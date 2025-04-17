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Comércio

Shoppings abrem mais de 370 vagas de emprego no ES; confira as vagas

Há oportunidades em diversas áreas, como vendas, atendimento, estoque, gastronomia, entre outros segmentos; postos estão em Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 15:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 abr 2025 às 15:26
Shopping Moxuara, em Cariacica
Shopping Moxuara, em Cariacica Crédito: Divulgação
Cinco shoppings do Espírito Santo estão com mais de 370 vagas de emprego e estágio abertas para diversos cargos. A maior parte dos cargos exige que os candidatos tenham o nível médio. As chances estão disponíveis em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.
Há oportunidades em diversas áreas, como vendas, atendimento, estoque, gastronomia, entre outros segmentos.
Os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou conferir o modelo de atendimento nos endereços eletrônicos dos estabelecimentos.

Confira as vagas

SHOPPING MOXUARA
Como participar: os interessados podem acessar as vagas e enviar o currículo para as informações de contato disponíveis no site do estabelecimento. 
  • Vagas: são 200 chances imediatas nas diversas lojas do empreendimento e outras 50 para contratações em estabelecimentos que serão abertas até junho deste ano. 
  • Atendente
  • Vendedor
  • Operador de caixa
  • Fiscal
  • Operador de loja
  • Atendente de restaurante
  • Auxiliar de cozinha
  • Cozinheiro
  • Entre outras chances
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Como se candidatar: os interessados podem acessar as vagas e enviar o currículo para as informações de contato disponíveis no site do estabelecimento.
  • Vagas: são quase 10 chances para diversos cargos: 
  • Vendedora
  • Auxiliar de vendas
  • Auxiliar de cozinha
  • Operador de caixa
  • Atendente de vendas
  • Promotor cartão
  • Caixa
  • Entre outras funções
SHOPPING PRAIA DA COSTA
Como se inscrever: os interessados podem acessar as vagas e enviar o currículo para as informações de contato disponíveis no site do estabelecimento.
  • Vagas: são cerca de 35 oportunidades
  • Operador de loja
  • Vendedora
  • Atendente
  • Caixa
  • Sushiman
  • Gerente
  • Garçom
  • Consultora de vendas
  • Entre outras chances
SHOPPING MONTSERRAT
Como se candidatar: os interessados podem acessar as vagas e enviar o currículo para as informações de contato disponíveis no site do estabelecimento.
  • Vagas: são cerca de 15 oportunidades
  • Operador de loja
  • Vendedora
  • Gerente
  • Auxiliar de cozinha
  • Atendente
  • Porteiro
  • Entre outras chances
SHOPPING VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados podem verificar as vagas no site do estabelecimento. 
  • Vagas: são cerca de 60 oportunidades
  • Vendedora
  • Balconista
  • Consultor de vendas
  • Operador de caixa
  • Gerente
  • Fiscal de loja
  • Auxiliar de loja
  • Entre outras funções. 

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