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De Norte a Sul

15 indústrias abrem vagas de emprego e estágio no ES; veja lista

Os postos são para trabalhar nos seguintes municípios: Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Linhares, Aracruz, São Mateus, Anchieta e Castelo

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 12:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 fev 2025 às 12:02
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos 15 indústrias instaladas no Espírito Santo estão com vagas de emprego e estágio abertas para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. Tem oportunidades para quem já é formado, afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência, entre outras possibilidades. 
Para participação do processo seletivo, basta o candidato fazer o cadastro na página de carreira das empresas contratantes. Os postos são para trabalhar nos seguintes municípios: Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Linhares, Aracruz, São Mateus, Anchieta e Castelo.  
É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. 

Confira as vagas

ARGALIT
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vaga: para Viana
  • Assistente de controladoria
BIANCOGRÊS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de gestão integrada
  • Aprendiz administrativo
  • Assistente fiscal - portaria fiscal
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de limpeza industrial
  • Eletromecânico
  • Especialista em projetos civis
  • Operador industrial
  • Operador de classificação
  • Programa de estágio construir
  • Técnico de suporte (sac)
BRINOX
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Linhares
  • Analista de engenharia de processos
  • Atendente de loja
  • Auxiliar de carga e descarga
  • Auxiliar de produção 
  • Operadora de máquinas 
CACAU SHOW
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Linhares
  • Analista de projetos
  • Auxiliar de produção
  • Coordenador de projetos industrial
  • Engenheiro de projetos
  • Gerente de loja
  • Gerente de recursos humanos
  • Líder de loja
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de loja
FIBRASA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Analista de SSMA
  • Estagiário - meio ambiente
  • Operador de produção
  • Técnico de processos
  • Técnico eletrônico
  • Técnico mecânico
FORTLEV
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de infraestrutura jr - monitoramento NOC
  • Analista logístico jr
  • Assistente administrativo pcd 
  • Assistente de vendas
  • Caldeireiro
  • Consultor de vendas internas
  • Eletricista de manutenção
  • Especialista de sistemas - SAP MM/WM
  • Estagiário - inteligência de mercado
  • Inspetor de qualidade
  • Operador de televendas pcd
  • Técnico de suporte em ti pcd
FORTLEV SOLAR
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de infraestrutura pleno
  • Técnico de suporte
  • Estágio de TI
  • Coordenador de importação
  • Consultor comercial
  • Assistente comercial
  • Consultor comercial
IMETAME
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
Vagas: todas para Aracruz
  • Imetame Logística Porto
  • Fiscal dragagem
  • Observador de bordo
  • Analista júnior (finanças e estratégia)
  • Analista (prontificação de cargas)
  • Mecânico
  • Operador de equipamentos (caçamba)
  • Assistente de produção
  • Carpinteiro
  • Imetame Metalmecânica
  • Adolescente aprendiz
  • Líder de pintura (offshore)
  • Líder de caldeiraria (offshore)
  • Técnico em delineamento caldeiraria e pintura
  • Especialista inspetor de solda/LP/PM
  • Especialista inspetor de solda / LP/ PM / US S2.1 (offshore)
  • Assistente técnico - qualidade (offshore)
  • Soldador (offshore)
  • Pintor convencional (offshore)
  • Pintor escalador (offshore)
  • Pintor hidrojatista (offshore)
  • Montador de andaime (offshore)
  • Técnico em elétrica (offshore)
  • Pintor airless (offshore)
  • Caldeireiro (offshore)
  • Analista (psicólogo)
  • Supervisor escalador (offshore)
  • Técnico de segurança do trabalho (offshore)
  • Técnico de planejamento (onshore)
  • Assistente administrativo (externo)
  • Almoxarife
  • Assistente técnico (planejamento de paradas)
  • Imetame Energia
  • Assistente de produção
  • Técnico (mecânica - termelétrica)
  • Encarregado de manutenção (termelétrica)
  • Eletricista (termelétrica)
  • Técnico (elétrica / automação) - termelétrica
  • Técnico (elétrica) - termelétrica
MARCOPOLO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para São Mateus
  • Analista qualidade (chassi)
  • Analista qualidade fornecedor (chassi)
  • Desenhista projetista (elétrica) 
  • Desenhista projetista 
  • Estágio (pintura) 
  • Estágio (produção) 
  • Estágio - qualidade (fabricação) 
  • Estágio - qualidade (fibras)
  • Soldador(a) montador(a) de produção
SAMARCO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: para Anchieta
  • Gerente Picts – Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais
  • Coordenador impacto social
  • Laboratorista físico metalúrgico
SIMEC
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Cariacica
  • Operador de lingotamento
  • Supervisor de compras - projetos
SUZANO
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista laboratório
  • Analista operações logísticas jr 
UNIVALE
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Castelo
  • Mecânico
  • Auxiliar de produção frigorífico
VALE
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Técnica automação especializada - vaga preferencial para mulheres
  • Mecânica - vaga preferencial para mulheres
  • Técnica de planejamento e programação de manutenção - vaga preferencial para mulheres
  • Gerente de engenharia de manutenção pelotização ferrosos
  • Técnica de segurança do trabalho - vaga preferencial para mulheres
  • Engenheira master - preferencial para mulheres
  • Assistente de relacionamento pcd
  • Técnica especializada de planejamento e programação de manutenção – vaga preferencial para mulheres
  • Coordenadora de excelência operacional - vaga preferencial para mulheres
  • Inspetora manutenção especializada - vaga preferencial para mulheres
VIMINAS
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
  • Vagas: todas para Serra
  • Mecânico de manutenção
  • Especialista em custos
  • Eletromecânico
  • Auxiliar de produção

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