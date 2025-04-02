Supermercados têm quase 600 vagas de emprego abertas no ES

Supermercados somam ao menos 591 vagas abertas na Grande Vitória e em outras cidades do Espírito Santo com oportunidades para diversos cargos, como operador de loja, empacotador, motorista de caminhão, ajudante de cozinha, entre outros. Há chances para nível fundamental e médio, assim como para pessoas com deficiência (PCD) e aprendizes.
As redes de supermercados Extrabom, Extra Plus e Atacado Vem somam 309 vagas de emprego com oportunidades para os cargos de operador de caixa balconista de frios, embalador, repositor de mercadorias, açougueiro, atendente de padaria, auxiliar de padeiro, ajudante de depósito, centro logístico, auxiliar de limpeza e fiscal de loja.
Os interessados podem se inscrever por mensagem via WhatsApp para o número (27) 3298-2304 e agendar uma entrevista no polo de atendimento mais próximo, ou de forma on-line, por meio do site: https://www.grupocoutinho.com/, acessando a aba Trabalhe Conosco.
Quem for selecionado também receberá vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, refeição no local, kit maternidade/paternidade e outros benefícios.
Já o Assaí tem 37 chances, sendo 18 para Vitória e 19 para a Serra. As vagas são para açougueiros, atendente de cartões, auxiliar de açougue, operador de caixa, operador de loja, atendente de loja e outras oportunidades. Para se candidatar, basta entrar no site https://assai.gupy.io/, selecionar a vaga de interesse e inserir os dados necessários.
Além do salário, os contratados têm benefícios como cartão cesta básica, vale-transporte, refeição no local de trabalho, Gympass, plano de carreira, entre outros.
Supermercados Carone também tem vagas abertas. São 254 postos na Grande Vitória e em Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As chances são para as funções de operador de mercearia, fiscal de controle patrimonial, auxiliar de padaria, apoio de loja, auxiliar de cozinha, sushiman, forneiro, embalador, salgadeiro, entre outras.
Para se inscrever nas vagas, é preciso acessar o site https://jobs.quickin.io/carone/jobs, filtrar por região e escolher o cargo desejado. Os funcionários receberão vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, alimentação no local de trabalho, café da manhã e café da tarde, vale-compra assiduidade e outros benefícios.
Serviço
EXTRABOM, EXTRAPLUS E ATACADO VEM
- Como se candidatar: os candidatos devem se cadastrar no site https://www.grupocoutinho.com/ ou enviar uma mensagem para o telefone (27) 3298-2304.
- Vagas: 309
- Cidades: Viana, Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica
- Oportunidades: operador de caixa, balconista de frios, embalador, repositor de mercadorias, açougueiro, atendente de padaria, auxiliar de padeiro, ajudante de depósito, centro logístico e outras chances.
ASSAÍ
- Como se candidatar: os candidatos devem se cadastrar no site https://assai.gupy.io/
- Vagas: 37
- Cidades: Vitória e Serra
- Oportunidades: açougueiros, atendente de cartões, auxiliar de açougue, operador de caixa, operador de loja, atendente de loja, empacotador, operador de empilhadeira e outras chances.
CARONE
- Como se candidatar: os candidatos devem se cadastrar no site https://jobs.quickin.io/carone/jobs
- Vagas: 245
- Cidades: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
- Oportunidades: operador de mercearia, fiscal de controle patrimonial, auxiliar de padaria, apoio de loja, auxiliar de cozinha, sushiman, forneiro, embalador, motorista de caminhão, salgadeiro e outras chances.