos foram testados [...], algo que já aconteceu anteriormente e pode se repetir, garantindo que a rotina de cuidados e protocolos preventivos à COVID-19 sejam respeitados", informou a assessoria de imprensa da Globo, por meio de nota enviada neste domingo (28).
O comunicado reforça, ainda, que a produção do programa preza pela saúde dos confinados. "Todos os resultados apontaram que os participantes negativaram para a presença de Covid-19. Lembramos que os brothers seguem sendo acompanhados pela equipe médica do programa durante todo o confinamento", finaliza.

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As suspeitas dos telespectadores a respeito da saúde dos participantes do reality começou quando Caio e Arthur se machucaram durante a realização da prova que tornou Sarah a quarta líder desta edição do programa, realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro. O professor de crossfit precisou ser levado ao hospital para ter o ombro colocado no lugar e o fazendeiro passou por exames, que constataram que ele havia quebrado o quinto metatarso, que é o dedinho do pé.
Alguns dias depois, Caio disse que não estava sentindo o gosto da comida, completando que a causa provável seria os remédios que estava tomando devido à fratura. Em outro momento, Carla comentou ter perdido o paladar e o olfato. Isso tudo fez com que telespectadores levantassem a possibilidade de os participantes que receberam atendimento médico terem sido contaminados pela Covid-19 e transmitido a doença aos colegas de confinamento.

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