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"Next 2021"

Anitta é eleita uma das cem líderes emergentes globais pela "Time"

A cantora e o político Guilherme Boulos (PSOL) são os dois nomes que representam o Brasil na lista anual Time 100 Next 2021,da revista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 17:21

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 17:21

A cantora Anitta
A cantora Anitta é um dos nomes que representa o Brasil.  Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A revista norte-americana Time divulgou nesta quarta-feira (17), a lista anual Time 100 Next 2021, que destaca as lideranças emergentes que estão definindo o futuro global. Anitta e Guilherme Boulos (PSOL) foram os nomes que representaram o Brasil na lista.
No site da Time, o cantor colombiano J Balvin, amigo pessoal de Anitta, escreveu um texto sobre a cantora brasileira e sua ascensão no mercado internacional da música. Ele definiu a artista como heroína e afirmou que ela elevou o funk para outro nível.
"Sempre soube que o Brasil tinha uma rainha em Anitta. Temos muito em comum - como eu, ela se fez sozinha. Nos conhecemos no Instagram e começamos a conversar, e percebi que compartilhamos outra qualidade: não deixamos ninguém fazer nosso trabalho", escreveu Balvin.
"Ela pegou o som do Brasil - o funk, que é como o nosso reggaeton - e levou para outro nível, para que os sons fossem para todos. […] Por trás de sua fachada de super-heroína está um ser humano real e sensível que dá muito às pessoas. Eu quero que as pessoas se conectem com o ser humano incrível por trás da boa música. Ela tem talento suficiente para continuar conquistando o mundo", finalizou o cantor.
Outros nomes de artistas pop que também foram eleitas são: Dua Lipa, Hunter Schafer, Chloe X Halle, Charli D'Amelio, Olivia Rodrigo e Doja Cat.
Lançada em 2019, a Time 100 Next destaca as cem personalidades em ascensão que estão desenhando o futuro dos negócios, entretenimento, esportes, política, ciência e saúde. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro e o influenciador Felipe Neto foram eleitos na lista.

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