Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guarapari

Obra de condomínio de luxo vai gerar até 100 vagas de emprego no ES

Oporpunidades são para cargos como engenheiro, pedreiro, encarregado, profissionais de hidráulica, entre outros postos. Construção começa em abril de 2025

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 11:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 dez 2024 às 11:25
Todos os apartamentos serão voltados para o mar de Guarapari
Todos os apartamentos serão voltados para o mar de Guarapari Crédito: Divulgação/Grand Construtora
As obras para a construção de um condomínio de luxo vão gerar de 80 a 100 empregos diretos nos próximos três anos em Guarapari, município que fica no litoral sul do Espírito Santo. O empreendimento vai ocupar uma área de 7 mil metros quadrados na Enseada Azul.
As contratações devem ocorrer nos primeiros seis meses após o lançamento do condomínio, conforme informou o diretor de suprimentos da Grand Construtora, Marcelo Paim. 
As oportunidades serão para cargos como:
  • Engenheiro 
  • Apontadores
  • Almoxarifes
  • Estagiários 
  • Encarregados
  • Pedreiros 
  • Carpinteiros
  • Profissionais de hidráulica
  • Auxiliares, entre outros postos.
Para selecionar os profissionais, a construtora costuma utilizar cadastros das agências do Sine, além de currículos, indicações, entrevistas e empresas especializadas em recrutamento e seleção.
Salt By Grand deve começar a ser construído em abril de 2025, com previsão de término em dezembro de 2028. Este é o terceiro projeto com selo de “oásis urbano” da construtora e o primeiro da cidade -saúde e vai contar com três torres de 12 andares e 90 unidades no total.
Além da geração de empregos, o empreendimento também gera retorno financeiro para cidade em forma de tributos, como licenciamento da obra e Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), algo em torno de R$ 10 milhões. 

LEIA MAIS

23 indústrias abrem novas oportunidades de emprego no ES

Coca-Cola abre vagas de emprego no ES para pessoas com deficiência

Obras no Porto Central vão abrir mais de 1.680 vagas de emprego

Confira as mais de 4 mil vagas de emprego disponíveis no ES

Mercado Municipal de Cariacica vai abrir 400 vagas de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Construção civil Empregos Construtora
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados