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'Sou pessoa pública pela música, não pelo que faço', diz Luísa Sonza

'Minha vida pessoal deve ser tratada com naturalidade e nunca ser algo maior do que meu trabalho', afirmou cantora que foi alvo de críticas após assumir namoro com Vitão

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 15:20
A cantora Luísa Sonza posa só de biquíni tomando sol
A cantora Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza
Luisa Sonza falou sobre a exposição de seus relacionamentos em entrevista ao podcast Pop Story, de Zeca Camargo, nesta quarta-feira, 16. Em abril, o casamento da cantora com o humorista Whindersson Nunes chegou ao fim. Em setembro, ela assumiu namoro com Vitão.
"Independente de como seja, com quem seja, se eu sentir vontade de falar sobre, eu falo, se eu não sentir vontade, eu não falo. É ruim viver escondido, vira uma apreensão", afirmou.
"Acho que minha vida pessoal deve ser tratada com naturalidade e nunca ser algo maior do que meu trabalho, pois eu sou uma pessoa pública pela minha música, e não pelo que eu faço ou não", disse.

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Em outro momento, Luísa Sonza comentou: "Ou irei entender uma estrutura social doente, ou ficar doente. Decidi escolher a estrutura, entender que não é algo pessoal, que aconteceria com qualquer pessoa que estivesse no meu lugar".
"Quando comecei na internet com 17 anos, novinha, eu pensava: 'por que comigo? Por que as pessoas falam assim de mim, sobre mim, todas essas mentiras?' E aí com o tempo fui entendendo que fariam com qualquer um."

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