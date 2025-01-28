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Vários cargos

Empresa na Serra anuncia novas oportunidades de emprego

Postos de trabalho são para cargos como mecânico de manutenção, eletromecânico, auxiliar de produção, auxiliar de expedição, embalador e especialista em custo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jan 2025 às 11:53

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 11:53

A Viminas Vidros Especiais se consolidou no Espírito Santo e completa 40 anos de história
Sede da empresa fica no Civit II Crédito: Viminas/ Divulgação
A Viminas Vidros Especiais, empresa que atua no beneficiamento de vidros, está com 33 vagas de emprego abertas em cargos de váris níveis de escolaridade. A companhia tem sede no Civit II, na Serra.
As oportunidades são para cargos como mecânico de manutenção, eletromecânico, auxiliar de produção, auxiliar de expedição, embalador e especialista em custo.
Os interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto da mensagem o cargo pretendido.
CONFIRA OS CARGOS
  • Auxiliar de expedição
  • Auxiliar de produção 
  • Eletromecânico
  • Embalador
  • Especialista em custo
  • Mecânico de manutenção

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