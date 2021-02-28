"BBB 21": Carla Diaz coloca Fiuk, Lumena e Rodolffo no paredão

BBB 21: Carla Diaz atende o Big Fone Crédito: TV Globo/Reprodução

O Big Fone tocou ao vivo durante o programa deste sábado (27) e Carla Diaz foi ligeira ao correr pela casa do " BBB 21 " e atender ao chamado do Big Boss.

Pelas instruções do chamado, Carla teria que indicar três brothers ao paredão. Ela escolheu Lumena, Fiuk e Rodolffo para irem para a berlinda, mas um deles ainda poderá ser salvo pelo líder.

Antes de avisar sua escolha definitiva, a loira ainda alertou: "Meu Deus, por que eu fui atender isso". Camilla de Lucas ainda especulou que o telefone pode tocar de novo e Carla retrucou: "Por favor, estou contando com isso". A atriz disse que não queria Rodolffo no paredão.