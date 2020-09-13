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Pai de Whindersson Nunes faz post e fãs veem indireta para Luísa Sonza

'Meus filhos! Há coisas neste mundo que a gente não perde, se livra! Bom dia', escreveu o pai do humorista

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 11:46
Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram a separação
Whindersson Nunes e Luísa Sonza quando ainda eram casados Crédito: Instagram/@whinderssonnunes
Hidelbrando Batista, pai do humorista Whindersson Nunes, fez um post no Instagram na manhã deste domingo (13) que agitou a internet. Os fãs do comediante viram a postagem como uma indireta para a cantora Luísa Sonza, ex-nora de Hildebrando: "Meus filhos! Há coisas neste mundo que a gente não perde, se livra! Bom dia".
Luísa e Whindersson anunciaram a separação em abril deste ano. Depois a cantora fez uma parceria com Vitão, que culminou na música "Flores". Os dois sempre negaram clima de romance, mas assumiram oficialmente, há uma semana, que estão namorando. 
A cantora fez um post na última sexta-feira (11) desabafando sobre críticas que tem recebido após oficializar o relacionamento com Vitão. "Desde meu primeiro dia na internet, sempre fui atacada", lamentou. 

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