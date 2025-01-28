Empresa na Serra anuncia novas oportunidades de emprego

A Viminas Vidros Especiais, empresa que atua no beneficiamento de vidros, está com 33 vagas de emprego abertas em cargos de váris níveis de escolaridade. A companhia tem sede no Civit II, na Serra.
As oportunidades são para cargos como mecânico de manutenção, eletromecânico, auxiliar de produção, auxiliar de expedição, embalador e especialista em custo.
Os interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto da mensagem o cargo pretendido.
CONFIRA OS CARGOS
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
- Eletromecânico
- Embalador
- Especialista em custo
- Mecânico de manutenção