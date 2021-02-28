No "BBB 21", Fiuk já viveu romance com Luciana Gimenez, diz revista

Segundo a publicação, em 2018, Fiuk e Gimenez foram juntos ao show de Shakira com Lucas. Nas redes sociais, a apresentadora e o cantor apareceram abraçados.

Na madrugada do dia 24 dentro do reality, Fiuk deu detalhes de quando se apaixonou pela mãe de um amigo. "Foi uma situação complicada", definiu ele, que conversava com Juliette, Thais, Pocah, Lumena, Gil, Rodolffo e Lumena. Durante o bate-papo, o cantor disse que não daria detalhes para que as pessoas não descobrissem sobre quem se tratava.