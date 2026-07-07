AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dicas de compras

O que avaliar antes de comprar uma bicicleta? Explicamos como escolher

Seja para crianças ou adultos, entenda algumas observações essenciais que devem ser levadas em consideração ao comprar uma bicicleta

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 17:12

Públicado em 

07 jul 2026 às 17:12
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Comprar uma bicicleta é mais do que escolher um modelo bonito. É investir em saúde, lazer e, para as crianças, em desenvolvimento e diversão. Seja para você ou para o seu pequeno aventureiro, a escolha certa faz toda a diferença na experiência. Para te ajudar nessa missão, preparamos um guia com tudo o que você precisa considerar antes de pedalar para casa com a bike nova.

Tipo de uso para a bicicleta

Antes de mais nada, pense no tipo de uso que você dará à bicicleta. Será para o dia a dia na cidade, para pegar trilhas no fim de semana, para longos passeios na estrada? Essa definição é muito importante, pois cada modalidade exige características específicas.

O tamanho do quadro e do aro é outro ponto fundamental: uma bicicleta do tamanho errado pode causar desconforto, dores e até acidentes. Certifique-se de que, ao sentar no selim, seus pés toquem o chão com facilidade, garantindo segurança e controle.

O peso da bicicleta também importa, modelos mais leves são mais fáceis de manobrar e transportar. Outro ponto é ficar atento aos freios, que devem ser eficientes e adequados ao seu tipo de uso, e ao material do quadro, que pode variar entre alumínio (leve e resistente à ferrugem) e aço (mais pesado, mas destaca-se pela durabilidade).

E, claro, a segurança que deve vir em primeiro lugar: capacete, luzes, sininho e refletores são itens indispensáveis para qualquer ciclista.

Veja Também 

Imagem de destaque

Bicicleta elétrica 2026: as melhores para cada estilo de vida

Imagem de destaque

Como escolher a bicicleta elétrica ideal para seu uso; veja dicas

Bicicleta Aro 24 Feminina Saidx Quadro em Aço Freio V-Brake

Bicicleta Aro 24 Feminina Saidx Quadro em Aço Freio V-Brake

Bicicleta Aro 29 Ksw 21 Marchas Alumínio Cambio Shimano Freio a Disco

Bicicleta Aro 29 Ksw 21 Marchas Alumínio Cambio Shimano Freio a Disco

BICICLETA COLLI GPS ARO 20

BICICLETA COLLI GPS ARO 20

Bicicleta Caloi Andes, Aro 26, Câmbio 21 Velocidades, Preta

Bicicleta Caloi Andes, Aro 26, Câmbio 21 Velocidades, Preta

Bicicleta Caloi Aluminum Pro, Aro 29, Branca | Tamanho 17, Câmbio Microshift 20 Velocidades

Bicicleta Caloi Aluminum Pro, Aro 29, Branca | Tamanho 17, Câmbio Microshift 20 Velocidades

Capacete Bike Pisca Led Ciclismo Mtb Leve Preto Original Gta

Capacete Bike Pisca Led Ciclismo Mtb Leve Preto Original Gta

Capacete Ciclismo Absolute Nero com Sinalizador -prata-52-58 cm

Capacete Ciclismo Absolute Nero com Sinalizador -prata-52-58 cm

Shinmax Capacete de bicicleta

Shinmax Capacete de bicicleta

Capacete Para Bicicleta Ciclismo Bike Anti Choque Para Segurança Anti Impacto Ajustável LINHA PREMIUM DUPIN

Capacete Para Bicicleta Ciclismo Bike Anti Choque Para Segurança Anti Impacto Ajustável LINHA PREMIUM DUPIN

Capacete para Ciclismo MTB Alças Ajustáveis e 19 Entradas de Ar

Capacete para Ciclismo MTB Alças Ajustáveis e 19 Entradas de Ar

Capacete Bike Ciclismo Masculino Feminino Com Led Pisca MTB

Capacete Bike Ciclismo Masculino Feminino Com Led Pisca MTB

Schwinn Sino de bicicleta preto

Schwinn Sino de bicicleta preto

BUZINA BICICLETA TIPO CAMPAINHA P/BICICLETA RETRO

BUZINA BICICLETA TIPO CAMPAINHA P/BICICLETA RETRO

Lanterna Bike Farol Luz de Bicicleta com 2 Led T6 Potente

Lanterna Bike Farol Luz de Bicicleta com 2 Led T6 Potente

Lanterna Bike Kit Farol Bike 6 Led

Lanterna Bike Kit Farol Bike 6 Led

Lanterna traseira para bicicleta, VONDER

Lanterna traseira para bicicleta, VONDER

Bicicleta para as crianças

Quando o assunto é bicicleta infantil, a atenção deve ser redobrada, pois a segurança e o desenvolvimento da criança estão em jogo. Para os que possuem entre 2 e 4 anos, as bicicletas de equilíbrio (balance bikes) são uma excelente porta de entrada.

Sem pedais, elas ajudam a criança a desenvolver o equilíbrio e a coordenação antes de pedalar de verdade, tornando a transição para uma bike com pedais muito mais fácil e rápida.

O tamanho do aro é o critério mais importante para as bikes infantis e deve ser escolhido de acordo com a idade e altura da criança. Por exemplo, um aro 12 é ideal para crianças de 2 a 4 anos, enquanto um aro 20 atende crianças de 6 a 9 anos.

As rodinhas laterais podem ser úteis para os iniciantes, mas o ideal é removê-las assim que a criança ganhar confiança no equilíbrio.

Os manetes de freio devem ser ajustáveis para mãos pequenas, e o selim deve permitir que a criança toque o chão com os pés, garantindo controle e segurança. E de modo geral, marchas são desnecessárias para crianças pequenas, pois podem complicar o aprendizado

Por fim, marcas como Nathor e Caloi são bem conceituadas no mercado brasileiro e oferecem modelos de qualidade para os pequenos, valendo a pena serem levadas em consideração, neste caso.

Bicicleta Aro 12 Infantil Menino Motor X Selim PU Nathor

Bicicleta Aro 12 Infantil Menino Motor X Selim PU Nathor

Bicicleta Infantil Nathor Extreme Aro 16

Bicicleta Infantil Nathor Extreme Aro 16

Bicicleta Nathor Meninas, Rosa (Pink) | Charm, Pequena

Bicicleta Nathor Meninas, Rosa (Pink) | Charm, Pequena

Selim Nathor | Motor X, Pu

Selim Nathor | Motor X, Pu

Nathor Bicicleta Infantil Aro 20 Bolt

Nathor Bicicleta Infantil Aro 20 Bolt

Nathor Bicicleta Infantil Aro 20 Bella

Nathor Bicicleta Infantil Aro 20 Bella

Nathor Bicicleta Infantil Aro 20 Apollo

Nathor Bicicleta Infantil Aro 20 Apollo

Nathor Bicicleta Infantil Aro 20 Barbie

Nathor Bicicleta Infantil Aro 20 Barbie

Balance Caloi Cecizinha

Balance Caloi Cecizinha

Caloi, Bicicleta Infantil Aro 12 Power Rex, Multicor

Caloi, Bicicleta Infantil Aro 12 Power Rex, Multicor

Caloi Bicicleta Infantil Aro 14 Zigbim

Caloi Bicicleta Infantil Aro 14 Zigbim

Caloi Bicicleta Infantil Aro 14 Cecizinha

Caloi Bicicleta Infantil Aro 14 Cecizinha

Bicicleta Infantil Caloi Expert, Aro 20, Preta

Bicicleta Infantil Caloi Expert, Aro 20, Preta

Dicas essenciais para escolher uma bicicleta

Independentemente de ser para adulto ou criança, sempre que possível, experimente a bicicleta antes de comprar. Para as crianças, é fundamental que elas testem a bike para verificar o conforto e o alcance dos pés.

Avalie o custo-benefício, lembrando que bicicletas infantis serão trocadas em alguns anos devido ao crescimento da criança. Com essas informações em mente, você estará pronto para fazer uma escolha consciente e garantir muitas pedaladas felizes e seguras.

Veja Também 

produção de bicicletas no PIM

Produção de bicicletas cresce 7,7% em maio e chega a 132.683 unidades fabricadas no ano, aponta Abraciclo

Imagem de destaque

Prime Day: Conheça 10 modelos de celulares para ficar de olho

Imagem de destaque

TikTok Shop impulsiona compra por vídeo e muda lógica do varejo online 

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:

1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;

2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;

3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;

4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

Clube A Gazeta

Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e as melhores indicações para os leitores de A Gazeta.

Tópicos Relacionados

bicicleta Compras Vendas On-line
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre em acidente de trabalho em pedreira de Castelo
Imagem de destaque
Diálogos.ag integra a programação da feira ES Construção
Imagem de destaque
Para que serve o chá de louro? Confira 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados