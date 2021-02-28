No "BBB 21", Fiuk já viveu romance com Luciana Gimenez, diz revista

Confinado no "BBB 21", Fiuk intrigou os amantes do reality da Globo ao confidenciar aos colegas de confinamento que já se apaixonou pela mãe de um amigo fora da casa mais vigiada do Brasil. À revista Quem, fontes próximas confessaram que o amigo em questão é Lucas Jagger e que, portanto, a ex-affair do irmão de Cleo Pires seria Luciana Gimenez. O cantor e a apresentadora trocaram beijos no passado.
Segundo a publicação, em 2018, Fiuk e Gimenez foram juntos ao show de Shakira com Lucas. Nas redes sociais, a apresentadora e o cantor apareceram abraçados.
Na madrugada do dia 24 dentro do reality, Fiuk deu detalhes de quando se apaixonou pela mãe de um amigo. "Foi uma situação complicada", definiu ele, que conversava com Juliette, Thais, Pocah, Lumena, Gil, Rodolffo e Lumena. Durante o bate-papo, o cantor disse que não daria detalhes para que as pessoas não descobrissem sobre quem se tratava.