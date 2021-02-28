Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atendeu o Big Fone!

"BBB 21": Carla Diaz coloca Fiuk, Lumena e Rodolffo no paredão

Atriz atendeu o Big Fone e instruções eram de indicar três pessoas ao paredão. Líder ainda vai salvar uma das três indicações para formar paredão definitivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2021 às 14:20

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 14:20

BBB 21: Carla Diaz atende o Big Fone
BBB 21: Carla Diaz atende o Big Fone Crédito: TV Globo/Reprodução
O Big Fone tocou ao vivo durante o programa deste sábado (27) e Carla Diaz foi ligeira ao correr pela casa do "BBB 21" e atender ao chamado do Big Boss. 
Pelas instruções do chamado, Carla teria que indicar três brothers ao paredão. Ela escolheu Lumena, Fiuk e Rodolffo para irem para a berlinda, mas um deles ainda poderá ser salvo pelo líder. 
Antes de avisar sua escolha definitiva, a loira ainda alertou: "Meu Deus, por que eu fui atender isso". Camilla de Lucas ainda especulou que o telefone pode tocar de novo e Carla retrucou: "Por favor, estou contando com isso". A atriz disse que não queria Rodolffo no paredão. 

Veja Também

"BBB 21": Projota se irrita com raio-x e xinga João: "Líder de merda"

Nego Di passa mal e é levado ao hospital em Porto Alegre

BBB 21: Caio é o Anjo pela terceira semana seguida e está imune

O paredão definitivo será formado pelo indicado do líder, o mais votado pela casa e dois dos que foram indicados por Carla após o Big Fone. Os três últimos ainda poderão disputar a prova bate e volta e um deles ficará livre da votação do público. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo BBB Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados