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Amor do passado!

No "BBB 21", Fiuk já viveu romance com Luciana Gimenez, diz revista

Confinado no reality da Globo, Fiuk admitiu que teria se apaixonado pela mãe de um amigo e fontes próximas disseram que cantor tem amizade com Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez com Mick Jagger
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2021 às 15:03

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 15:03

O cantor Fiuk e a apresentadora Luciana Gimenez
O cantor Fiuk e a apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram
Confinado no "BBB 21", Fiuk intrigou os amantes do reality da Globo ao confidenciar aos colegas de confinamento que já se apaixonou pela mãe de um amigo fora da casa mais vigiada do Brasil. À revista Quem, fontes próximas confessaram que o amigo em questão é Lucas Jagger e que, portanto, a ex-affair do irmão de Cleo Pires seria Luciana Gimenez. O cantor e a apresentadora trocaram beijos no passado. 
Segundo a publicação, em 2018, Fiuk e Gimenez foram juntos ao show de Shakira com Lucas. Nas redes sociais, a apresentadora e o cantor apareceram abraçados. 

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Na madrugada do dia 24 dentro do reality, Fiuk deu detalhes de quando se apaixonou pela mãe de um amigo. "Foi uma situação complicada", definiu ele, que conversava com Juliette, Thais, Pocah, Lumena, Gil, Rodolffo e Lumena. Durante o bate-papo, o cantor disse que não daria detalhes para que as pessoas não descobrissem sobre quem se tratava. 

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