ES tem mais de 5 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (14)

Oportunidade para trabalhar como camareira de hotel Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.936 vagas de empreg o e estágio disponíveis nesta segunda-feira (14). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 275. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, analista de projetos viários, analista de suporte computacional, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, bombeiro hidráulico, entre outras chances. 275. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, analista de projetos viários, analista de suporte computacional, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, bombeiro hidráulico, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.381 Há oportunidades para embalador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de montagem, técnico de segurança do trabalho, estágio de ensino superior (educação física), supervisor de estoque, auxiliar administrativo, entre outros postos. 1.381 Há oportunidades para embalador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de montagem, técnico de segurança do trabalho, estágio de ensino superior (educação física), supervisor de estoque, auxiliar administrativo, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.189. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de logística, confeiteiro, eletricista de instalações, fiel de depósito, montador de andaime, entre outras chances. 1.189. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de logística, confeiteiro, eletricista de instalações, fiel de depósito, montador de andaime, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 571. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de conservação de obras civis, balconista, carpinteiro, chapista de lanchonete, embalador, operador de caixa, pintor de obras, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 571. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de conservação de obras civis, balconista, carpinteiro, chapista de lanchonete, embalador, operador de caixa, pintor de obras, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 908. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, alimentador de produção, atendente de telemarketing, balconista de açougue, carpinteiro, fiscal de loja, forneiro, entre outras chances. 908. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, alimentador de produção, atendente de telemarketing, balconista de açougue, carpinteiro, fiscal de loja, forneiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 136. Há oportunidades para mecânico, pizzaiolo, soldador, caldeireiro, preparador de estruturas metálicas/ montador de fabricação, líder ou mestre de soldagem, auxiliar de movimentação de carga, entre outras chances. 136. Há oportunidades para mecânico, pizzaiolo, soldador, caldeireiro, preparador de estruturas metálicas/ montador de fabricação, líder ou mestre de soldagem, auxiliar de movimentação de carga, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 75. Há oportunidades para acabador de mármore, agente de pátio, estoquista, mecânico de veículos automotores, técnico de informática, trançador de cabos de aço, entre outros postos. 75. Há oportunidades para acabador de mármore, agente de pátio, estoquista, mecânico de veículos automotores, técnico de informática, trançador de cabos de aço, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 135. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de moendas, auxiliar de soldagem, cozinheira em geral, lubrificador industrial, operador de caixa, operador de ensaque (estivador), entre outras chances. 135. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de moendas, auxiliar de soldagem, cozinheira em geral, lubrificador industrial, operador de caixa, operador de ensaque (estivador), entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 468. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de mecânico, ajudante de obras, ajudante florestal, ajudante geral serralheria, assistente de produção, assistente técnico de pintura, auxiliar de logística, caldeireiro, encanador industrial, lixador, entre outras chances. 468. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de mecânico, ajudante de obras, ajudante florestal, ajudante geral serralheria, assistente de produção, assistente técnico de pintura, auxiliar de logística, caldeireiro, encanador industrial, lixador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 239. Há oportunidades para ajudante de depósito, auxiliar de salão, eletricista, encarregado de obras, pedreiro, professor de inglês, vidraceiro, entre outras chances. : 239. Há oportunidades para ajudante de depósito, auxiliar de salão, eletricista, encarregado de obras, pedreiro, professor de inglês, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 279. Há oportunidades para auxiliar de obras, calceteiro, encarregado de obra, irrigador, operador de escavadeira, operador de produção, pedreiro, promotor de venda interna, servente de obras, entre outras chances. 279. Há oportunidades para auxiliar de obras, calceteiro, encarregado de obra, irrigador, operador de escavadeira, operador de produção, pedreiro, promotor de venda interna, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 74. Há oportunidades para auxiliar de produção, cortador de pedra, ajudante de resinador, ajudante geral de produção, costureira, auxiliar de costureira, entre outras chances. 74. Há oportunidades para auxiliar de produção, cortador de pedra, ajudante de resinador, ajudante geral de produção, costureira, auxiliar de costureira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 115. Há oportunidades para ajudante de obras, almoxarife, atendente de padaria, babá, empacotador, eletricista, montador de estruturas metálicas, passador de roupas, entre outras chances. 115. Há oportunidades para ajudante de obras, almoxarife, atendente de padaria, babá, empacotador, eletricista, montador de estruturas metálicas, passador de roupas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.