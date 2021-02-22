"BBB 21": Nego Di desabafa sobre Karol Conká e pede distância da cantora

Nego Di entrou para a história do reality ao alcançar o maior índice de rejeição do público em um paredão, com 98,76% dos votos. Crédito: Reprodução/TV Globo

"Será que vai?" escreveu o humorista em uma publicação de uma montagem onde ele passa a coroa para Karol, referindo-se ao concurso Miss Universo, no ato em que a miss atual entrega o título para a nova vencedora. Em outra imagem, ele sugere que se esforça na votação para eliminar a ex-colega de confinamento.

Além dessas publicações, ele também gravou uma mensagem para Karol em vídeo. Em meio à ironia, Nego Di começa a falar em um tom apaziguador: "Cara, mas independente de qualquer coisa, falando sério, sei que ela fez muitas maldades, cometeu muitos erros, assim como eu cometi muitos erros", começou.

"Eu vi depois vídeos de coisas que ela fez lá que eu não vi, coisas que ela fez depois e falou inclusive, de estar dizendo para galera 'ah, agora o Di já foi' como se o grande problema fosse eu, palavras que ela colocou na minha boca", continuou no vídeo.

E para concluir a mensagem, ele muda o rumo de sua fala: "Independente de tudo isso, eu só desejo que ela vá para a p. que pariu, vá tomar no c. dela. Não me procure mais, cara, vai se tratar". Essa não é a primeira vez que o humorista comenta sobre as atitudes de Karol após a saída do programa.