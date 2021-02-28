Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

Rafael Portugal passa trote para casa do BBB 21

Lumena, que estava de plantão próximo ao Big Fone, atendeu a ligação e ficou sem reação com a piada

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:19

Erik Oakes

Lumena atende o trote do Big Fone feito por Rafael Portugal Crédito: Globo
O início da noite deste domingo (28), no Big Brother Brasil 21, foi marcada pelo trote de Rafael Portugal. Sabendo que os brothers passaram o sábado e o domingo fazendo plantão próximo ao Big Fone para se safarem do paredã, o humorista, que comanda o quadro "C.A.T. BBB", ligou para a casa e Lumena foi quem atendeu o telefonema.
"Aqui é o Rafael Portugal. Estou chegando nos Estúdios Globo, desculpa pelo atraso. Será que poderiam enviar um carrinho elétrico para me buscar na portaria?", questionava Rafael.
Lumena respondeu que poderia enviar o carrinho sem problemas. Na sequência, o humorista questiona se fez a ligação certa para a produção, pede desculpas e desliga o telefone, deixando a dançarina sem reação.
Gil e Camilla ficam o tempo inteiro questionando se alguém conseguiu se safar do paredão que será formado neste domingo (28). Confira a cena compartilhada por Rafael em seu Twitter com a seguinte mensagem: "Desculpa galera, foi mais forte que eu".
Mais cedo, Boninho foi às redes sociais dizer que iria atender o pedido do público e realizaria o trote no Big Fone.
Na noite anterior, o próprio Rafael fez menção à ligação no Twitter. "Já pode ligar pro Big Fone, Boninho???".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Televisão BBB Reality show Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados