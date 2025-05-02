Feirão de moda abre 2.800 postos de trabalho temporários no ES

Evento contará com mais de 300 expositores Crédito: Pedro Oliver / Divulgação

O evento de moda Exagerado vai abrir 2.800 postos de trabalho na edição que será de 13 a 18 de maio, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Os profissionais vão trabalhar como temporários e vão atender os expositores durante o outlet e na limpeza do local.

As oportunidades são para atendente de loja, auditor de stand, promotor de vendas, aplicador de pesquisa, auxiliar de produção, caixa, vendedora, auxiliar de serviços gerais, entre outras chances.

Para participar da seleção, é necessário ter mais de 18 anos. A função de vendedora exige ainda experiência em vendas.

O evento vai contar com mais de 300 expositores, 40 operações de alimentos e bebidas. A previsão da organização é de que 300 mil pessoas passem pelo espaço, gerando uma movimentação de R$ 40 milhões.

O feirão de moda terá descontos de até 90% nos mais diversos segmentos: decoração, eletrodomésticos, moda feminina, moda masculina, calçados, acessórios, cama, mesa e banho.

Lojistas que quiserem participar do evento podem fazer as inscrições no site e acessar a aba – “quero expor”; Para esta edição, não há mais vagas.

“Nosso objetivo é aquecer o varejo e manter o ritmo de vendas após datas importantes como o Dia das Mães. O Exagero é uma ponte entre lojistas que querem girar estoque e consumidores que buscam grandes oportunidades", afirma o CEO da Alfaiataria de Ideias e idealizador do evento, Victor de Castro.