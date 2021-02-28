"BBB 21": Carla Diaz coloca Fiuk, Lumena e Rodolffo no paredão

O Big Fone tocou ao vivo durante o programa deste sábado (27) e Carla Diaz foi ligeira ao correr pela casa do "BBB 21" e atender ao chamado do Big Boss.
Pelas instruções do chamado, Carla teria que indicar três brothers ao paredão. Ela escolheu Lumena, Fiuk e Rodolffo para irem para a berlinda, mas um deles ainda poderá ser salvo pelo líder.
Antes de avisar sua escolha definitiva, a loira ainda alertou: "Meu Deus, por que eu fui atender isso". Camilla de Lucas ainda especulou que o telefone pode tocar de novo e Carla retrucou: "Por favor, estou contando com isso". A atriz disse que não queria Rodolffo no paredão.
O paredão definitivo será formado pelo indicado do líder, o mais votado pela casa e dois dos que foram indicados por Carla após o Big Fone. Os três últimos ainda poderão disputar a prova bate e volta e um deles ficará livre da votação do público.