Obra de condomínio de luxo vai gerar até 100 vagas de emprego no ES

As obras para a construção de um condomínio de luxo vão gerar de 80 a 100 empregos diretos nos próximos três anos em Guarapari, município que fica no litoral sul do Espírito Santo. O empreendimento vai ocupar uma área de 7 mil metros quadrados na Enseada Azul.
As contratações devem ocorrer nos primeiros seis meses após o lançamento do condomínio, conforme informou o diretor de suprimentos da Grand Construtora, Marcelo Paim.
As oportunidades serão para cargos como:
- Engenheiro
- Apontadores
- Almoxarifes
- Estagiários
- Encarregados
- Pedreiros
- Carpinteiros
- Profissionais de hidráulica
- Auxiliares, entre outros postos.
Para selecionar os profissionais, a construtora costuma utilizar cadastros das agências do Sine, além de currículos, indicações, entrevistas e empresas especializadas em recrutamento e seleção.
O Salt By Grand deve começar a ser construído em abril de 2025, com previsão de término em dezembro de 2028. Este é o terceiro projeto com selo de “oásis urbano” da construtora e o primeiro da cidade -saúde e vai contar com três torres de 12 andares e 90 unidades no total.
Além da geração de empregos, o empreendimento também gera retorno financeiro para cidade em forma de tributos, como licenciamento da obra e Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), algo em torno de R$ 10 milhões.