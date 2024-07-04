Veja as bicicletas com melhor custo-benefício para comprar em 2024

Confira desde bicicletas urbanas até mountain bikes. Crédito: Divulgação

As bicicletas são uma escolha inteligente, que tem se popularizado entre os consumidores que buscam uma alternativa saudável, econômica e sustentável para se locomover. No entanto, com uma variedade de opções, pode ser difícil encontrar não só as melhores marcas, mas também as mais indicadas para o seu objetivo e seu bolso.

Assim, vamos destacar pontos importantes para te ajudar a escolher a melhor bike, ressaltando também as vantagens e as indicações do Clube com melhor custo-benefício

Como escolher sua bicicleta?

Escolher a bicicleta certa envolve considerar vários fatores, incluindo seu objetivo principal com a bicicleta e o terreno onde você pretende pedalar, o tamanho do aro, número de marchas e até recursos adicionais, como freios à disco e suspensão.

Nesse sentido, se o objetivo for voltado para o lazer, são indicadas bicicletas urbanas e de passeio. Para praticar esporte ou se manter em forma, bicicletas de estrada ou as famosas mountain bikes podem ser a melhor escolha. E se você almeja utilizar sua bike para trilhas e aventuras, a mountain bike com a devida suspensão e pneus mais resistentes é essencial.

Quais são os tipos de bicicleta?

01 Bicicletas urbanas Essas bicicletas oferecem o conforto necessário para passeios e deslocamentos diários, sendo práticas, em geral vindo com diversos recursos úteis como o bagageiro e tendo bom custo-benefício. 02 Mountain Bikes Essas são bicicletas duráveis e de muita qualidade, excelentes para terrenos acidentados e trilhas, costumam ter pneus resistentes e suspensão eficaz. Construídas para resistir a condições difíceis, proporcionam uma experiência incrível à prova de qualquer obstáculo. 03 Bicicletas híbridas Esse tipo de bike é muito versátil: ela combina características de mountain bikes e bicicletas de estrada, adequadas para uma variedade de terrenos, oferecendo uma experiência de pedalada confortável sem sacrificar a performance. 04 Bicicletas de Estrada Desenhadas para maximizar a velocidade e a eficiência em estradas pavimentadas, entregam a leveza necessária para pedalar com menos esforço, tendo diversos modelos indicados para iniciantes.

Recomendações

Bicicleta aro 29 Rino Everest 24V

Explore novos caminhos com uma bike robusta e versátil, ideal para qualquer aventura. Crédito: Divulgação

Uma grande bicicleta que abre a nossa lista com chave de ouro no quesito custo-benefício. Equipada com freios a disco mecânicos e câmbios indexados, proporciona segurança e facilidade nas trocas de marcha. O quadro de alumínio e os aros de parede dupla garantem durabilidade e resistência, enquanto os pneus cravos 29x2.10 oferecem aderência em terrenos variados. Com 24 marchas e componentes de alta qualidade, esta bicicleta é ideal para ciclistas que buscam desempenho e confiabilidade.

Bicicleta Caloi Vulcan Vermelha Aro 29 Freio a Disco

Alcance seu máximo potencial com freios de qualidade e alta tração. Crédito: Divulgação

Equipada com freios a disco mecânicos e câmbio Shimano de 21 marchas, esta bicicleta proporciona um excelente controle e desempenho em qualquer trilha. Com um quadro de alumínio tratado e suspensão de 60mm de curso, ela absorve impactos e oferece conforto e controle. Os freios Logan a disco mecânico garantem frenagem confiável, enquanto os passadores indexados asseguram trocas de marcha suaves e precisas, sendo uma ótima escolha para aqueles que querem adentrar o mundo do ciclismo e tendo ótimo custo-benefício.

Bicicleta Aro 26 Viking TuffX25 Freeride Freio a Disco 21V

Experimente a potência e o desempenho incomparáveis em uma bike. Crédito: Divulgação

Ideal para freeride (ou estilo livre), uma modalidade que combina técnicas, saltos e criatividade. Esta bicicleta aro 26 vem com uma suspensão de 80mm que absorve bem os impactos, e freios a disco mecânicos que garantem sua segurança. Com um quadro de alumínio robusto e componentes de qualidade, como o câmbio indexado de 21 velocidades, esta bike é uma mountain bike perfeita para trilhas e terrenos mais acidentados.

Bicicleta Aro 29 Ksw Xlt 24 Velocidades

Sinta a liberdade de uma bicicleta leve e resistente. Crédito: Divulgação

Equipada com freios a disco mecânicos e câmbios indexados, essa bicicleta oferece segurança e trocas de marcha precisas. Com um quadro de alumínio, é leve e durável, ideal para quem busca uma boa performance, sendo muito indicada tanto para passeios quanto para trilhas leves. Os freios a disco são desenvolvidos para melhorar o desempenho em terrenos escorregadios, proporcionando mais segurança ao ciclista.

Bicicleta Caloi Velox Freios V-Brake Branca Aro 29

Conheça diferentes tipos de bicicletas para cada situação. Crédito: Divulgação

Esse é um item da nossa lista que integra a categoria de bicicletas urbanas, oferecendo conforto e praticidade, sendo uma ótima escolha para o seu dia a dia e muito procurada no quesito custo-benefício. Ela oferece freios V-Brake, fáceis de manter e que fornecem uma boa potência de frenagem. Com um quadro de aço resistente e suspensão de 50mm de curso, esta bicicleta proporciona conforto em deslocamentos diários, também sendo muito utilizada em parques e ciclofaixas. O câmbio indexado de 21 velocidades permite uma pedalada suave e eficiente, tornando-a ideal para uso urbano e recreativo.

Bicicleta Houston Kamp Preta/Vermelha Aro 29

Eleve sua bike a um novo nível. Crédito: Divulgação

Projetada tanto para aventuras quanto para uso urbano, a Houston Kamp oferece um design arrojado com um quadro de alumínio leve e resistente. Equipada com 21 marchas e freios a disco, esta bicicleta proporciona uma excelente performanc. O guidão curvo em alumínio melhora a absorção de impactos e oferece mais conforto durante a pedalada, ideal para ciclistas que buscam desempenho e estilo.

Bicicleta Blitz Ella Aro 29 Shimano 21v

Conheça uma bicicleta de passeio muito bem equipada. Crédito: Divulgação

Versátil e econômica, este é outro modelo voltado para lazer, sem deixar de oferecer uma estética agradável e em alta. Essa bicicleta oferece uma postura ereta, proporcionando estabilidade e controle ao pedalar. Com rodas aro 29, 21 marchas e freios a disco, é leve e resistente graças ao quadro de alumínio, permitindo uma subida e descida fácil, além de uma pilotagem confortável.

Bicicleta Tipo Ceci - Retrô

Veja bicicletas retrô em alta. Crédito: Divulgação

Em alta, a bicicleta modelo retrô é indicada para quem procura estilo e conforto em uma bicicleta de passeio. Com um quadro em aço carbono e design clássico, esta bicicleta é ideal para parques, ruas e praias, combinando um estilo vintage com conforto, sendo também prática para o dia a dia.

Bicicleta Caloi Explorer Comp SL 2024 Freio Hidráulico 9 Vel

Eleve sua experiência de ciclismo com um quadro leve e freios hidráulicos. Crédito: Divulgação

Outra bike que eleva o padrão nas trilhas, com um quadro de alumínio leve e resistente, geometria racing e tecnologia boost. Equipada commarchas de 1x9 velocidades, cubos e freios hidráulicos MT200, esta bike oferece alta qualidade. A suspensão de 100mm de curso com trava no guidão e pneus Vittoria 29x2.25 completam o conjunto.

Bicicleta Feminina MS 520 Riverside

Aproveite o lazer e os deslocamentos com conforto e precisão em qualquer superfície. Crédito: Divulgação

Desenvolvida para ciclistas que buscam o melhor do lazer. Com transmissão microSHIFT de 8 velocidades e freios v-brake em alumínio, esta bicicleta é uma bicicleta urbana que oferece o conforto necessário. O quadro de alumínio compatível com bagageiro e para-lamas, combinado com o selim premium e a suspensão com 65mm de curso e trava mecânica garante uma pedalada suave e agradável.

Conheça acessórios para mudar sua experiência

One Sport Osp5, Luva Adulto Unissex, Rosa (Pink), Medio

Melhore seu desempenho na academia ou na estrada. Crédito: Divulgação

Uma luva muito indicada tanto para musculação quanto para ciclismo. Fabricada em neoprene com palma em couro sintético, proporciona uma pegada firme, protegendo completamente a palma da mão. Muito procurada e bem avaliada, esta luva oferece durabilidade e conforto durante os treinos.

Capacete de Ciclismo ST 500 RockRider

Pedale com confiança e conforto. Crédito: Divulgação

Um acessório que faz toda a diferença na sua segurança é justamente o capacete. Este conta com espumas removíveis que evitam pontos de pressão, é ajustável através de um botão rotativo de aperto 3D e garante um bom suporte. As correias laterais fixas facilitam o uso, enquanto as 17 aberturas promovem ventilação eficiente. E também é compatível com luzes na parte traseira.

Kit de Luzes de Bicicleta Recarregável

Mantenha-se visível e seguro em qualquer condição. Crédito: Divulgação

Este kit de luzes recarregáveis USB, composto por farol e lanterna traseira, é ideal para ciclismo, caminhadas e outras atividades ao ar livre. Com vários modos de luz e um design à prova d'água, proporciona visibilidade e segurança em condições de baixa luminosidade. As tiras de fixação sem ferramentas permitem fácil instalação, enquanto a bateria de lítio recarregável embutida garante longa duração.

Kit Camisa Bike Caloi Longa com Calça de Ciclismo Espuma Refletivo

Alcance novos níveis de desempenho com um conjunto de alta tecnologia. Crédito: Divulgação

Um kit que pode mudar sua experiência. Feito de tecido Dry, é macio, anti-umidade e possui proteção UV30+. A camisa conta com três bolsos traseiros e zíper full com trava, enquanto a calça possui forro com espuma multidensidade e gel para maior conforto e absorção de impacto. Com tecnologia Compression e tratamento antimicrobial, este conjunto oferece proteção solar, conforto e desempenho superior, ideal para treinos e até competições.

Qual aro escolher?

O aro é uma parte importante da bicicleta, pois influencia na estabilidade, velocidade e conforto, também tendo efeitos na tração. Dessa forma, o número do aro ideal vai depender de fatores como o seu uso, peso e a altura.

Em média, para alturas entre 1,70m e 1,80, o aro 29 é o mais indicado, sendo também um dos aros mais procurados e utilizados em mountain bikes por sua maior estabilidade e tração. Já para alturas entre 1,50m e 1,60m, o aro 26 pode ser o mais indicado, sendo também o mais tradicional e versátil, utilizado tanto para mountain bikes como para bicicletas de passeio, por exemplo.

Tamanho do quadro

A tamanho correto do quadro de bicicleta é outro ponto crucial para garantir conforto, eficiência e evitar lesões. Dessa forma, ele deve ser compatível com a altura do ciclista para proporcionar uma postura adequada e bom rendimento.

Geralmente medido em polegadas, se refere a distância do meio do movimento central até o topo do tubo do selim, e pode também ser escolhido de acordo com a sua altura. Veja uma tabela de referência com a média de alturas/tamanho de quadros:

Tabela de Tamanho do Quadro e Altura Altura do Ciclista Tamanho do Quadro de Mountain Bike Tamanho do Quadro de Bicicleta de Estrada 1,50m - 1,60m 13" - 15" 47cm - 50cm 1,60m - 1,70m 15" - 17" 51cm - 54cm 1,70m - 1,80m 17" - 19" 55cm - 57cm 1,80m - 1,90m 19" - 21" 58cm - 60cm 1,90m - 2,00m 21" - 23" 61cm - 63cm

Escolher a bicicleta certa envolve considerar seu objetivo, o terreno onde vai pedalar e seu orçamento. Com tantas opções disponíveis em 2024, encontrar uma bicicleta com o melhor custo-benefício é possível ao avaliar suas necessidades específicas e as características de cada modelo. Seja para lazer, esporte, deslocamento ou aventura, conte com o Clube para te ajudar a encontrar a melhor opção.