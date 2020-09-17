'Sou pessoa pública pela música, não pelo que faço', diz Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza

Luisa Sonza falou sobre a exposição de seus relacionamentos em entrevista ao podcast Pop Story, de Zeca Camargo, nesta quarta-feira, 16. Em abril, o casamento da cantora com o humorista Whindersson Nunes chegou ao fim. Em setembro, ela assumiu namoro com Vitão.

"Independente de como seja, com quem seja, se eu sentir vontade de falar sobre, eu falo, se eu não sentir vontade, eu não falo. É ruim viver escondido, vira uma apreensão", afirmou.

"Acho que minha vida pessoal deve ser tratada com naturalidade e nunca ser algo maior do que meu trabalho, pois eu sou uma pessoa pública pela minha música, e não pelo que eu faço ou não", disse.

Em outro momento, Luísa Sonza comentou: "Ou irei entender uma estrutura social doente, ou ficar doente. Decidi escolher a estrutura, entender que não é algo pessoal, que aconteceria com qualquer pessoa que estivesse no meu lugar".