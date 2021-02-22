MP avalia se Fontenelle tem direito a acordo em caso de xenofobia

A atriz Antonia Fontenelle Crédito: Felipe Censi

Giselle Itié falou sério quando avisou que processaria Antônia Fontenelle por xenofobia. A youtuber brasiliense, inclusive, já prestou depoimento, confessou o que fez e foi indiciada. "A delegada perguntou se ela teria interesse num acordo, chamado de acordo de não persecução penal, em que o acusado confessa o crime e evita o processo em troca de algumas condições que ele tem que cumprir", disse ao F5 André Perecmanis, advogado de Itié nos processos criminais.

Ele explicou que esse procedimento é comum depois que o pacote anticrime --conjunto de alterações que visa promover uma reforma na legislação penal brasileira -- foi aprovado. Perecmanis destaca, porém, que o Ministério Público ainda não avaliou o pedido. "Isso ainda será analisado. Então concretamente, o que você tem é: ela prestou depoimento, confessou, foi indiciada, disse que deseja esse acordo, mas o Ministério Público ainda vai avaliar se ela [Fontenelle] tem direito ou não", pontuou.

De acordo com o advogado, Itié move três processos contra Fontenelle: dois criminais e um cível. "Temos um processo que está no Juizado Especial Criminal, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por injúria, por ela ter ofendido a Giselle, e outro caso por racismo, porque ela falou algumas coisas, e não apenas isso de voltar para o México. E tem um processo civil que é por tudo".

Perecmanis esclarece que Itié tem perspectivas diferentes em relação aos dois processos. "Nesse [cível], que não sou eu que cuido, a Giselle quer uma indenização, mas nos criminais ela deseja que a Antônia seja punida, que seja imposta uma pena a ela", concluiu.

O desentendimento entre as artistas começou quando Itié fez uma postagem dando apoio a Dani Calabresa, após uma matéria apontar que a humorista havia sido assediada por Marcius Melhem. Na publicação, a atriz --que é mexicana, mas mora no Brasil desde os quatro anos de idade-- conta ter sofrido uma situação parecida aos 23 anos, quando um diretor a assediou "severamente".

Embora Itié não tenha citado nomes, Fontenelle deduziu que a acusação era contra Marcos Paulo, que dirigia a novela "Começar de Novo" (Globo), que foi protagonizada pela atriz mexicana na época. A youtuber resolveu defender Marcos, que faleceu em 2012, quando era casado com ela. "Desgosto. Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle. Volta pro México é o melhor que você faz", escreveu Fontenelle, atacando de forma xenofóbica Itié.