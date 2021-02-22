Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quarta berlinda

"BBB 21": capixaba Arthur, Gilberto e Karol Conká estão no paredão

Quarto paredão do reality da Globo foi formado na noite deste domingo (21) com indicação da líder, voto de três brothers finalistas da prova do líder e votação da casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2021 às 08:30

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 08:30

BBB 21: Arthur, Gilberto e Karol Conká no paredão
BBB 21: Arthur, Gilberto e Karol Conká no paredão Crédito: Globo/Fábio Rocha
O quarto paredão do "BBB 21" foi formado na noite deste domingo (21). Desta vez, o capixaba Arthur foi para a berlinda com Gilberto e Karol Conká.
O anjo da semana, Caio, imunizou o colega de confinamento Rodolffo. A líder Sarah indicou a rapper ao paredão. "Até um minuto atrás eu estava na dúvida do que fazer com o meu voto. (...) Pensei e repensei milhões de vezes. Prometi a mim mesma que ia seguir minha intuição nesse programa. Ainda acho algumas atitudes da Karol muito incoerentes", declarou Sarah, antes de confirmar o voto. 
Caio, Fiuk e Gilberto, que estavam com o poder de indicar alguém ao paredão em consenso por terem sido finalistas da última prova do líder, mandaram Arthur para a berlinda. 

Veja Também

Militância errada? Criador de príncipe trans Ariel avalia Karol e Lumena

Erasmo anuncia separação de Gabriela Pugliesi: "Cometi um erro grave"

MP avalia se Fontenelle tem direito a acordo em caso de xenofobia

Nesta semana, os dois mais votados pela casa também iriam ao paredão. Foram eles Projota e Gilberto (nesta ordem de número de votos). No entanto, o artista se safou da possível eliminação por ter ganhado a prova bate e volta, que foi de sorte. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo BBB BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados