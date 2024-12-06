Obra de condomínio de luxo vai gerar até 100 vagas de emprego no ES

Todos os apartamentos serão voltados para o mar de Guarapari Crédito: Divulgação/Grand Construtora

As obras para a construção de um condomínio de luxo vão gerar de 80 a 100 empregos diretos nos próximos três anos em Guarapari , município que fica no litoral sul do Espírito Santo. O empreendimento vai ocupar uma área de 7 mil metros quadrados na Enseada Azul.

As contratações devem ocorrer nos primeiros seis meses após o lançamento do condomínio, conforme informou o diretor de suprimentos da Grand Construtora, Marcelo Paim.

As oportunidades serão para cargos como:

Engenheiro

Apontadores

Almoxarifes

Estagiários

Encarregados

Pedreiros

Carpinteiros

Profissionais de hidráulica

Auxiliares, entre outros postos.

Para selecionar os profissionais, a construtora costuma utilizar cadastros das agências do Sine, além de currículos, indicações, entrevistas e empresas especializadas em recrutamento e seleção.

Salt By Grand deve começar a ser construído em abril de 2025 , com previsão de término em dezembro de 2028. Este é o terceiro projeto com selo de “oásis urbano” da construtora e o primeiro da cidade -saúde e vai contar com três torres de 12 andares e 90 unidades no total.