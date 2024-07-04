Veja as bicicletas com melhor custo-benefício para comprar em 2024

Confira desde bicicletas urbanas até mountain bikes.Crédito: Divulgação
As bicicletas são uma escolha inteligente, que tem se popularizado entre os consumidores que buscam uma alternativa saudável, econômica e sustentável para se locomover. No entanto, com uma variedade de opções, pode ser difícil encontrar não só as melhores marcas, mas também as mais indicadas para o seu objetivo e seu bolso.
Assim, vamos destacar pontos importantes para te ajudar a escolher a melhor bike, ressaltando também as vantagens e as indicações do Clube com melhor custo-benefício.
Como escolher sua bicicleta?
Escolher a bicicleta certa envolve considerar vários fatores, incluindo seu objetivo principal com a bicicleta e o terreno onde você pretende pedalar, o tamanho do aro, número de marchas e até recursos adicionais, como freios à disco e suspensão.
Nesse sentido, se o objetivo for voltado para o lazer, são indicadas bicicletas urbanas e de passeio. Para praticar esporte ou se manter em forma, bicicletas de estrada ou as famosas mountain bikes podem ser a melhor escolha. E se você almeja utilizar sua bike para trilhas e aventuras, a mountain bike com a devida suspensão e pneus mais resistentes é essencial.
Quais são os tipos de bicicleta?
01
Bicicletas urbanas
Essas bicicletas oferecem o conforto necessário para passeios e deslocamentos diários, sendo práticas, em geral vindo com diversos recursos úteis como o bagageiro e tendo bom custo-benefício.
02
Mountain Bikes
Essas são bicicletas duráveis e de muita qualidade, excelentes para terrenos acidentados e trilhas, costumam ter pneus resistentes e suspensão eficaz. Construídas para resistir a condições difíceis, proporcionam uma experiência incrível à prova de qualquer obstáculo.
03
Bicicletas híbridas
Esse tipo de bike é muito versátil: ela combina características de mountain bikes e bicicletas de estrada, adequadas para uma variedade de terrenos, oferecendo uma experiência de pedalada confortável sem sacrificar a performance.
04
Bicicletas de Estrada
Desenhadas para maximizar a velocidade e a eficiência em estradas pavimentadas, entregam a leveza necessária para pedalar com menos esforço, tendo diversos modelos indicados para iniciantes.
Explore novos caminhos com uma bike robusta e versátil, ideal para qualquer aventura.Crédito: Divulgação
Uma grande bicicleta que abre a nossa lista com chave de ouro no quesito custo-benefício. Equipada com freios a disco mecânicos e câmbios indexados, proporciona segurança e facilidade nas trocas de marcha. O quadro de alumínio e os aros de parede dupla garantem durabilidade e resistência, enquanto os pneus cravos 29x2.10 oferecem aderência em terrenos variados. Com 24 marchas e componentes de alta qualidade, esta bicicleta é ideal para ciclistas que buscam desempenho e confiabilidade.
Bicicleta Caloi Vulcan Vermelha Aro 29 Freio a Disco
Alcance seu máximo potencial com freios de qualidade e alta tração.Crédito: Divulgação
Equipada com freios a disco mecânicos e câmbio Shimano de 21 marchas, esta bicicleta proporciona um excelente controle e desempenho em qualquer trilha. Com um quadro de alumínio tratado e suspensão de 60mm de curso, ela absorve impactos e oferece conforto e controle. Os freios Logan a disco mecânico garantem frenagem confiável, enquanto os passadores indexados asseguram trocas de marcha suaves e precisas, sendo uma ótima escolha para aqueles que querem adentrar o mundo do ciclismo e tendo ótimo custo-benefício.
Bicicleta Aro 26 Viking TuffX25 Freeride Freio a Disco 21V
Experimente a potência e o desempenho incomparáveis em uma bike.Crédito: Divulgação
Ideal para freeride (ou estilo livre), uma modalidade que combina técnicas, saltos e criatividade. Esta bicicleta aro 26 vem com uma suspensão de 80mm que absorve bem os impactos, e freios a disco mecânicos que garantem sua segurança. Com um quadro de alumínio robusto e componentes de qualidade, como o câmbio indexado de 21 velocidades, esta bike é uma mountain bike perfeita para trilhas e terrenos mais acidentados.
Bicicleta Aro 29 Ksw Xlt 24 Velocidades
Sinta a liberdade de uma bicicleta leve e resistente.Crédito: Divulgação
Equipada com freios a disco mecânicos e câmbios indexados, essa bicicleta oferece segurança e trocas de marcha precisas. Com um quadro de alumínio, é leve e durável, ideal para quem busca uma boa performance, sendo muito indicada tanto para passeios quanto para trilhas leves. Os freios a disco são desenvolvidos para melhorar o desempenho em terrenos escorregadios, proporcionando mais segurança ao ciclista.
Bicicleta Caloi Velox Freios V-Brake Branca Aro 29
Conheça diferentes tipos de bicicletas para cada situação.Crédito: Divulgação
Esse é um item da nossa lista que integra a categoria de bicicletas urbanas, oferecendo conforto e praticidade, sendo uma ótima escolha para o seu dia a dia e muito procurada no quesito custo-benefício. Ela oferece freios V-Brake, fáceis de manter e que fornecem uma boa potência de frenagem. Com um quadro de aço resistente e suspensão de 50mm de curso, esta bicicleta proporciona conforto em deslocamentos diários, também sendo muito utilizada em parques e ciclofaixas. O câmbio indexado de 21 velocidades permite uma pedalada suave e eficiente, tornando-a ideal para uso urbano e recreativo.
Bicicleta Houston Kamp Preta/Vermelha Aro 29
Eleve sua bike a um novo nível.Crédito: Divulgação
Projetada tanto para aventuras quanto para uso urbano, a Houston Kamp oferece um design arrojado com um quadro de alumínio leve e resistente. Equipada com 21 marchas e freios a disco, esta bicicleta proporciona uma excelente performanc. O guidão curvo em alumínio melhora a absorção de impactos e oferece mais conforto durante a pedalada, ideal para ciclistas que buscam desempenho e estilo.
Bicicleta Blitz Ella Aro 29 Shimano 21v
Conheça uma bicicleta de passeio muito bem equipada.Crédito: Divulgação
Versátil e econômica, este é outro modelo voltado para lazer, sem deixar de oferecer uma estética agradável e em alta. Essa bicicleta oferece uma postura ereta, proporcionando estabilidade e controle ao pedalar. Com rodas aro 29, 21 marchas e freios a disco, é leve e resistente graças ao quadro de alumínio, permitindo uma subida e descida fácil, além de uma pilotagem confortável.
Bicicleta Tipo Ceci - Retrô
Veja bicicletas retrô em alta.Crédito: Divulgação
Em alta, a bicicleta modelo retrô é indicada para quem procura estilo e conforto em uma bicicleta de passeio. Com um quadro em aço carbono e design clássico, esta bicicleta é ideal para parques, ruas e praias, combinando um estilo vintage com conforto, sendo também prática para o dia a dia.
Bicicleta Caloi Explorer Comp SL 2024 Freio Hidráulico 9 Vel
Eleve sua experiência de ciclismo com um quadro leve e freios hidráulicos.Crédito: Divulgação
Outra bike que eleva o padrão nas trilhas, com um quadro de alumínio leve e resistente, geometria racing e tecnologia boost. Equipada commarchas de 1x9 velocidades, cubos e freios hidráulicos MT200, esta bike oferece alta qualidade. A suspensão de 100mm de curso com trava no guidão e pneus Vittoria 29x2.25 completam o conjunto.
Bicicleta Feminina MS 520 Riverside
Aproveite o lazer e os deslocamentos com conforto e precisão em qualquer superfície.Crédito: Divulgação
Desenvolvida para ciclistas que buscam o melhor do lazer. Com transmissão microSHIFT de 8 velocidades e freios v-brake em alumínio, esta bicicleta é uma bicicleta urbana que oferece o conforto necessário. O quadro de alumínio compatível com bagageiro e para-lamas, combinado com o selim premium e a suspensão com 65mm de curso e trava mecânica garante uma pedalada suave e agradável.
Conheça acessórios para mudar sua experiência
One Sport Osp5, Luva Adulto Unissex, Rosa (Pink), Medio
Melhore seu desempenho na academia ou na estrada.Crédito: Divulgação
Uma luva muito indicada tanto para musculação quanto para ciclismo. Fabricada em neoprene com palma em couro sintético, proporciona uma pegada firme, protegendo completamente a palma da mão. Muito procurada e bem avaliada, esta luva oferece durabilidade e conforto durante os treinos.
Capacete de Ciclismo ST 500 RockRider
Pedale com confiança e conforto.Crédito: Divulgação
Um acessório que faz toda a diferença na sua segurança é justamente o capacete. Este conta com espumas removíveis que evitam pontos de pressão, é ajustável através de um botão rotativo de aperto 3D e garante um bom suporte. As correias laterais fixas facilitam o uso, enquanto as 17 aberturas promovem ventilação eficiente. E também é compatível com luzes na parte traseira.
Kit de Luzes de Bicicleta Recarregável
Mantenha-se visível e seguro em qualquer condição.Crédito: Divulgação
Este kit de luzes recarregáveis USB, composto por farol e lanterna traseira, é ideal para ciclismo, caminhadas e outras atividades ao ar livre. Com vários modos de luz e um design à prova d'água, proporciona visibilidade e segurança em condições de baixa luminosidade. As tiras de fixação sem ferramentas permitem fácil instalação, enquanto a bateria de lítio recarregável embutida garante longa duração.
Kit Camisa Bike Caloi Longa com Calça de Ciclismo Espuma Refletivo
Alcance novos níveis de desempenho com um conjunto de alta tecnologia.Crédito: Divulgação
Um kit que pode mudar sua experiência. Feito de tecido Dry, é macio, anti-umidade e possui proteção UV30+. A camisa conta com três bolsos traseiros e zíper full com trava, enquanto a calça possui forro com espuma multidensidade e gel para maior conforto e absorção de impacto. Com tecnologia Compression e tratamento antimicrobial, este conjunto oferece proteção solar, conforto e desempenho superior, ideal para treinos e até competições.
Qual aro escolher?
O aro é uma parte importante da bicicleta, pois influencia na estabilidade, velocidade e conforto, também tendo efeitos na tração. Dessa forma, o número do aro ideal vai depender de fatores como o seu uso, peso e a altura.
Em média, para alturas entre 1,70m e 1,80, o aro 29 é o mais indicado, sendo também um dos aros mais procurados e utilizados em mountain bikes por sua maior estabilidade e tração. Já para alturas entre 1,50m e 1,60m, o aro 26 pode ser o mais indicado, sendo também o mais tradicional e versátil, utilizado tanto para mountain bikes como para bicicletas de passeio, por exemplo.
Tamanho do quadro
A tamanho correto do quadro de bicicleta é outro ponto crucial para garantir conforto, eficiência e evitar lesões. Dessa forma, ele deve ser compatível com a altura do ciclista para proporcionar uma postura adequada e bom rendimento.
Geralmente medido em polegadas, se refere a distância do meio do movimento central até o topo do tubo do selim, e pode também ser escolhido de acordo com a sua altura. Veja uma tabela de referência com a média de alturas/tamanho de quadros:
Tabela de Tamanho do Quadro e Altura
Altura do Ciclista
Tamanho do Quadro de Mountain Bike
Tamanho do Quadro de Bicicleta de Estrada
1,50m - 1,60m
13" - 15"
47cm - 50cm
1,60m - 1,70m
15" - 17"
51cm - 54cm
1,70m - 1,80m
17" - 19"
55cm - 57cm
1,80m - 1,90m
19" - 21"
58cm - 60cm
1,90m - 2,00m
21" - 23"
61cm - 63cm
Escolher a bicicleta certa envolve considerar seu objetivo, o terreno onde vai pedalar e seu orçamento. Com tantas opções disponíveis em 2024, encontrar uma bicicleta com o melhor custo-benefício é possível ao avaliar suas necessidades específicas e as características de cada modelo. Seja para lazer, esporte, deslocamento ou aventura, conte com o Clube para te ajudar a encontrar a melhor opção.
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