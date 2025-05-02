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Inovação e sustentabilidade

Evento ambiental no ES está com inscrições abertas para artigos científicos

Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 vai acontecer de 11 a 14 de junho, e submissão de artigos está aberta até a próxima quarta-feira (7)
Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

02 mai 2025 às 10:37

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 10:37

Às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que acontecerá em Belém (PA), o Espírito Santo se prepara para sediar um dos maiores encontros sobre sustentabilidade do país. Entre os dias 11 e 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória, será palco da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil, evento que promete reunir mais de 25 mil pessoas. A programação terá um espaço dedicado à apresentação de trabalhos acadêmicos. E a chamada pública para submissão de artigos inéditos está aberta até a próxima quarta-feira (7) e pode ser realizada por este link.
Serão selecionados até 20 trabalhos com soluções para desafios socioambientais brasileiros, alinhados a quatro eixos temáticos: conservação local, estratégias empresariais sustentáveis, inovação para ambientes urbanos e rurais e educação ambiental. A programação destaca a Jornada Científica, como iniciativa do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Floresta - dia do meio ambiente
Serão selecionados até 20 trabalhos com soluções para desafios socioambientais Crédito: Shutterstock
Os dois melhores artigos receberão prêmios em dinheiro — R$ 3 mil para o primeiro colocado e R$ 2,5 mil para o segundo. Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos anais digitais do evento, com ISBN, e os autores receberão certificados.
Segundo Mariana Klein, diretora de projetos do ISB, o objetivo é valorizar a ciência como força de transformação e aproximar a pesquisa das demandas reais da sociedade e das políticas públicas. “Queremos ampliar pontes entre academia, setor produtivo e sociedade, reforçando o papel do conhecimento técnico e científico no enfrentamento da crise climática”, afirma.
Além da Jornada Científica, a conferência contará com cerca de 40 painéis temáticos, oficinas, mostra de boas práticas e um espaço de conexão entre lideranças públicas, empresas e movimentos sociais. A diversidade será um dos pilares do evento, com a presença de representantes de comunidades tradicionais, mulheres, pessoas negras e indígenas nos debates.
O evento, gratuito, terá a participação de cerca de 120 painelistas voluntários de empresas, universidades, governo e terceiro setor, além do apoio de instituições como CRBio-10, Abraps, Instituto Cória, Instituto das Pretas e Movimento Nacional ODS. “Com a proximidade da COP 30, o Brasil precisa mostrar sua capacidade de articulação e inovação. E o Espírito Santo quer contribuir de forma qualificada para esse processo”, destaca Daniela Klein, líder da curadoria do ISB.

Serviço

Evento: Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025 
Data: 11 a 14 de junho de 2025 
Local: Praça do Papa, Vitória – ES 
Inscrições para Jornada Científica: até 7 de maio de 2025 
Submissões: https://forms.gle/PQbLFhfvJm9zR1TMA
Edital completo: Link para o edital

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