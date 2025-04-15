Três hospitais do ES abrem novas oportunidades de emprego

Três hospitais do Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira das instituições.
Em Vitória, são 16 postos no Hospital Santa Rita, enquanto que a Santa Casa de Misericórdia tem 14 chances nas unidades da Capital e Serra. Já o Hospital São José, em Colatina, tem 15 vagas de emprego.
CONFIRA AS VAGAS
HOSPITAL SANTA RITA
Como se cadastrar: os interessados podem cadastrar os currículos no site da instituição pelo endereço www.santarita.org.br.
- Vagas: 16. As chances são para todos, incluindo pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.
- Técnico de refrigeração (3)
- Auxiliar de manutenção (1)
- Eletricista (1)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Copeira (3)
- Auxiliar de lavanderia (1)
- Mensageiro (2)
HOSPITAL SÃO JOSÉ
Como se cadastrar: Os currículos podem ser enviados para [email protected].
- Vagas: 15 oportunidades para todos, incluindo pessoas com deficiência.
- Técnico de enfermagem (5)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Enfermeiros (3)
- Técnico de enfermagem (3)
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site santacasavitoria.abler.com.br
- Vagas: 14
- Recepcionista
- Enfermeiro
- Maqueiro
- Lactarista
- Técnico de enfermagem centro cirúrgico
- Técnico de Enfermagem CME
- Auxiliar de farmácia
- Cozinheiro(a)
- Técnico de enfermagem internação
- Enfermeiro pronto socorro
- Técnico de enfermagem UTI
- Assistente de informática
- Auxiliar de Farmácia pcd
- Digitador