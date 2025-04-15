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Saúde

Três hospitais do ES abrem novas oportunidades de emprego

Há postos para trabalhar como ténico de enfermagem, auxiliar de farmácia, cozinheiro, enfermeiro, auxiliar de serviços gerais, entre outras oportunidades

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 13:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 abr 2025 às 13:16
Entrada do Hospital Santa Rita de Cássia
Entrada do Hospital Santa Rita de Cássia Crédito: Hospital Santa Rita de Cássia
Três hospitais do Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o cadastro no site de carreira das instituições.
Em Vitória, são 16 postos no Hospital Santa Rita, enquanto que a Santa Casa de Misericórdia tem 14 chances nas unidades da Capital e Serra. Já o Hospital São José, em Colatina, tem 15 vagas de emprego.
CONFIRA AS VAGAS
HOSPITAL SANTA RITA
Como se cadastrar: os interessados podem cadastrar os currículos no site da instituição pelo endereço www.santarita.org.br.
  • Vagas: 16. As chances são para todos, incluindo pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.
  • Técnico de refrigeração (3)
  • Auxiliar de manutenção (1)
  • Eletricista (1)
  • Auxiliar de limpeza (5)
  • Copeira (3)
  • Auxiliar de lavanderia (1)
  • Mensageiro (2)
HOSPITAL SÃO JOSÉ
Como se cadastrar: Os currículos podem ser enviados para [email protected].
  • Vagas: 15 oportunidades para todos, incluindo pessoas com deficiência.
  • Técnico de enfermagem (5)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Enfermeiros (3)
  • Técnico de enfermagem (3)
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site santacasavitoria.abler.com.br
  • Vagas: 14
  • Recepcionista
  • Enfermeiro
  • Maqueiro
  • Lactarista 
  • Técnico de enfermagem centro cirúrgico
  • Técnico de Enfermagem CME 
  • Auxiliar de farmácia 
  • Cozinheiro(a) 
  • Técnico de enfermagem internação
  • Enfermeiro pronto socorro
  • Técnico de enfermagem UTI 
  • Assistente de informática 
  • Auxiliar de Farmácia pcd
  • Digitador 

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