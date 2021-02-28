Rafael Portugal passa trote para casa do BBB 21

O início da noite deste domingo (28), no Big Brother Brasil 21, foi marcada pelo trote de Rafael Portugal. Sabendo que os brothers passaram o sábado e o domingo fazendo plantão próximo ao Big Fone para se safarem do paredã, o humorista, que comanda o quadro "C.A.T. BBB", ligou para a casa e Lumena foi quem atendeu o telefonema.
"Aqui é o Rafael Portugal. Estou chegando nos Estúdios Globo, desculpa pelo atraso. Será que poderiam enviar um carrinho elétrico para me buscar na portaria?", questionava Rafael.
Lumena respondeu que poderia enviar o carrinho sem problemas. Na sequência, o humorista questiona se fez a ligação certa para a produção, pede desculpas e desliga o telefone, deixando a dançarina sem reação.
Gil e Camilla ficam o tempo inteiro questionando se alguém conseguiu se safar do paredão que será formado neste domingo (28). Confira a cena compartilhada por Rafael em seu Twitter com a seguinte mensagem: "Desculpa galera, foi mais forte que eu".
Mais cedo, Boninho foi às redes sociais dizer que iria atender o pedido do público e realizaria o trote no Big Fone.
Na noite anterior, o próprio Rafael fez menção à ligação no Twitter. "Já pode ligar pro Big Fone, Boninho???".