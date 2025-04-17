Shoppings abrem mais de 370 vagas de emprego no ES; confira as vagas

Cinco shoppings do Espírito Santo estão com mais de 370 vagas de emprego e estágio abertas para diversos cargos. A maior parte dos cargos exige que os candidatos tenham o nível médio. As chances estão disponíveis em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.
Há oportunidades em diversas áreas, como vendas, atendimento, estoque, gastronomia, entre outros segmentos.
Os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou conferir o modelo de atendimento nos endereços eletrônicos dos estabelecimentos.
Confira as vagas
SHOPPING MOXUARA
Como participar: os interessados podem acessar as vagas e enviar o currículo para as informações de contato disponíveis no site do estabelecimento.
- Vagas: são 200 chances imediatas nas diversas lojas do empreendimento e outras 50 para contratações em estabelecimentos que serão abertas até junho deste ano.
- Atendente
- Vendedor
- Operador de caixa
- Fiscal
- Operador de loja
- Atendente de restaurante
- Auxiliar de cozinha
- Cozinheiro
- Entre outras chances
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Como se candidatar: os interessados podem acessar as vagas e enviar o currículo para as informações de contato disponíveis no site do estabelecimento.
- Vagas: são quase 10 chances para diversos cargos:
- Vendedora
- Auxiliar de vendas
- Auxiliar de cozinha
- Operador de caixa
- Atendente de vendas
- Promotor cartão
- Caixa
- Entre outras funções
SHOPPING PRAIA DA COSTA
Como se inscrever: os interessados podem acessar as vagas e enviar o currículo para as informações de contato disponíveis no site do estabelecimento.
- Vagas: são cerca de 35 oportunidades
- Operador de loja
- Vendedora
- Atendente
- Caixa
- Sushiman
- Gerente
- Garçom
- Consultora de vendas
- Entre outras chances
SHOPPING MONTSERRAT
Como se candidatar: os interessados podem acessar as vagas e enviar o currículo para as informações de contato disponíveis no site do estabelecimento.
- Vagas: são cerca de 15 oportunidades
- Operador de loja
- Vendedora
- Gerente
- Auxiliar de cozinha
- Atendente
- Porteiro
- Entre outras chances
SHOPPING VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem verificar as vagas no site do estabelecimento.
- Vagas: são cerca de 60 oportunidades
- Vendedora
- Balconista
- Consultor de vendas
- Operador de caixa
- Gerente
- Fiscal de loja
- Auxiliar de loja
- Entre outras funções.