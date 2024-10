Sustentabilidade

Bicicletas são alternativa de transporte sustentável para adiar o fim do mundo

Desastres previstos para mais tarde vieram mais cedo. A espécie humana precisa pensar em alternativas sustentáveis para salvar o Planeta e o uso da bicicleta surge como uma saída para adiar esse problema

A bicicleta é um modal de transporte sustentável por não emitir CO2. (Gabriel Mazim)

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

“A gente sabia que a estrada tinha um fim. A gente só não sabia que ia começar a dar solavancos tão cedo”. É com essa metáfora que o ambientalista Fernando Schettino demonstra a complexidade do atual contexto climático do Brasil e do mundo. Por meio dessa frase, ele ilustra o que estamos vivendo: a antecipação de um cenário que, segundo estudiosos, aconteceria a partir de 2030.

Nesse cenário, a cooperação dos cidadãos e dos órgãos públicos e privados com o meio ambiente é mais necessária do que nunca. E a bicicleta surge como uma das alternativas para adiar essa catástrofe, já que é um meio sustentável de transporte, por não emitir CO2 na atmosfera.

Desastres ambientais de larga escala estão dominando o mundo, e o Brasil está longe de escapar dessa realidade. No final de abril e início de maio deste ano, o Rio Grande do Sul sofreu uma enchente histórica que, de acordo com último boletim divulgado pelo estado, afetou 2.398.255 pessoas.

Enquanto isso, a queima de combustíveis fósseis continua imponente. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a frota de veículos em circulação no Brasil atingiu, em dezembro do ano passado, 119.227.657 unidades.

Essa quantidade indica uma grande queima de combustíveis fósseis e, consequentemente, mais emissão de CO2 na atmosfera, um dos principais causadores do aquecimento global.

Nas regiões metropolitanas, as emissões dos veículos rodoviários são as principais fontes de poluição. (Gabriel Mazim)

Fernando Schettino oferece um vislumbre de esperança dizendo que, mesmo que os próximos passos sejam difíceis, ainda há o que fazer para mitigar os danos e preparar o mundo para as gerações futuras.

Cooperar com meio ambiente

Para cooperar não só com a sustentabilidade, mas também com a mobilidade e o turismo, a Prefeitura de Vitória e a Prefeitura de Vila Velha promovem os projetos Bike Vitória e o BikES. O primeiro funciona desde 2016, e o segundo teve seu início em dezembro de 2023.

Os projetos, patrocinados pela Sicoob ES e Unimed Vitória, oferecem de forma conjunta 56 estações de bicicletas distribuídas por ambas cidades. Hoje, Vitória tem 35 estações adultas e 3 infantis; e Vila Velha 21 adultas. Ao todo, são 400 bicicletas individuais nos dois locais.

De acordo com Renan Borsatto, gerente de Operações da Serttel, empresa que operacionaliza os veículos, as estações não são posicionadas de forma aleatória, mas, sim, estratégica. Dessa forma, as bicicletas atendem às diferentes demandas dos cidadãos, que vão do transporte ao lazer.

“Os projetos foram pensados para posicionar estações em áreas com densidade demográfica e de fácil acesso ao público”, pontua Renan.

A distância entre uma estação e outra também é pensada estrategicamente para que o serviço possa atender a população. (Gabriel Mazim)

Um cidadão que tem a sua demanda atendida pelos projetos é o Gabriel Amancio, entregador de delivery. Distanciando-se do uso comum que as pessoas fazem da bike, ele a utiliza como veículo de trabalho desde janeiro deste ano.

Gabriel conta que quando realiza as entregas, as pessoas se surpreendem com o veículo utilizado e até pedem informações sobre como baixar o aplicativo, qual o preço e quantos minutos são de pedalada. Isso demonstra que a necessidade por este serviço não se limita a histórias como a do jovem de 29 anos.

Ele chegou a ter uma bicicleta pessoal, mas foi assaltado durante o trabalho. Dessa forma, continua usando a Bike Vitória, e destaca a acessibilidade e facilidade de uso como pontos positivos.

Graças ao projeto, estou conseguindo usar a bike novamente para trabalhar. Gabriel Amancio • entregador de delivery

Todos os dias o entregador de delivery Gabriel Amancio utiliza a Bike Vitória para trabalhar. (Gabriel Mazim)

Elas cooperam

Carolina Bento, gerente de Inteligência e Marketing do Sicoob Central ES, explica que o propósito do Sicoob é promover a justiça financeira e levar desenvolvimento econômico e social para as comunidades em que atua.

"Justamente por exigirem o compartilhamento, o uso das bikes pode desenvolver nas pessoas o senso de cooperação, incentivando-as a cuidar do veículo para que a próxima pessoa consiga utilizá-lo. Esse olhar consciente fortalece o cooperativismo ao estabelecer uma relação de cuidado com os veículos e empatia com os concidadãos", declarou ela.

O senso de coletividade é o que faz o projeto caminhar bem Carolina Bento • Gerente de Inteligência e Marketing do Sicoob Central ES

Os valores da Unimed, por sua vez, vão para o lado da promoção da saúde e do bem-estar, segundo Mariane Novais, que atua na área de Comunicação e Marketing da Unimed Vitória. "A saúde não se limita aos atendimentos médicos, se manifesta também nas pequenas escolhas do dia a dia", acrescentou.

Escolhas como a prática de atividade física impactam diretamente na nossa vida. Assim, o uso da bicicleta contribui não só com o meio ambiente, mas também com a saúde Mariane Novais • Assessoria de Comunicação e Marketing - Unimed Vitória

Conexão entre cidadES

Os projetos em questão conectam duas cidades que estão entre as mais populosas do Espírito Santo, Vitória e Vila Velha. Essa característica é de grande valia para capixabas e turistas que pretendem aproveitar e observar o entorno com outros olhos.

Os locais podem ser visualizados de uma forma diferente por conta não só da proximidade com o espaço, mas também do reforço da qualidade de vida. Quando se vive bem, o olhar para a cidade se modifica.

Segundo Adriana Peixoto Miguel, Secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, o fato de a bicicleta ser um modal de transporte ativo e de baixa velocidade colabora para que a relação cidade-cidadão seja mais prazerosa.

Vista da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte. O Projeto BikES é complementar à Ciclovia, pois facilita a conexão Vitória X Vila Velha. (Alberto Margon)

“Além disso, impulsiona o turismo, uma vez que o turista pode transitar com facilidade entre Vitória e Vila Velha, não dependendo apenas de veículos automotores.”, complementa.

Quando se trata de Vitória, a estrutura plana da cidade ajuda no funcionamento das bikes e possibilita a circulação dos veículos mais sustentáveis por toda a Ilha. Dessa maneira, melhora a mobilidade urbana, apontada pelo Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, como uma das principais motivações para a Prefeitura implantar a Bike Vitória.

O fato de Vitória ter uma orla aconchegante incentiva que as pessoas usem bastante a bicicleta Alex Mariano • Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória

Precisamos cooperar

O resultado obtido pela substituição de um carro por uma bicicleta pode não ser percebido imediatamente. Porém, quando esta ação se dá em cadeia e de forma contínua, a diferença é notada.

Dados públicos disponíveis no site boradebikes.com.br. (Reprodução)

Além de ambientalista, Fernando Schettino é professor aposentado, e reconhece a importância da educação para realizar mudanças de comportamento.

O especialista nos lembra que conceitos e valores só são mudados de forma completa por meio da ação educativa:

Nós precisamos fazer as pessoas entenderem que nós passamos e o planeta fica. Que outras pessoas vão precisar do mesmo céu, terra e solo que nós usamos hoje Fernando Schettino • Ambientalista

Assim, os seres humanos são convidados a exercer a cooperação, que significa: ação conjunta visando um objetivo em comum. Ousamos querer salvar o Planeta.

