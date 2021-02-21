Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Anitta comenta vídeo de tatuagem íntima e conta que já participou de orgia

Cantora polemizou no Instagram e também no reality 'Ilhados'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2021 às 20:03

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 20:03

Anitta
Anitta Crédito: Instagram/anitta
Um vídeo de Anitta, 27, tatuando o ânus viralizou nas últimas horas, chocando muitos internautas. A repercussão foi tanta que a cantora usou o Stories de seu Instagram na noite deste sábado (20) para explicar que o material era antigo e havia sido postado por ela no OnlyFans, site proibido para menores e bastante conhecido pela temática adulta. "É um conteúdo exclusivo para assinantes, teoricamente o que é postado lá não pode ser postado em outros lugares", disse ela.
Durante a filmagem, Lipe Ribeiro, aparece ao fundo e diz que "a tatuagem ficou ótima", fazendo a cantora gargalhar e, em seguida, contar uma peculiaridade sobre o desenho. "Inclusive, o vídeo é tão antigo que eu tive que retocar. Para quem fizer tatuagens nesses locais, saiba que ela desbota. Tem que ficar retocando", disse a artista, em meio a risos. "Mas quem quiser saber a história toda precisa pagar", pontuou.
Engana-se quem pensa que as polêmicas sobre a vida íntima da artista se encerram aqui. No segundo episódio do reality "Ilhados", divulgado na sexta-feira (21), a cantora contou já ter participado de uma orgia com oito pessoas. A confissão foi feita durante uma brincadeira na qual os participantes tinham que dizer se a informação compartilhada era verdadeira ou não.
"Qual o máximo de pessoas que você já pegou em um sábado e em um domingo?", questionou a atriz Gabi Lopes. Anitta respondeu ter namorado uma pessoa que "gostava muito de várias situações acontecendo ao mesmo tempo". "Então, teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu casal. Eu e mais três casais", contou a cantora.

Veja Também

Após ser internada, Anitta tranquiliza fãs nas redes sociais

Anitta é internada com intoxicação alimentar no Rio de Janeiro

Anitta é eleita uma das cem líderes emergentes globais pela "Time"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados