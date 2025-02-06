Indústria deve abrir mais de 5 mil vagas de emprego no ES em 2025

Vista aérea da planta industrial da Marcopolo, em São Mateus, onde começaram a ser produzidos ônibus elétricos Crédito: Marcopolo/ Divulgação

A indústria metalúrgica e de material elétrico deve abrir mais de 5 mil novas vagas de emprego em 2025 no Espírito Santo. As contratações terão como objetivo atender a expansão de empresas instaladas no Estado.

A maioria das companhias trabalham com déficit de pelo menos 10% no número de vagas a serem ocupadas. Segundo o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), há uma demanda crescente de mão de obra nos mais diversos tipos de formações. Os postos serão para profissionais das áreas de usinagem, caldeiraria e montagem.

“Além das vagas que estão abertas, temos investimentos previstos pelo setor industrial de Norte a Sul do Estado. Vai ter muita oferta de emprego para quem busca uma oportunidade”, afirma o presidente do Sindifer, Leonardo Cereza.

Ele explica que a indústria metalmecânica compreende três grupos de empresas: as que fabricam; as que montam equipamentos, e as que dão manutenção. Segundo Cereza, há demanda para todas as funções.

O presidente da associação de trabalhadores lembra que grandes empresas anunciaram obras e investimentos para este ano como Marcopolo, Samarco , ArcelorMittal, Vale, Petrocity, entre outras companhias.

Entre as funções em destaque estão as de caldeireiro, soldador, eletricista, mecânico, pintor industrial, torneiro e fresador.

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