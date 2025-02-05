15 indústrias abrem vagas de emprego e estágio no ES; veja lista

Pelo menos 15 indústrias instaladas no Espírito Santo estão com vagas de emprego e estágio abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. Tem oportunidades para quem já é formado, afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência, entre outras possibilidades.
Para participação do processo seletivo, basta o candidato fazer o cadastro na página de carreira das empresas contratantes. Os postos são para trabalhar nos seguintes municípios: Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Linhares, Aracruz, São Mateus, Anchieta e Castelo.
É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.
Confira as vagas
ARGALIT
- Vaga: para Viana
- Assistente de controladoria
BIANCOGRÊS
- Vagas: todas para Serra
- Analista de gestão integrada
- Aprendiz administrativo
- Assistente fiscal - portaria fiscal
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de limpeza industrial
- Eletromecânico
- Especialista em projetos civis
- Operador industrial
- Operador de classificação
- Programa de estágio construir
- Técnico de suporte (sac)
BRINOX
- Vagas: todas para Linhares
- Analista de engenharia de processos
- Atendente de loja
- Auxiliar de carga e descarga
- Auxiliar de produção
- Operadora de máquinas
CACAU SHOW
- Vagas: todas para Linhares
- Analista de projetos
- Auxiliar de produção
- Coordenador de projetos industrial
- Engenheiro de projetos
- Gerente de loja
- Gerente de recursos humanos
- Líder de loja
- Operador de empilhadeira
- Operador de loja
FIBRASA
- Vagas: todas para Serra
- Auxiliar de serviços gerais
- Analista de SSMA
- Estagiário - meio ambiente
- Operador de produção
- Técnico de processos
- Técnico eletrônico
- Técnico mecânico
FORTLEV
- Vagas: todas para Serra
- Analista de infraestrutura jr - monitoramento NOC
- Analista logístico jr
- Assistente administrativo pcd
- Assistente de vendas
- Caldeireiro
- Consultor de vendas internas
- Eletricista de manutenção
- Especialista de sistemas - SAP MM/WM
- Estagiário - inteligência de mercado
- Inspetor de qualidade
- Operador de televendas pcd
- Técnico de suporte em ti pcd
FORTLEV SOLAR
- Vagas: todas para Serra
- Analista de infraestrutura pleno
- Técnico de suporte
- Estágio de TI
- Coordenador de importação
- Consultor comercial
- Assistente comercial
- Consultor comercial
IMETAME
Vagas: todas para Aracruz
- Imetame Logística Porto
- Fiscal dragagem
- Observador de bordo
- Analista júnior (finanças e estratégia)
- Analista (prontificação de cargas)
- Mecânico
- Operador de equipamentos (caçamba)
- Assistente de produção
- Carpinteiro
- Imetame Metalmecânica
- Adolescente aprendiz
- Líder de pintura (offshore)
- Líder de caldeiraria (offshore)
- Técnico em delineamento caldeiraria e pintura
- Especialista inspetor de solda/LP/PM
- Especialista inspetor de solda / LP/ PM / US S2.1 (offshore)
- Assistente técnico - qualidade (offshore)
- Soldador (offshore)
- Pintor convencional (offshore)
- Pintor escalador (offshore)
- Pintor hidrojatista (offshore)
- Montador de andaime (offshore)
- Técnico em elétrica (offshore)
- Pintor airless (offshore)
- Caldeireiro (offshore)
- Analista (psicólogo)
- Supervisor escalador (offshore)
- Técnico de segurança do trabalho (offshore)
- Técnico de planejamento (onshore)
- Assistente administrativo (externo)
- Almoxarife
- Assistente técnico (planejamento de paradas)
- Imetame Energia
- Assistente de produção
- Técnico (mecânica - termelétrica)
- Encarregado de manutenção (termelétrica)
- Eletricista (termelétrica)
- Técnico (elétrica / automação) - termelétrica
- Técnico (elétrica) - termelétrica
MARCOPOLO
- Vagas: todas para São Mateus
- Analista qualidade (chassi)
- Analista qualidade fornecedor (chassi)
- Desenhista projetista (elétrica)
- Desenhista projetista
- Estágio (pintura)
- Estágio (produção)
- Estágio - qualidade (fabricação)
- Estágio - qualidade (fibras)
- Soldador(a) montador(a) de produção
SAMARCO
- Vagas: para Anchieta
- Gerente Picts – Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais
- Coordenador impacto social
- Laboratorista físico metalúrgico
SIMEC
- Vagas: todas para Cariacica
- Operador de lingotamento
- Supervisor de compras - projetos
SUZANO
- Vagas: todas para Aracruz
- Analista laboratório
- Analista operações logísticas jr
UNIVALE
- Vagas: todas para Castelo
- Mecânico
- Auxiliar de produção frigorífico
VALE
- Vagas: todas para Vitória
- Técnica automação especializada - vaga preferencial para mulheres
- Mecânica - vaga preferencial para mulheres
- Técnica de planejamento e programação de manutenção - vaga preferencial para mulheres
- Gerente de engenharia de manutenção pelotização ferrosos
- Técnica de segurança do trabalho - vaga preferencial para mulheres
- Engenheira master - preferencial para mulheres
- Assistente de relacionamento pcd
- Técnica especializada de planejamento e programação de manutenção – vaga preferencial para mulheres
- Coordenadora de excelência operacional - vaga preferencial para mulheres
- Inspetora manutenção especializada - vaga preferencial para mulheres
VIMINAS
- Vagas: todas para Serra
- Mecânico de manutenção
- Especialista em custos
- Eletromecânico
- Auxiliar de produção