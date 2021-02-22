Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Declaração na web

Erasmo anuncia separação de Gabriela Pugliesi: "Cometi um erro grave"

Pugliesi e Viana iniciaram o romance, em 2015, quando fotografaram juntos para uma marca de moda praia em Ilhabela, no litoral de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 08:19

Gabriela Pugliesi e o ex-marido, Erasmo Crédito: Reprodução/Instagram @erasmo
Erasmo Viana, 35, anunciou que está separado de Gabriela Pugliesi, 34. "Acho que alguns de vocês já viram que saíram notícias que a Gabi e eu estamos nos separando e, infelizmente, é verdade. Eu cometi um erro grave, me arrependi, já conversamos bastante, mas no momento cabe a mim respeitar a decisão dela", contou o influenciador por meio de uma série de vídeos no Stories, do Instagram, na noite deste domingo (21).
Viana disse que resolveu se pronunciar por respeito às pessoas que acompanham e torcem por ele. O influenciador afirmou que pretende "deixar que o tempo cure qualquer ferida que tenha ficado" e que Pugliesi e ele estão resolvendo a situação da melhor maneira possível.
"Não preciso entrar em detalhes, são coisas normais que acontecem entre um casal. Nós sabemos nos resolver, estamos tendo uma conversa madura, não fica râncor, até pela nossa história, por tudo que construímos juntos, mas, infelizmente, acontece", lamentou o influenciador, deixando claro que gostaria de reatar com Pugliesi.
Pugliesi não se pronunciou sobre a separação até o momento.

Pugliesi e Viana iniciaram o romance, em 2015, quando fotografaram juntos para uma marca de moda praia em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Em abril de 2017, o casal oficializou a união com uma cerimônia em Trancoso, na Bahia.

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Gabriela Pugliesi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados