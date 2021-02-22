"BBB 21": capixaba Arthur, Gilberto e Karol Conká estão no paredão

BBB 21: Arthur, Gilberto e Karol Conká no paredão Crédito: Globo/Fábio Rocha

O quarto paredão do " BBB 21 " foi formado na noite deste domingo (21). Desta vez, o capixaba Arthur foi para a berlinda com Gilberto e Karol Conká.

O anjo da semana, Caio, imunizou o colega de confinamento Rodolffo. A líder Sarah indicou a rapper ao paredão. "Até um minuto atrás eu estava na dúvida do que fazer com o meu voto. (...) Pensei e repensei milhões de vezes. Prometi a mim mesma que ia seguir minha intuição nesse programa. Ainda acho algumas atitudes da Karol muito incoerentes", declarou Sarah, antes de confirmar o voto.

Caio, Fiuk e Gilberto, que estavam com o poder de indicar alguém ao paredão em consenso por terem sido finalistas da última prova do líder, mandaram Arthur para a berlinda.