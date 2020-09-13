Pai de Whindersson Nunes faz post e fãs veem indireta para Luísa Sonza

Whindersson Nunes e Luísa Sonza quando ainda eram casados Crédito: Instagram/@whinderssonnunes

Hidelbrando Batista, pai do humorista Whindersson Nunes, fez um post no Instagram na manhã deste domingo (13) que agitou a internet. Os fãs do comediante viram a postagem como uma indireta para a cantora Luísa Sonza, ex-nora de Hildebrando: "Meus filhos! Há coisas neste mundo que a gente não perde, se livra! Bom dia".

Luísa e Whindersson anunciaram a separação em abril deste ano. Depois a cantora fez uma parceria com Vitão, que culminou na música "Flores". Os dois sempre negaram clima de romance, mas assumiram oficialmente, há uma semana, que estão namorando.