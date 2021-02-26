Nego Di passa mal e é levado ao hospital em Porto Alegre

O humorista e ex-BBB Nego Di, foi hospitalizado em Porto Alegre e ainda brincou nas redes sociais. Crédito: Instagram | @NegoDiOficial

O humorista e ex-BBB Nego Di, foi hospitalizado em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (25). Ele foi diagnosticado com intoxicação alimentar após passar mal e sentir fortes dores abdominais devido a um sanduíche que comeu.

"Olha o que vocês fizeram comigo. Time nojento, time podre. Só me dá tristeza nessa minha vida. Olha o estado que eu tô. Querem acabar comigo. Querem me botar numa gaveta. Não aguento mais, tudo dando errado para mim. Fizeram feitiço?", brincou em seu Instagram, falando sobre seu time do coração, o Internacional, que se tornou vice-campeão Brasileiro também nesta quinta.

Ainda na rede social, Nego Di brincou sobre receber "maus olhares" no hospital, em decorrência de seu comportamento durante o confinamento. Algumas horas depois de seu primeiro relato, o humorista contou o que aconteceu: "Comi um lanche ontem de fast food porque aqui está tudo fechado, não tem restaurante, não tem nada. Lockdown".

"Acabei comendo um lanche, passei mal, tive uma intoxicação alimentar. Não sei qual foi o problema ainda, se foi problema do armazenamento dos condimentos, só sei que passei mal. Uma dor no estômago de uma maneira que nunca senti", afirmou.

"Por isso que estava no hospital ontem, fiz aqueles vídeos brincando, mas não foi por causa do Inter que passei mal, não. Foi por causa da comida, tá bom? Agora estou me medicando, não estou mais no hospital, vou ficar umas duas semanas me medicando, mas estou fora de risco", encerrou.