Luísa Sonza rebate seguidores que dizem que ela traiu Whindersson Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Luísa Sonza, 22, rebateu na madrugada deste sábado (13) alguns seguidores que não se cansam de importuná-la nas redes sociais. Muitos ainda a acusam de ter traído o humorista Whindersson Nunes, 26, para ficar com o atual namorado, o cantor Vitão, 21.

Em uma série de postagens, deixou claro que se sente muito machucada. "A real é que eu acho ridículo ficar me pronunciando, acho breguice inclusive. Até porque eu não devo nada para vocês. Mas é aquilo, uma mentira contada muitas vezes se torna uma 'verdade'", pontuou.

A real é q eu acho ridículo ficar me pronunciando, acho breguice inclusive. Até pq eu n devo nada p vcs nem p ngm. Mas é aquilo, uma mentira contada muitas vezes se torna uma “verdade”. E outra mano ces já sabem, mexam cmg, mas n mexam c os meus n. Já tô quieta faz mt tempo. — Luísa Sonza ?? (@luisasonza) February 13, 2021

Em outra postagem, falou de um tema que anda muito presente na internet: o cancelamento. "Vocês só vão parar quando sentirem na pele o que é ser julgado, machucado e odiado por pessoas que supõem saber quem você é baseados em inverdades. Estamos num momento em que estamos julgando tanto um opressor e esquecemos que muitos se prestam ao mesmo papel".

O próprio Vitão saiu em defesa da namorada no Twitter. "Vocês não se preocupam com a saúde psicológica e emocional de ninguém, vocês não sabem porra nenhuma de música brasileira. Vocês precisam de terapia, de remédio, de sexo e estudo. Graças a Deus eu não sou tão burro para acreditar na verdade de vocês", disparou.

vocês não se preocupam com a saúde psicológica e emocional de ninguém, vocês não sabem porra nenhuma de música brasileira, vocês precisam de terapia, de remédio, de sexo e estudo. gente que só faz peso na terra. graças a Deus eu não sou tão burro pra acreditar na vdd de vcs — VITÃO (@vitao) February 13, 2021

Luísa e Vitão assumiram que estão juntos através das redes sociais em setembro de 2020. A oficialização aconteceu por meio de fotos, que ambos publicaram em suas contas do Twitter e do Instagram.

Sem legenda ou qualquer declaração, os dois divulgaram as imagens e viraram o assunto mais comentado no Trending Topics do Twitter. Isso porque Sonza recentemente tinha terminado seu casamento com o humorista Whindersson Nunes. Os dois estavam juntos desde 2016 e em abril deste ano anunciaram a separação em comum-acordo.

Entenda

Um mês após o divórcio com Whindersson Nunes, Vitão se hospedou na mansão da cantora localizada em Alphaville, em São Paulo, onde passou uns dias para gravar a música e o videoclipe de "Flores" -que traz cenas picantes dos dois juntos. Na época, o jornalista Leo Dias levantou suspeitas de um possível affair, mas ambos afirmaram que se tratava de amizade.

"Flores" não é a única parceira entre eles. Em 2019 Sonza e Vitão protagonizam um videoclipe de romance na música "Bomba Relógio". A faixa faz parte do primeiro álbum de estúdio da cantora, o "Pandora", que também teve colaborações de Pabllo Vittar e Gaab.

Com o lançamento do último single "Flores", Sonza virou alvo de críticas e julgamentos na web, já que foi acusada de trair Whindersson com Vitão. Na época, a cantora comentou sobre o assunto em entrevistas e negou diversas vezes o ocorrido.

"Quando começam a inventar umas coisas muito fora do ar, esses negócios de traição, de eu estar com Vitor desde 2019... Nem gosto de tocar nesse assunto, porque é tão ridículo", disse ela para Foquinha. "Se quiserem especular, não me importo. Estou solteira, faço o que quiser da minha vida."

Na mesma entrevista, Sonza desconversou após Foquinha questionar se Vitão era o seu crush, já que recentemente o cantor afirmou o mesmo de Sonza. "Ele é uma pessoa muito legal, muito especial para mim. Ele é muito bonito, tudo certo", afirmou a artista, sem graça com a pergunta.